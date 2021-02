En plena pandemia, CFE deja sin agua a 50 mil en Cuautitlán por adeudo

CUAUTITLÁN MÉXICO.- Al menos 50 mil habitantes de Cuautitlán México enfrentan, desde el pasado viernes, un desabasto de agua potable, así como la reducción de la presión con la que se suministra el líquido, debido al desmantelamiento de la instalación eléctrica de seis pozos y cárcamos de esta demarcación, por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Y es que, durante la madrugada del viernes, personal de la empresa del Estado aparentemente arribó a las comunidades Arborada, Galaxia, Guadalupana, Joyas de Cuautitlán, Rancho San Blas y San Blas, a bordo de vehículos no oficiales para cortar el suministro eléctrico de los pozos y cárcamos de agua, al tiempo en que retiraron cuchillas y cableado eléctrico, para evitar una reconexión, lo que generó un desabasto de agua en dichas colonias por al menos dos días y aunque se contrataron plantas de luz de emergencia para restablecer la energía eléctrica, el bombeo no ha regresado a la normalidad en estos tres días.

De acuerdo con autoridades locales, esta acción de la CFE responde a la negativa del Ayuntamiento de Cuautitlán México de pagar una deuda de 120 millones de pesos por la operación de once pozos y cárcamos de agua en estas comunidades por cerca de 10 años, aunque, en los archivos, presuntamente no existe un contrato que se haya generado al momento en que se colocaron los medidores de estas instalaciones, por lo que el gobierno municipal no ha erogado un solo pago en todo este periodo.

NO SOMOS BOTÍN: CIUDADANOS

La delegada del fraccionamiento Galaxia, Rosa Rodríguez Cortés, señaló que el corte en el suministro eléctrico a los pozos y el daño a las instalaciones de luz de éstos, ha afectado a al menos cinco mil familias que habitan esta comunidad y que históricamente han padecido del desabasto de agua potable, pero que se agravó por esta respuesta de la Comisión Federal de Electricidad.

Indicó que, desde la madrugada del viernes, se dejó de recibir el líquido en las cerca de siete mil viviendas que lo conforman por casi 36 horas y, posteriormente, se logró restablecer el servicio, con la renta de las plantas de luz por parte del gobierno municipal, aunque se mantiene la baja presión, por lo que algunos hogares de tres plantas no han podido llenar sus tinacos durante el día.

"Nos sentimos en medio de una guerra entre la CFE y el Ayuntamiento de Cuautitlán por una disputa que traen por el pago de la luz y en donde nos sentimos la carne de cañón. Es preocupante que la Comisión actúe así en medio de la pandemia (de la covid-19), cuando estamos la mayoría de las familias en casa y tenemos que estarnos lavando las manos y limpiando todo. Es un problema grave el que estamos enfrentando y esperamos que no nos tomen como botín", comentó.

De acuerdo con los vecinos, el corte al suministro eléctrico y, por consiguiente, al abasto de agua potable, se realizó sin previa notificación a los afectados o al propio ayuntamiento, por lo que consideraron su actuar de manera deshonesta, puesto que no solo suspendió el servicio, sino que lo hizo en horarios no adecuados y desmanteló toda la instalación.

DEUDA ILEGAL, ACUSA ALCALDE

Al respecto, el alcalde Ariel Juárez Rodríguez detalló que este recorte al suministro se realizó en medio de una mesa de reunión que sostiene su administración con la Comisión Federal de Electricidad, en la que la dependencia federal no ha estado dispuesta a negociar la deuda, toda vez que su gobierno no entiende por qué se está cobrando un monto acumulado de 10 años, cuando la ley establece que solo se puede hacer con los cinco años previos.

Indicó que el argumento de la CFE ha sido que así lo establece su normatividad interna, aunque ésta no puede estar por encima de cualquier ley, especialmente, cuando, de acuerdo con los expedientes, la propia empresa del Estado fue omisa en generar un contrato por estas instalaciones hacia el ayuntamiento y ahora desea hacerlo retroactivo, lo cual calificó de ilegal, pues el presunto adeudo representa el 13 por ciento del presupuesto total de este gobierno.

Ariel Juárez reconoció que estas instalaciones eléctricas de los pozos y cárcamos están conectadas de manera irregular, pero no son ilegales, debido a que no existe un contrato y la instalación corrió a cargo de la dependencia federal, por lo que aseguró que, de manera interna, se investiga a los funcionarios del gobierno municipal que participaron en el proceso de contratación para conocer cómo actuaron y por que nunca exigieron los contratos, y en caso de que se detecte alguna irregularidad, se iniciarán los procedimientos legales en su contra, lo cual deberá hacer también la comisión.

Apuntó que, en total, cerca del 35 por ciento de la población está afectada por esta decisión de la CFE, por lo que se procederá a interponer un amparo para revertir el corte en el suministro eléctrico, puesto que no se garantiza el derecho humano al agua y no hubo una notificación previa al ayuntamiento.

El edil agregó que, en tanto, para suministrar el agua potable a estas comunidades, su administración contrató plantas de energía de emergencia para reinstalar el servicio a los pozos y que éstos puedan funcionar de manera provisional, a efecto de no dejar sin agua a estas comunidades, aunque no descartó que se puedan iniciar movilizaciones por estos actos.

SEGUNDO AMPARO EN EL EDOMEX

Cuestionada sobre esta decisión, la Comisión Federal de Electricidad pidió tiempo para revisar el caso e informar sobre el monto total de este adeudo que tiene el Ayuntamiento de Cuautitlán, así como los motivos por los que se actuó en contra de las instalaciones que abastecen de agua potable y sirven para el alcantarillado.

Sin embargo, éste sería el segundo amparo que se presenta en el Estado de Mexico contra la dependencia federal, por los cortes de la luz eléctrica a instalaciones de suministro de agua potable, pues el pasado 15 de agosto, el Juzgado Séptimo de Distrito de esta entidad concedió el mismo al Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (SAPASE), por acreditarse una violación al derecho humano al agua en medio de una contingencia sanitaria.

PIDEN QUE NO SE TRASLADEN PROBLEMAS A LOS CIUDADANOS

El líder vecinal de los fraccionamientos Galaxia y Guadalupana, Rafael Paredes, aseguró que la administración municipal no ha sabido o no ha querido negociar correctamente con la CFE, lo que ha conllevado una afectación directa hacia la población de varios fraccionamientos.

"El problema del municipio es con la CFE y los afectados somos los ciudadanos. El endeudamiento entre los entes de gobierno no debe mezclarse con la comunidad, pues es un problema que entre ellos deben resolver, porque nosotros pagamos nuestros impuestos y por los servicios y somos los únicos afectados", destacó.

Agregó que los vecinos han comenzado a sostener reuniones para definir la ruta que seguirán en los próximos días, con la finalidad de que se les restablezca el servicio; no obstante, darán un tiempo mínimo para que el ayuntamiento logre un acuerdo y se normalice el abasto en estas comunidades.

(Sharira Abundez)