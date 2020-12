En Navidad pandémica, escasas personas usan el Metro; otras ponen minitianguis

En el Día en que se celebra la Navidad, los vagones del Sistema de Transporte Colectivo Metro lucen menos concurridos que otros años.

En el año de la pandemia de la covid-19, que en México ha dejado 120 mil muertos, este 24 de diciembre no se ve el bullicio de familias que usan el metro para ir a fiestas. Son escasas las que se ven.

Pero eso no impidió la presencia de vagoneros o la instalación de un minitianguis de feministas en el transbordo de las líneas 2 y 3 de la estación Hidalgo.

FALTAN LAS BOLSAS VIAJERAS

En un recorrido hecho por La Silla Rota en las líneas 1, 2 y 3 se observó que prevalecían las personas que viajaban solas.

A diferencia de otros años, no se veía a hombres y mujeres que cargaran las bolsas del mandado con ollas, las botanas o hasta los recipientes desechables para festejar el nacimiento de de Jesús.

#Metrópoli En la víspera de navidad, el @MetroCDMX luce con "baja afluencia", quienes no faltan a la cita son los vagoneros y los minitianguis. #jphttps://t.co/Jlh4dSPOQG pic.twitter.com/xRrqOjSAbc — La Silla Rota (@lasillarota) December 24, 2020

Algunos cargaban mochilas, una mujer iba con una maleta, pero pocos iban con sus hijos o con los artículos para aderezar mejor la cena entre familias, que este año deberá esperar para evitar más contagios de coronavirus.

VAGONEROS NO DESCANSAN

En la Línea 1 y 2 del metro se observó la presencia de vagoneros que, a tono con la emergencia sanitaria y con las fechas navideñas, ofrecían cubrebocas y caretas, por una parte, o dulces y cuentos para los niños que esperan a Santa.

En el transbordo entre las líneas 2 y 3 del Metro, en Hidalgo, una veintena de vendedoras con reivindicaciones feministas se instalaron y obstaculizaban la sana distancia obligatoria para conjurar los contagios. Una vendedora garantizaba que sus productos eran desinfectados cada 15 minutos y aunque nadie le pregunto, explicó que no podían darse el lujo de no vender. Pese a la presencia de un par de policías, ellas no fueron molestadas, pues en esta ciudad no se reprime a nadie, ha repetido la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Las vendedoras al detectar que son grabadas ordenan no hacerlo.

NEGLIGENTES

Entre algunos usuarios se observó a algunos que no portaban el cubrebocas.

Un hombre que lo lleva en la barbilla, se lo coloca bien al ver a un vagonero vender cerca de él.

El ánimo no parece festivo. Con el llamado de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, de no hacer fiestas, y con la aplastante realidad de que los hospitales están saturados y los fallecidos pueden ser cualquiera, hay pocos signos alusivo de una Navidad que será recordada como gris.

Incluso el arreglo personal no es como otros años. Las mujeres van de jeans de mezclilla deslavada y no con pantalones de colores alegres, y los peinados y los tintes del cabello son un recuerdo. Los hombres van como si fueran a chambear.

Pero algunos pocos llevan una bolsa de regalo, o algún niño no deja de serlo y juega con su muñeco de peluche, como se vio en Balderas.

En Pino Suárez, una mujer sube con una charola de aluminio desechable, con lugar para un pollito asado.

En Bellas Artes sube una solitaria mujer con una maleta en mano que además se sienta y se quita el cubrebocas para comer y que apenas ve el celular dispuesto a retratarla, se lo pone.

IGNORAN LOS QR

Los Código QR para buscar evitar la cadena de contagios, atender de manera temprana los casos y evitar hospitalizaciones, están colocados en los vagones de las líneas 1 y 2, pero aún están ausentes en la 3.

Pese a ello, los usuarios son indiferentes a los códigos QR, no los escanean y simplemente no los pelan.

SOLITARIOS

Es un día de usuarios solitarios

Algunos sin cubrebocas, otros que hablan por teléfono, otros que duermen.

Uno que se tapa los oídos con los audífonos pero se destapa la boca, por donde el virus entra aunque no esté invitado.

A su lado, una mujer lleva cubrebocas, pero no puede evitarlo y se lo quita para tomarse un trago de la chispa de la vida.

Así se vive el 24 de diciembre pandémico en el Metro.





(Sharira Abundez)