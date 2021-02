En riesgo de quiebra 400 establecimientos más en el centro de Toluca

TOLUCA.-De acuerdo al Patronato Pro-centro Histórico de Toluca, de los cuatro mil 500 comercios establecidos que tiene registrados en el centro de la capital mexiquense, 800 han cerrado o cambiaron de giro en el transcurso de la pandemia, con una pérdida de cuatro mil empleos y 400 establecimientos más están en riesgo de bajar sus cortinas a mediano plazo, pues el hecho de que hayan reabierto no significa que sus finanzas estén sanas, "nosotros esperamos que más o menos esto se componga para el último trimestre del año, si es que se compone", advirtió el presidente del Patronato, Alejandro Rayón Montes de Oca.

La mayor parte de los comercios cerrados que no resistieron la crisis económica derivada de la pandemia fueron pequeñas torterías, fondas, panaderías, papelerías, tiendas de bisutería, restaurantes, hoteles, billares, boliches, centros de entretenimiento, cines y plazas comerciales, por ejemplo, y los que cambiaron de estrategia se dedicaron a vender lo de temporada, como cubre boca, gel antibacterial, sanitizadores líquidos, caretas, guantes de hule o artículos de limpieza.

Permanecen cerrados los cines en Toluca

El empresario acusó que entre los factores que orillaron a la quiebra a estos centenares de negocios fue la falta de empatía en las cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), "el seguir pagando las cuotas obrero-patronales en estros momentos son insostenibles, las mismas cargas de la energía eléctrica, no hubo ningún apoyo o acuerdo para poder solventar estos momentos, los impuestos lo mismo".

A estos factores de quiebra de negocios se sumó la renta de locales y la nómina, aunque en el primer tema, muchos propietarios condonaron por algunos meses la renta al 50 por ciento, lo que significó un poco de respiro para los comerciantes, sin embargo, tuvieron que ser despedidos al menos cuatro mil empleados que atendían mostradores, eran cocineros, garroteros o meseros.

Poca afluencia en los negocios de comida rápida

En tanto, quienes lograron reabrir sus negocios de zapaterías, joyerías, restaurantes, hoteles, librerías, pizzerías, taquerías y papelerías, entre otros giros, "todavía no la salvamos, no, no, no, estamos en una posición muy complicada porque traemos créditos que se obtuvieron para marzo del año pasado, se obtuvieron créditos para poder empezar a pagar alguno de los gastos que traíamos, pero la pandemia ha sido mucho más larga de lo que teníamos considerado, eso está ahogando los negocios porque traen deudas acumuladas, yo creo que estamos como a seis meses de saber la cifra total de los negocios que van a cerrar, yo creo que unos 400 negocios más cerrarán solo en el centro de Toluca", vaticinó.

Ya con el semáforo en color rojo, Alejandro Rayón Montes de Oca, presidente del Patronato Pro-centro Histórico de Toluca, indicó que la afluencia de gente a los restaurantes, centros comerciales o tiendas departamentales ha sido lenta, "aunque tengamos limitados los aforos de personas, la gente está saliendo con mucha precaución, ademas de que muchos se quedaron sin trabajo, no llega la cantidad de invitados".

COMERCIOS SEMI VACÍOS

En un recorrido realizado en el centro toluqueño, es notorio el cierre de comercios, como papelerías, librerías, loncherías, tiendas de conveniencia y zapaterías, o bien, los establecimientos de ropa, calzado, relojerías, de artículos de iluminación o heladerías, entre otros, que sí lograron reabrir sus cortinas, lucen semi vacíos ante las complicaciones económicas de la gente.

Portales de Toluca

Mientras que, en los mostradores de las joyerías o papelerías o pasillos de las zapaterías o tiendas de telas, ya no se ven de tres a cuatro dependientes para atender a las personas y en los restaurantes solo están los cocineros y meseros necesarios, por ello, el empresario Montes de Oca prevé que hasta cuatro mil plazas laborales están perdidas.

"En el Centro Histórico perdimos alrededor de cuatro mil empleos y en las empresas ya se adecuaron a funcionar con el mínimo de su nómina, lo peligroso es que no se restablezcan esos empleos lo antes posible, estamos tratando de funcionar con lo mínimo y la re-contratación se ve muy lejana, rebasará la mitad del año", concluyó el representante del Patronato Pro-centro Histórico de Toluca.





(Sharira Abundez)