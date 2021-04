"En noviembre me corrieron, sigo sin trabajo y endeudada"

TOLUCA.-El cierre de centenares de negocios establecidos en el primer cuadro de la ciudad de Toluca, derivado de la pandemia que sigue su curso, ha afectado principalmente la mano de obra

asentada en la zona norte de la capital mexiquense, donde están los pueblos otomíes como San Pablo Autopan, San Cristóbal Huichochitlán, San Andrés Cuexcontitlán, San Mateo Otzacatipan y Aviación Autopan, pues los jóvenes de esa región toluqueña comenzaban a trabajar desde el mes de septiembre en bodegas y mostradores durante las fiestas patrias.

Posteriormente se quedaban a trabajar para los días de Muertos, se mantenían durante El Buen Fin, alcanzaban trabajo en fiestas decembrinas y les duraba el empleo hasta el día de los Reyes Magos y La Candelaria.

"Yo trabajaba en el mostrador de una dulcería y desde noviembre que fui despedida no he podido encontrar otro trabajo para ayudar en mi casa, en un principio pues algunos familiares me apoyaban para sacar adelante los gastos, luego pedí prestado y ahora pues sigo sin trabajo y endeudada", manifestó preocupada la joven Noemí Hernández, originaria de San Pablo Autopan.

Al hacerse acompañar de su paisana Adriana, quien trabajaba en una tienda de mochilas escolares que se ubicaba sobre la avenida Miguel Hidalgo y Costilla, casi esquina con Benito Juárez García, éste negocio familiar quebró porque ya no se vendieron estos artículos para los niños, "yo daba precios de las mochilas pero aún cuando el año pasado se daban buenas rebajas pues ya no se vendía y me despidieron y es la fecha y sigo sin trabajo".

En este sentido, los poco más de 13 meses de pandemia han sido "catastróficos" para los comerciantes establecidos en el centro de Toluca, pues estimaciones del patronato Pro-centro Histórico de Toluca, apuntan que han cerrado de forma definitiva 800 unidades económicas entre restaurantes, zapaterías y otros comercios, y 40 más están por hacerlo, en su mayoría negocios familiares, lo que ha derivado en la pérdida de al menos tres mil 200 plazas laborales. A ello hay que sumar que 1 mil 500 papelerías han cerrado durante este periodo tan sólo en el centro de la capital mexiquense.

El encargado del Patronato Pro-centro Histórico de Toluca, Alejandro Rayón Montes de Oca, sostuvo que las plazas de trabajo que más se perdieron fueron las de meseros, garroteros, cocineros, lava vajillas, mucamas, encargados de tiendas, personal de mostrador, de limpieza, valet parking y seguridad, mismas que ya no podrán recuperarse, "no, ya no abrirán, ya es pérdida completa, los que lograron abrir nuevamente están jugándosela porque el hecho de que estemos abiertos no significa que estemos en finanzas limpias".

Detalló que los giros más afectados fueron los dedicados al turismo, como son las agencias de viajes, hoteles y restaurantes, así como papelerías, zapaterías, ópticas y tiendas de uniformes.

El problema de cierre de negocios y consecuente desempleo se centró básicamente en cinco colonias, la Centro, Barrios Tradicionales, Santa Clara, 5 de Mayo y El Calvario, donde la renta de un pequeño local con una mediana ubicación va desde los 10 mil pesos mensuales, lo que ya no pudieron pagar los empresarios.

Uno de los sectores más afectados por la pandemia ha sido el de las papelerías, pues "el que los niños no estén en la escuela de manera física y lo hagan todo de forma digital la afectación para los negocios es terrible, los niños venden una cantidad muy fuerte de dinero en este país y sus consumos de objetos materiales se disminuyen al estar tanto tiempo en casa.

"No queremos ser negativos, no queremos ni imaginar el cerrar más negocios, ya de aquí en adelante tenemos que ser valientes e inteligentes y recuperar la economía, ya no podemos pensar en más muertes de negocios", enfatizó el empresario.

SECTOR PAPELERO

Solo en el centro de Toluca han cerrado al menos mil 500 papelerías y en todo el Estado de México se contarán alrededor de 20 mil las que bajaron sus cortinas, sostuvo uno de los líderes papeleros en la entidad, Hugo Eduardo Ávila Caballero.

Indicó que las papelerías que no alcanzaron a reabrir fueron la mayoría pequeños negocios familiares ubicados en barrios y colonias, "hemos sufrido bastante, tuvimos que recortar personal y afortunadamente algunos proveedores nos alargaron el plazo para pagarles, también muchas empresas y dependencias de gobierno dejaron de trabajar y también nos dejaron de comprar".

Recordó que antes de la pandemia del nuevo coronavirus tenía en su negocio hasta 30 personas y en temporada escolar, como la que se aproxima "llegamos a ser hasta 45 personas trabajando aquí y ahorita lamentablemente somos 17, a corto plazo veo muy difícil volverlos a regresar a trabajar y a mediano plazo tal vez unas cuatro o cinco plazas, pero no estoy seguro, pero las 30 plazas de trabajo que teníamos definitivamente no", finalizó.





(Sharira Abundez)