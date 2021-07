En Naucalpan la vacunación a treintañeros fue ágil, en Neza hubo alta demanda

Mientras que en el municipio de Naucalpan fue rápido el avance para la vacunación, en Nezahualcóyotl la vacunación inició con alta demanda, mientras que hubo personas a las que se les dificultó la movilidad en el centro de vacunación.

El municipio de Naucalpan, que hasta el día lunes se registró 20 mil 40 contagios acumulados, inició su primer día de vacunación contra covid-19 en personas de 30 a 39 años en cinco sedes y con tiempos de 20 minutos.

Andrea Sánchez, vecina de Boulevares, cuestionada al respecto dijo que llegó a las 9:00 y salió a las 9:20 horas al módulo del Naucalli, en servicio que calificó de "muy puntual y eficiente".

Dijo que venía preparada para esperar una o dos horas, pero "sorprendentemente como llegas, te formas y va avanzando, sólo te entretienes en esperar para ver si no hay reacción de la vacuna", dijo.

En el Naucalli el paso de personas para vacunarse fue constante, y recibieron también a mujeres embarazadas para vacunar.

A unos 3 kilómetros del punto de vacunación del Naucalli se encuentran las instalaciones de la Universidad del Valle de México, donde los tiempos también son cortos para la vacunación, pero sin descender de sus autos.

Este día les tocó a las personas cuyo primer apellido inicie con la letra A,B,C,D y E.

Los cinco módulos se encuentran instalados en Deportivo Benito Juárez, Plaza Cívica de San Mateo Nopala, Escuela Primaria "Anáhuac" de Loma Colorada, Parque Naucalli y el Módulo Vehicular de la UVM Lomas Verdes.

A este municipio según la Secretaría de Desarrollo Social, se canalizaron 94 mil 445 vacunas para este sector de la población.

VACUNACIÓN EN NEZA, CON DIFICULTADES DE MOVILIDAD PARA QUIENES LO NECESITAN

Mario Perea, de 35 años y repartidor de comida por medio de aplicación, acudió este el lunes a recibir su primera dosis anticovid en el municipio de Nezahualcóyotl, pero no de la manera que hubiera esperado.

Hace dos meses, cuando se dirigía a entregar un pedido en la alcaldía Álvaro Obregón, fue embestido por un automovilista, quien le fracturó los huesos del pie derecho.

Desde entonces ha tenido que utilizar una silla de ruedas, que lo ha imposibilitado para realizar sus actividades diarias en la Colonia Benito Juárez, de Nezahualcóyotl, donde es residente.

"Tenía una entrega en Barranca del Muerto, agarre una calle que se llama Mina, que es de un solo sentido, iba circulando normal y estos muchachos me rebasaron y se me cerraron y yo me estrelle de lleno en el carro con mi moto y todo el golpe lo recibió mi pie", comentó.

"Si está complicado porque me dijo el cirujano que muy difícil puedan soldar esos huesos ya que son muy delgados, pero el intento se hizo y me pusieron esos clavos".

Tras ser sometido a una cirugía, ha tenido que entrar en recuperación en un hospital de Ecatepec, a donde ha acudido en transporte público ante el riesgo de contraer el nuevo coronavirus.

"Voy en transporte público, en los autobuses del gobierno afortunadamente no pago, pero sí es un riesgo siempre estar en contacto con tantas cosas porque uno tiene que utilizar las manos más que nunca porque no puedo mover el pie", reconoció.

Debido a que vive solo tras separase de su pareja, tuvo que ser auxiliado por una mujer que también acudió a la vacunación para poder librar las rampas de acceso a la explanada municipal una de las seis sedes habilitadas para esta jornada en Nezahualcóyotl.

"Ha estado un poco complicado, pero gracias a Dios ahí la llevamos, sin comer no me quedo, porque hay gente que me apoya tanto por comida como para pasajes o lo que llegue a necesitar", reconoció.

A diferencia de los jóvenes que no creen en el virus y que han decidido no vacunarse, decidió asistir a la inmunización porque cree que es importante estar protegido aún con los obstáculos de movilidad que padece.

"Yo les diría que es en serio, que esta enfermedad es enserio, ha muerto mucha gente a consecuencia de esta enfermedad, es una pandemia que existe y es real".

"Pediría que fueran más consientes porque hay mucha gente que no quiere que esta enfermedad los mate, y para poder lograr eso, pues todos tendríamos que hacerlo, tanto protegernos y ponernos las vacuna que afortunadamente nos la están poniendo gratuitamente", sostuvo.

Actualmente Mario está en espera de saber si sus huesos logran recuperarse para continuar con una rehabilitación, pero de no ser así, deberá ser sometido a otra cirugía para colocarle injertos de hueso.

"De antemano, como me dijo mi cirujano, yo sé que ya no voy a caminar bien, y posiblemente ya no pueda manejar moto. Se supone que el seguro de los jóvenes me tenía que dar un apoyo económico a consecuencia de que yo no puedo trabajar, pero no me han resuelto nada de eso y no sé qué vaya a ocurrir después por eso ojalá alguien me pueda apoyar", dijo.

INICIA VACUNACIÓN EN NEZA CON ALTA DEMANDA

Como él, en el municipio de Nezahualcóyotl al menos 150 mil personas de entre 30 a 39 años de edad podrán recibir su primera dosis anticovid desde este lunes y hasta el próximo viernes 16 de julio en seis módulos de vacunación instalados en la localidad.

Cuatro de ellos son en la modalidad a pie y se encuentran ubicadas en la Explanada de Palacio Municipal, en la Explanada de la Unidad Administrativa Nezahualcóyotl (Antes la Bola), el Deportivo Nezahualcóyotl y la preparatoria Colegio de la Comunidad.

Mientras que en la modalidad vehicular están instalados en la Facultad de Estudios Superiores Aragón y en la Ciudad Deportiva Nezahualcóyotl ubicada en avenida Bordo de Xochiaca.

A decir de las autoridades locales, en este municipio se ha registrado una tercera ola de contagios, pues en las últimas semanas los casos se dispararon hasta más de 100 casos por día, cuando los registros se contabilizaban en 20 o 30 contagios en semanas previas.

"Hasta el momento en Nezahualcóyotl se han vacunado contra el virus SARS-CoV-2 más de 395 mil vecinos, de los cuales más de 144 mil eran adultos mayores de 60 años quienes ya cuentan con su esquema de vacunación completo, más de 125 son adultos de 50 a 59 años y más de 126 mil corresponde al grupo de 40 a 49 años de edad a los que en las próximas semanas se completará su esquema de vacunación", informó el gobierno municipal.

Para esta jornada se contempló un calendario de vacunación, establecido para este lunes 12 de julio los vecinos cuyo apellido paterno comience con las letras A, B, C, D, E, martes 13 con F, G, H, I, J, miércoles 14 con K, L, M, N, Ñ, jueves 15 con O, P, Q, R, S, T, y el viernes 16 con U, V, W, X, Y, Z, así como personas rezagadas y mujeres embarazadas.

cmo