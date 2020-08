En renta o cerrados, así el primer día de la reapertura de gimnasios

METEPEC.- A pesar de que, desde este lunes 17 de agosto, los gimnasios que existen en el Estado de México podrían reabrir sus puertas después de cinco meses de inactividad por la contingencia sanitaria del covid-19, los espacios que muchos de éstos ocupaban lucieron vacíos, en renta o simplemente, mantuvieron sus puertas cerradas con letreros que invitaban a sus clientes a esperar a que éstos les avisaran por medios electrónicos sobre una nueva fecha de reapertura.

Y es que el pasado viernes, el gobernador Alfredo del Mazo Maza anunció que, como parte del proceso de reactivación económica que se lleva a cabo en la entidad, este lunes podrían retornar a sus actividades los museos, cines, teatros y gimnasios, siempre y cuando respetaran las medidas sanitarias y contaran con un aforo máximo permitido del 30 por ciento.

Sin embargo, tras cinco meses de permanecer completamente cerrados y sin poder contar con nuevos ingresos que les permitiera su subsistencia, los dueños de algunos negocios como The world is yours, ubicado sobre la avenida Alfredo del Mazo de Toluca, optaron por desalojar los inmuebles que ocupaban hasta antes de la llegada de la pandemia a México y los pusieron en renta.

No sabemos cuándo se fueron

"No supimos cuándo se fueron. Un día que llegamos, vimos que ya estaban los letreros de que se rentaba el lugar, a pesar de que este gimnasio era uno de los que más gente tenía en la zona", comentó un encargado de un local aledaño al gimnasio en el que también se practicaba crossfit.

Otros gimnasios como Welnessgym y Eco Gym, localizados en el primer cuadro de Metepec y en la colonia Independencia de Toluca, respectivamente, por fortuna, no corrieron con la misma suerte, pues en sus instalaciones aún se observa el equipo para hacer actividades deportivas, pero este lunes no reabrieron sus puertas y, en ellas, los encargados colocaron letreros en lo que notificaban a sus clientes que, por el momento, se mantendrían cerrados.

"No hemos visto movimiento en los últimos días, entonces, no hay para cuándo abran sus puertas, esperemos que pronto porque la gente que asistía, también nos consumía a nosotros", apuntó Carmen García, dueña de una tienda de abarrotes aledaña al gimnasio Eco gym.

Pega covid-19 a grandes cadenas

En tanto, las grandes cadenas de gimnasios como Snap Fitness, SmartFit, y Quick Training 24/7 tampoco regresaron este lunes a la nueva normalidad y mantuvieron sus puertas cerradas al público.

En el primero, ubicado en Calzada de los Jinetes, en Tlalnepantla, informó que su reapertura ocurrirá el día de mañana; sin embargo, como parte de los nuevos protocolos, los clientes tendrán que agendar cita en el horario que más se ajuste a sus necesidades, con la intención de evitar que los espacios superen el 30 por ciento de la capacidad permitida.

Además, como parte de las medidas sanitarias que instauró la cadena, se les pide a los deportistas usar cubrebocas en todo momento, evitar portar maletas y privilegiar la asistencia con ropa deportiva para que no tengan que cambiarse en las instalaciones, portar varias toallas limpias para cubrir respaldos y asientos en los aparatos, así como desinfectar con paños o papel y sustancias sanitizantes las instalaciones que se usen.

En todo momento, señaló la cadena, se pedirá que los clientes se laven perfectamente las manos antes de usar un aparato y que eviten tocarse la cara en el interior, al tiempo en que se les medirá la temperatura y se les solicitará que pasen por los tapetes sanitizantes antes de ingresar.

Por su parte, las cadenas Quick Training 24/7 y Smart Fit, localizadas en las avenidas Alfredo del Mazo y Tecnológico, de Toluca y Metepec, respectivamente, permanecen con los cristales cubiertos y encintados en el interior, aunque se observa que prevalecen los equipos deportivos.

En los accesos han sido colocados letreros que señalan que permacerán cerrados hasta nuevo aviso, aunque piden a sus clientes estar al pendientes de sus redes sociales para conocer cuándo reabrirán sus puertas.

En el caso de Smart Fit al interior se observó a personal laborando en la limpieza y sanitización del inmueble, pero éste se negó a hablar sobre las adaptaciones que han hecho a los espacios.

Piden a duelos ser responsables

Tras permitirse la reapertura de estos lugares, el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) exhortó a la población a actuar con responsabilidad al acudir a los gimnasios, además de portar el cubrebocas en todo momento, mantener el correcto lavado de manos y procurar el estornudo de etiqueta.

Además, pidió a los responsables de estos espacios cumplir con las normas de sana distancia, entre las que se incluye el suministro de gel antibacterial, la colocación de tapetes sanitizantes y vigilar el cumplimiento de las normas sanitarias por parte de los clientes.

Este lunes, en la Gaceta de Gobierno, apareció la modificación al Plan para el Regreso Seguro a las Actividades Económicas, Sociales, Gubernamentales y Educativas, con motivo del virus SARS-Cov2 en el Estado de México, de fecha 03 de julio, a través de la cual se establece que hoy podrán iniciar operaciones gimnasios, establecimientos destinados a la práctica de actividades físicas o deportivas, balnearios, albercas públicas, baños públicos, vapores y spas, limitando el aforo a un 30 por ciento de su capacidad.

(Sharira Abundez)