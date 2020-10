En riesgo 5% de las plantillas laborales por padecer comorbildades

ATIZAPÁN.- Empresarios del Estado de México advirtieron que, de continuar la contingencia sanitaria del covid-19 como hasta ahora, existen muchas probabilidades de que al menos cinco por ciento de las plantillas laborales puedan ser dadas de baja; porcentaje que está conformado por los trabajadores asignados a la planta de producción, pero que, al padecer una comorbilidad que los hace vulnerables al virus SARS-Cov2, ha quedado imposibilitados de asistir a sus centros de trabajo, aunque siguen percibiendo su sueldo íntegro.

Por separado, los líderes del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (CCEM), Unión Industrial del Estado de México (Unidem) y de la Asociación de Empresarios y Ciudadanos del Estado de México (Asecem), Laura González Hernández, Francisco Cuevas Dobarganes y Raúl Chaparro Romero, respectivamente, coincidieron en que la emergencia sanitaria y los efectos económicos que ésta ha dejado a los sectores productivos se han prolongado por varios meses, lo que ha comenzado a afectar los ingresos de las empresas, lo que los imposibilita a mantener esta condición.

Indicaron que, aunque esta situación no es igual en el cien por ciento de las industrias, algunos sectores se han visto severamente afectados porque no han podido normalizar su producción por el establecimiento de las medidas sanitarias, al tiempo en que cuentan con un número elevado de empleados que presentan alguna comorbilidad, como obesidad, diabetes e hipertensión, por mencionar las tres principales, lo que los ha llevado a decidir dar de baja a éstos o poner en riesgo el capital de las empresa.

POCOS CONTINÚAN REALIZANDO HOME OFFICE

El presidente de la UNIDEM, Francisco Cuevas Dobarganes, explicó que el 70 por ciento de la plantilla laboral de una industria, está conformada por el personal dedicado a la producción, mientras que el 30 por ciento restante realiza labores administrativas.

Explicó que, de ese 30 por ciento, el 15 por ciento continúa laborando en casa a través de la figura del home office, y el otro 15 por ciento ha tenido que retornar a las empresas de manera escalonada, pues sus actividades tienen que llevarse a cabo en la planta; en tanto, en lo que respecta al personal de producción, refirió que el 95 por ciento de éstos han regresado a las instalaciones y solo el cinco por ciento restante no ha podido hacerlo al padecer alguna enfermedad crónica y a quienes se les ha seguido pagando su nómina sin contratiempos.

Explicó que, en el caso de la Unión Industrial del Estado de México, cerca del 90 por ciento de las grandes industrias han tenido una afectación mínima en sus ventas, por lo que la condición de mantener a sus empleados no ha generado una afectación económica para éstas; sin embargo, para las otras resulta insostenible soportar esta situación por más tiempo, mientras que otros sectores como el restaurantero, hotelero, de bares y otros dedicados al comercio o servicios, tampoco podrían aguantar mantener a estos trabajadores, por lo que son los más propensos a iniciar con esta medida en las siguientes semanas

ENTRE LA ESPADA Y LA PARED

Luisa trabaja en una institución bancaria desde hace 15 años. A partir de su embarazo, hace siete años, desarrolló diabetes mellitus, la cual está controlada gracias al tratamiento que ha recibido a lo largo de los años y aunque nunca se había separado de sus funciones salvo por el nacimiento de su hija, la pandemia y su comorbilidad la han mantenido fuera de su oficina por casi siete meses.

"Cuando inició la pandemia, a todos los que teníamos una enfermedad crónica nos mandaron a nuestras casas para que no estuviéramos en riesgo, pero ya son siete meses alejados y en donde nos hacen sentir que somos una carga. En lo personal, yo he ido con mi médico para pedirle que me autorice regresar, pero él me ha dicho que solo podré regresar en semáforo amarillo para no ponerme en riesgo", aseguró.

Luisa afirmó que aunque su deseo es regresar a laborar, los especialistas le recomiendan no ponerse en riesgo, por lo que no le han querido otorgar un justificante que le permita reincorporarse a sus funciones, el cual es un requisito de sus jefes para permitirle el regreso.

"Por compañeros, he sabido que habrá recortes en la plantilla laboral y nos preocupa que seamos los primeros en enfrentarlo por no ser tan productivos por tanto tiempo, pero estamos entre la espada y la pared con nuestra salud. Yo he tratado y he insistido en que me asignen trabajo para laborar en casa, para apoyarlos desde mi hogar, pero mis actividades son en campo y en la calle, lo que dificulta esto, pero me he tenido que adaptar para apoyarlos en las medidas de las posibilidades, pues algunos días voy a recoger documentos a la empresa y aquí les doy seguimiento", comentó.

PIDEN A IMSS ABSORBER INCAPACIDADES

El líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Jorge Díaz Galindo Hurtado, aseveró que ante esta condición, los empresarios y sindicatos han solicitado al IMSS que realice una revaloración de las vulnerabilidad de las enfermedades que representan un riesgo ante el covid-19, con la intención de que se creen escalas que permitan diferenciar entre aquellas personas que tienen una situación de riesgo ante alguna de estas enfermedades o de aquellas que les permiten reincorporarse a sus funciones al estar controladas.

Explicó que, hasta ahora, los empresarios han respetado la separación de sus actividades presenciales a trabajadoras que tienen un embarazo o están lactando, o a aquellos que padecen obesidad, diabetes, hipertensión, asma, enfermedades cardiovasculares, padecimientos renales, sida o cáncer, entre otras, anteponiendo la salud de estos por encima de la producción, pero el escenario económico exige que éstos deban retornar.

Por lo anterior, llamó a que se reconsidere esta medida, con el objetivo de que a aquellos empleados que se les dictamime en riesgo alto con esta revalorización, sea el propio IMSS quien les otorgue una incapacidad general por enfermedad y, por ende, quien pague estos salarios, aunque sea al 60 por ciento, lo que no afectará a los empleadores y para que el resto pueda regresar a sus funciones y seguir cobrando el cien por ciento de su salario, con un aumento en la producción.

Piden vacunación contra la influenza

Por otro lado, los sindicatos y las organizaciones empresariales solicitaron a la Secretaría de Salud estatal que adquiera un lote adicional de dosis contra la Influenza, para poder vacunar a la fuerza laboral de esta entidad en las industrias, la cual se estima alcanza 1.6 millones de personas, con el fin de protegerlas de esta enfermedad.

Laura González mencionó que, actualmente, las 3.3 millones de dosis que se adquirieron para el Estado de México solo se están aplicando a los grupos vulnerables, como menores de cinco años, adultos mayores, mujeres embarazadas y quienes padecen alguna enfermedad crónica, por lo que los trabajadores siguen en una doble condición de vulnerabilidad ante la Influenza y el covid-19, la cual se agrava cuando éstos tienen que trasladarse a sus centros de trabajo en el transporte público.

La líder empresarial advirtió que no proteger a los trabajadores ante este virus, significa poner en riesgo la productividad, ya que éstos interactúan en las empresas, por lo que exhortó a no dejar de lado a este sector en este proceso de vacunación.

