En su primer año de vida, bebé lucha para sobrevivir al cáncer en Edomex

Cuando Elías Eli llegó al mundo, su madre escogió su nombre en honor al profeta hebreo mencionado en la Biblia, que no conoció la muerte, sin saber que sería ese el anhelo más grande de su corazón ya que a su año edad, lleva seis meses de lucha contra la leucemia linfoblástica aguda.

El bebé ya comenzó el protocolo para un trasplante de médula ósea y, aunque será gratuito ya que se atiende en el Hospital para el Niño del Instituto Materno Infantil del Estado de México y en el Instituto Nacional de Pediatría, necesitan recursos para los medicamentos que minimicen las probabilidades de rechazo, para los traslados a la Ciudad de México y el sustento de su mamá pues durante 120 días van a estar aislados.

Fotografía: Fernanda García

Por ello, en la delegación toluqueña de San Buenaventura, en donde viven Elías y su familia, se organiza una jornada cultural y deportiva con causa, lo donado será para el pequeño y una niña llamada Nicole, ambos luchan por sus vidas pues el cáncer los ha invadido.

"Totalmente nos cambió la vida, es algo que no esperas, no estás consciente de lo que viene pero en este proceso Dios le ha dado fuerza a Elías, pero aquí está Elías, ya cumplió un año con un mes y ahorita estamos esperando un trasplante de médula ósea en calidad de urgente", relató Yadira Muñoz, mamá del pequeño mientras lo arrullaba.

El 5 de diciembre del 2020 Elías fue diagnosticado con cáncer en la sangre y médula ósea, tras días y días de ir y venir entre médicos, todo cambió pues no solo su enfermedad tuvo un nombre, a sus padres se les reconoció que solo tenía un 30 por ciento de probabilidades de sobrevivir.

Fotografía: Fernanda García

"Empezó a inflamarse su sien izquierda, le salió un chipoteo, pensábamos que había sido un golpe, que alguien lo había tirado, porque lo cuidan sus pequeños hermanos, lo llevamos al doctor, descartaron que fuera un tumor, pensábamos que era el músculo que estaba inflamado, pasan los días y se empieza a distender el estómago y comenzó a vomitar, supusimos que era infección y nuevamente lo llevamos al médico pero el tratamiento no surtió efecto, fuimos con otro pediatra y nos dijo que eran el baso y el hígado que estaban inflamados, en sus piernitas tenía unos puntos rojos por lo que viendo el cuadro completo, nos mandaron al Hospital para El Niño y le hicieron un examen de sangre, ahí confirmamos que padece leucemia linfoblástica aguda tipo B con carga tumoral".

La mayoría de los cánceres infantiles inicialmente presentan signos y síntomas inespecíficos, lo que puede hacer que se detecten en fases ya avanzadas, esto representa un factor en contra para el pronóstico de supervivencia pero, si es detectado a tiempo las posibilidades de sanar son de hasta un 75 por ciento.

Elías es el menor de cuatro hermanos, aunque su cuerpo aún no funciona correctamente, su sonrisa y vitalidad no delatan su estado de salud. Ríe y balbucea con gracia, no parece que lleva medio año luchando por su vida o que ha pasado alguna vez por una tanda de quimioterapias.

Fotografía: Fernanda García

Debido al exceso de linfocitos en su sangre, el menor fue hospitalizado con un cuadro grave, incluso se le mencionó a los papás que tuvieran en mente que quizás no sobreviviría, pero sus ganas de vivir hicieron que sus papás y el cuerpo médico que lo atiende comenzaran a creer en los milagros.

#Video | El subsecretario @HLGatell desata indignación en redes por afirmar en TV pública que la falta de medicamentos de niños con cáncer es una "narrativa de golpe" contra @lopezobrador_. ¿Y tú, qué piensas? #yn?? https://t.co/iqfeLfSKDc pic.twitter.com/kDrCgG2Uh4 — La Silla Rota (@lasillarota) June 28, 2021

Yadira quedó desempleada por la pandemia, lo que le ha permitido cuidar a su hijo menor, su esposo es carnicero, por lo que el sustento no ha faltado, sin embargo, también fueron víctimas del desabasto de medicamentos oncológicos, aunque encontraron la manera de asegurar el tratamiento de su hijo de la mano de la Institución de Asistencia Privada "Extiende tu mano", que se enfoca en ayudar a niños con cáncer, en especial de escasos recursos, que son atendidos en el Hospital para El Niño.

"Las quimioterapias sí tienen un costo muy elevado pero hemos corrido con suerte para poder comprarlos a un precio bajo, no hemos batallado mucho en esa parte en todo este proceso".

Elías es el menor de cuatro / Fotografía: Fernanda García

LA SALVACIÓN DE ELÍAS

Esta semana, la familia del paciente fue noticiada que ya tienen donador de médula ósea, lo que podría salvar su vida y erradicar el cáncer, se trata de su hermano Christopher de 17 años, quien se reconoció feliz por la noticia, pues nada podría alegrarle más que salvar al bebé de la casa.

Pero los costos del tratamiento postquirúrgico son elevados, es por ello que se lanzó un llamado a la sociedad a que se sumen a la causa, se pueden hacer depósitos la cuenta de BBVA 4152 3133 8551 2525 con CLABE interbancaria 012 420 0156 38815 1023 a nombre de Yadira Anuarite Muñoz Cuenca.

Fotografía: Fernanda García

RODADA CONTRA EL CÁNCER

Este domingo 4 de julio a partir de las 11:00 de la mañana, en la explanada delegacional de San Buenaventura, se llevará a cabo un evento deportivo y artístico en el que se pretende recaudar fondos para ayudar a dos niños con cáncer, Elías y Nicole.

El programa marca que habrá exhibiciones de motos, de Jeeps, de lucha libre, incluso estarán presentándose diez músicos locales; aunque no se cobrará el acceso para el evento, se pide a la población la donación de tapitas y de dinero en efectivo o bien, vía transferencia electrónica para asegurar los tratamientos de los menores que serán beneficiados.

CÁNCER INFANTIL EN EL EDOMEX

El Cáncer infantil es la segunda causa de muerte en niños de entre 5 y 14 años, y la 4 en pequeños de 1 a 4 años, es por ello que el Hospital para el Niño, pese al desabasto de medicamentos que existe a nivel nacional, se ha trabajado para atender a los pacientitos.

Tan solo en el año del confinamiento se realizaron tres mil consultas a pacientes con distintas enfermedades oncológicas, 650 procedimientos quirúrgicos, mil 700 quimioterapias, 500 atenciones de hospitalización y se le da seguimiento a un total de 600 pacientes.

El cáncer más común en edad infantil es la leucemia seguido de tumores sólidos.

na