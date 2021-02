En plena pandemia, adultos mayores reclaman “robo” de pensiones

En plena contingencia por el virus coronavirus (covid-19), personas de la tercera edad reclaman al gobierno federal que los dos mil 620 pesos bimestrales que supuestamente reciben del programa Adulto Mayor no están llegando a sus manos por cuestiones burocráticas o porque son extraídos de las cuentas bancarías por personas ajenas a ellas.

Durante un recorrido realizado por LA SILLA ROTA en el Centro Integrador del Bienestar (CIB), dependiente de la Secretaría del Bienestar, ubicado en la calle de Abraham González 78D, colonia Juárez, alcaldía de Cuauhtémoc, diferentes beneficiarios denunciaron los “robos” del apoyo que reciben del programa de Adultos Mayores.

Los usuarios acuden para solicitar ayuda y orientación debido a que en los bancos les informan que el dinero ya les fue depositado y cobrado por otra persona.

Este es el caso de Eufemía y Natividad, habitantes de la alcaldía Gustavo A. Madero, quienes tienen varios meses sin recibir la ayuda que el gobierno federal prometió a los adultos de la tercera edad.

De acuerdo con su testimonio, el dinero les fue transferido, pero al momento de tratar de sacarlo, su estado de cuenta estaba en ceros. La respuesta del banco, es que alguien, quien cuenta con sus datos, ya lo sacó de la cuenta.

“Desde mayo (no he cobrado pensión), ya me sacaron dos veces. Llevamos la tarjeta a un banco y nos dicen que está inservible, en otro que está inservible. Después fuimos otra vez y dijeron que ya tenían la tarjeta, pero que nosotros no lo podemos sacar. Alguien ya lo sacó”, relata Eufemia, una mujer de 75 años de edad que depende de dicho apoyo.

Y agrega: “Nos están robando, tiene pocos meses que me operé, yo lo necesito. Que nos sigan depositando el dinero, quién nos está robando el dinero, no nada más a nosotras, a varios más”.

Por su parte Natividad denuncia: “Desde septiembre a la fecha, digamos en febrero cobré una sola vez, y eso con la ayuda de la señorita del banco. Fuera de eso ya no he cobrado. Antier fui y me lo quitaron, parece que ya hasta bloquearon la tarjeta. En el banco me dicen que está invalidada la tarjeta. Que la persona que está cobrando mi dinero tiene todos mis datos y esa persona está sacando ese dinero que ahorita yo no cobró”.

Continúa: “Le pido –al gobierno– que nos ayude, porque tanto la persona –Eufemia– como yo, no tenemos pensión de nadie. Afortunadamente tengo dos hijos que me están ayudando, pero la señora no tiene hijos, marido, ni hijos, está sola. Por eso viene conmigo. Estamos esperando que nos ayuden porque aparte de que lo cespitamos nos están robando nuestro dinero”.

Un trabajador del Centro Integrador del Bienestar, quien pidió el anonimato, comentó que diariamente atienden cerca de 200 casos de este tipo, por lo que ya han denunciado el caso a las autoridades, pero hasta el momento no les han dado respuesta.

“Principalmente problemas con tarjetas, tienen tarjetas erróneas, o que no quieren pagarles en Banorte o Banco Azteca. Tienen una tarjeta errónea que no corresponde, muchos de ellos están con ese problema. No pueden cobrar por lo mismo, pero ya les sacaron el dinero”.

El pasado 18 de marzo, y como una medida para los adultos mayores por la contingencia del virus covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se adelantarán los pagos a los beneficiarios del programa Adulto Mayor.

“Una de las medidas que se van a tomar, es que se van a dar recursos anticipados a los adultos mayores, en vez de un bimestre, le vamos a entregar dos bimestres, o sea cuatro meses, esto lo informó para que el adulto mayor sepa que van a recibir el doble, pero que consideren que estamos incluyendo dos bimestres”, comentó el presidente.





(Rodrigo Gutiérrez)