En semáforo verde se avecina avalancha de quejas ante Derechos Humanos

En cuanto se declare el semáforo epidemiológico en verde se vendrá "una avalancha" de quejas ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, consideró la ombudsperson capitalina, Nashieli Ramírez. La razón es que como la CDHCMX es la última instancia para presentar las quejas por abusos por parte de dependencias gubernamentales, y muchas de estas continúan cerradas, apenas se abran se agotarán esas instancias y llegarán las quejas.

De cualquier modo, de febrero hasta el 21 de julio, la comisión ha recibido 535 quejas vinculadas al tema del coronavirus, y la visitaduría que más casos suma es la de asuntos laborales, con 286.

Entrevistada por La Silla Rota, Ramírez también se refirió a la operación de juzgados de tutela de derechos humanos, previstos en la Constitución de la Ciudad de México, que serán los encargados para recibir las acciones de protección efectiva de derechos, y constituyen un modelo nuevo en nuestro país para la defensa de los derechos humanos. En esas instancias los casos no solo deben resolverse en un máximo de 10 días, sino que por tratarse de un procedimiento jurisdiccional sus resoluciones deben ser de obligatorio cumplimiento. Ello, en contraste con el actual modelo de las comisiones de derechos humanos en las que la investigación de una queja y la emisión de una recomendación puede tardar años.

A la fecha no hay ningún juzgado de tutela instalado (corresponde al Consejo de la Judicatura hacerlo), pese a que el 31 de julio se estableció como fecha límite para hacerlo. La Ombudsperson descartó que dichos juzgados y la Comisión que encabeza, se vayan a cruzar en sus objetivos de la defensa de derechos.

"Nuestra mecánica de trabajo es diferenciada, pero para no cruzarnos estamos con pláticas con el Tribunal (Superior de Justicia) para poder estar coordinados y en acompañamiento con el funcionamiento de juzgados de tutela. Podría haber ese riesgo, a pesar de que nuestros ámbitos son diferentes. Lo que vamos a hacer es trabajar muy coordinadamente para transitar y consolidar la visión con el trascurso del tiempo, empezando por operarlo. Estamos hablando de jueces que también van a defender derechos humanos, eso se necesita, y en ese proceso nosotros debemos aprender pero también el sistema tradicional debe tener otro tipo de mirada. Sí necesitamos esa progresividad. Estamos muy confiados en que se van a instalar".

QUEJAS POR COVID

Ramírez explica por qué no han llegado todas las quejas por temas de abusos de las autoridades relacionados con la pandemia de la covid-19.

"Hemos tenido una baja sustantiva en quejas de violencia contra las mujeres, no porque no se estén violentando sino porque ellas primero tendrían que tener acceso a las autoridades que no las están atendiendo. Lo que decimos es que por los datos de denuncia es que vamos a tener una avalancha, un incremento; ahora no se nota".

Explicó que en diferentes momentos de la pandemia han llegado las quejas. Es la Quinta Visitaduría, encargada de temas laborales, la que acumula más quejas, con 286. Inicialmente se quejaron personas porque no se respetaba la orden girada por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que decía no se debía trabajar. Luego se incrementaron las quejas relacionadas con cuestiones de medidas de seguridad y falta de equipamiento en el centro de trabajo.

RESTRICCIONES EN VISITAS

Después llegaron quejas a la Segunda Visitaduría, cuando se instalaron los procesos sanitarios en el sistema penitenciario, ya que hubo restricciones en términos de visitas. Ahí se han sumado 183 casos.

La Tercera Visitaduría, que atiende temas de salud, lleva 56 quejas por falta de atención y se comenzaron a recibir en mayo; algo similar ocurrió en la Primera Visitaduría, donde se ven los abusos en materia de seguridad y debido proceso. Ahí se tienen registrados 4 casos.

La Cuarta, que es grupos vulnerables, también ha recibido pocas, 6, añadió.

De acuerdo con datos de la comisión, del 5 de febrero de 2020, fecha en la que se recibió la primera queja vinculada con el tema del coronavirus, al 21 de julio, se recibieron 535 quejas

RECONOCE INCERTIDUMBRE

Ramírez también fue cuestionada por La Silla Rota sobre los juzgados tutelares, que no han sido instalados y reconoció que hay incertidumbre, pero descartó que no se instalen, tal como proponía una iniciativa presentada por el diputado de Morena, Eduardo Santillán, el año pasado.

"Es lo que hemos venido coordinando con el Tribunal. Básicamente estamos hablando de los problemas que tienen en términos de presupuesto y como arrancarlos y están viendo fórmulas para ver como lo hacen. Hasta donde sabemos, básicamente lo que es la figura de juzgados de tutela se empezará a instalar en la ciudad, de manera progresiva, por una cuestión de presupuesto, pero lo vamos a hacer pues es una parte fundamental de lo que va a configurar un sistema de derechos humanos en la ciudad, único en el país y muy robusto".

La titular de la Comisión de Derechos Humanos negó que vaya a haber duplicación de funciones en la defensa de derechos.

"Básicamente nosotros no somos jurisdiccionales (no forman parte del poder judicial), no pertenecemos al sistema jurisdiccional, nuestras armas son las recomendaciones y los procesos de mediación. Ése es el sentido de la comisión y lo seguirá siendo".

PROMETE COORDINACIÓN

En cambio los juzgados de tutela son jurisdiccionales, en el que podrá ser accesible la exigibilidad de los derechos.

"Lo que estamos previendo es un trabajo muy coordinado. Estamos avanzando. La lógica hacia la que camina la comisión es más hacia a la justicia restaurativa, que no tengamos que llegar a lo jurisdiccional, sino seguir trabajando para que las cosas tengan solución en la mediación y la conciliación, es lo que se llama justicia restaurativa. Por eso estamos instalando oficinas en las alcaldías para estar más cercanos a las personas y, más que hacer un proceso de investigación larguísimo y todo lo demás, poder resolverle a la gente", se comprometió.

SE INSTALAN DELEGACIONES DE LA CDHCM

Ramírez fue cuestionada sobre cómo hará la Comisión un trabajo más rápido y que las recomendaciones no tarden hasta siete años en ser emitidas y después esperar a que las autoridades las acepten y las cumplan. Respondió que por eso se incluyó en la Constitución que haya delegaciones de la Comisión en cada alcaldía capitalina, de las cuales sólo les falta instalar en Tlalpan, Benito Juárez y Álvaro Obregón, y aunque ya están en proceso, debían estar a inicios de este 2020.

"Hubo un exhorto del Congreso de la ciudad a las alcaldías que no habían instalado, a estas que mencioné. Fue el exhorto a finales de febrero, principios de marzo y nos detuvo todo lo de la pandemia. No depende de la comisión, sino que la ley de alcaldías establece que ellos nos tienen que dar el espacio para ubicarnos.

"Nosotros también vamos analizando cómo vamos a estar atendiendo a las personas y aterrizar lo que estoy diciendo. Se ve muy bien en el papel pero hay que empezar a operarlo también, para la Comisión son cosas diferentes. No se hacía", afirmó.

Dijo que el primer principio que deben cumplir es que las víctimas no tengan que esperar.

"Un ejemplo de conciliación, del tipo de camino que seguirá la comisión, es el de los afectados por la construcción de la Línea 12 del Metro. Si yo hubiera hecho una recomendación, la hubiera emitido apenas el año pasado y estaríamos en proceso de si la aceptan y la empiezan a cumplir. ¿Qué hubiera pasado todo este tiempo? Ahí estarían los compas de la colonia Primera Victoria esperando que la autoridad y nosotros hicieramos algo. ¿Que hicimos? Un proceso de mediación y conciliación.

"Logramos un acuerdo conciliatorio que permitió que en menos de un año la autoridad reconociera que había violado los derechos y que asumiera la responsabilidad para la restitución. Al día de hoy tenemos el 90 por ciento de avance en la reparación del daño; se les atendió. Eso no lo hubiéramos logrado con el mecanismo anterior y es un ejemplo de lo que es la justicia restaurativa y por donde vamos a transitar", concluyó.

fmma