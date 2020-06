En silla de ruedas o por su pie, recuperados salen entre aplausos

Algunos en silla de ruedas y otros por su propio pie, pero todos en medio de aplausos, así es como han salido los 2 mil 289 pacientes que se han recuperado de covid-19 en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de México.

Con cubrebocas y careta, los pacientes se despiden con la mano o haciendo la señal de amor y paz de los médicos y enfermeras que los atendieron durante la etapa más crítica de su enfermedad, la cual lograron superar.

El Estado de México es la segunda entidad con mayor número de contagios, se reportan 15 mil 720 casos confirmados acumulados, así como mil 205 defunciones de personas que se infectaron del virus Sars-CoV2.

Desde que inició la pandemia de covid-19, en el Estado de México se han recuperado 2 mil 289 personas que estuvieron hospitalizadas en el Seguro Social. Destaca el caso del Hospital General de Zona 53 en Los Reyes La Paz, donde han dado de alta a 462 personas que se contagiaron del virus Sars-CoV2.

De las dos unidades reconvertidas totalmente a covid-19, el Hospital General Regional (HGR) No. 72 en Tlalnepantla ha registrado 383 altas, mientras que del Hospital General de Zona No. 76 en Ecatepec han egresado 192 pacientes recuperados.

En el HGZ No. 197 en Texcoco, han dado de alta a 263 personas con covid; en el HGR No. 200 en Tecámac, 304; del HGZ No. 98 en Coacalco, 153; del HGZ No. 71 en Chalco, 196; del HGR No. 196 en Ecatepec, 188; del HGZ No. 68 también en Ecatepec 122, y del HGZ No. 57 en Cuautitlán, 26.

Misael Ley Mejía, quien encabeza la Oficina de Representación, celebró que se haya dado de alta a más de 2 mil pacientes recuperados de covid-19 y afirmó que esto no sería posible "sin el esfuerzo y dedicación diaria de los héroes de la salud y su alto nivel de profesionalismo y entrega".

Sin embargo, hizo un llamado a los mexiquenses a recordar que la entidad se encuentra en semáforo rojo de la emergencia sanitaria, por lo que es indispensable reforzar las medidas de higiene para prevenir el contagio de esta enfermedad.

fmma