En Naucalpan, hartos por inseguridad, exigen cese de jefe policiaco

NAUCALPAN.- A través de una carta, vecinos de 38 comunidades integradas al movimiento Colonias Unidas Naucalpan (CUM) solicitaron a la alcaldesa Patricia Durán Reveles la remoción del titular de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de esta demarcación, Lázaro Gaytán Aguirre, al considerar que el jefe policiaco no conoce el territorio y no cumple con las funciones encomendadas en materia de seguridad, lo que ha generado que aumenten delitos como los robos a transeúnte, a casa-habitación, de autopartes y vehículos, así como en el transporte público.

"Después de diversas reuniones con el comisario, arquitecto Lázaro Gaytán, así como con Felipe Díaz Reyes, director de Prevención del Delito, la situación de inseguridad en nuestras comunidades no ha mejorado, todo lo contrario, usted sabe que la delincuencia se encuentra desatada (...) el plan de trabajo que nos presentó en la mesa de diálogo no se ha llevado a cabo, (pues) lo único que vemos son los operativos, tanto para peatones como para automovilistas, con el fin de extorsionarlos, por lo tanto, consideramos que los naucalpenses no tenemos que pagar el sueldo de personas que no tienen el más mínimo respeto para con los ciudadanos", cita el oficio.

En la solicitud, los líderes vecinales de colonias como Ampliación Los Remedios, El Molinito, La Cañada, Lomas del Cadete, Lomas de la Cañada, Mancha II y III, Mártires de Río Blanco, Plan de Ayala Primera y Segunda Sección, Rincón Verde y San Andrés Atoto, entre otras, acusaron que el titular de Seguridad Ciudadana y su equipo han tratado de generar una estructura electoral a través del combate a la inseguridad, lo que lejos de disminuir el problema, lo ha acrecentado al distraer los esfuerzos de los elementos en otras tareas ajenas a la policía.

POLICÍAS DISTRAÍDOS EN OTRAS TAREAS

El presidente del CUM, Gilberto Cruz Gómez, señaló que las colonias populares de Naucalpan han solicitado al comisario en diversas ocasiones que se atienda el problema de inseguridad que enfrentan en sus comunidades, en donde la incidencia delictiva va al alza, lo que ha generado que algunas personas mueran durante asaltos o que algunos ciudadanos pierdan los pocos ingresos que tienen en manos de los delincuentes.

Sin embargo, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana (Copaci) de La Mancha III subrayó que, como respuesta de Lázaro Gaytán se les ha señalado que es más un tema de percepción que de inseguridad, toda vez que los indicadores en esta materia han mejorado; no obstante, consideró que estas comunidades no perciben lo mismo, pues cada día son más frecuentes los asaltos, debido a que no hay una estrategia para combatir los ilícitos, pues tan solo en tan localidad se reportan cinco o seis delitos diarios.

Por su parte, la presidenta del Copaci de Lomas del Cadete, Virginia Bustos, lamentó que los patrullajes en las partes altas del municipio se hayan reducido para reforzar la seguridad en San Bartolo Centro, al tiempo en que los elementos están más enfocados en repartir comidas calientes o atendiendo los comedores comunitarios o en brindar talleres a los vecinos que no son considerados como indispensables, como el de elaboración de gel antibacterial o detergente.

HA MEJORADO RELACIÓN ENTRE POLICÍAS Y VECINOS. ASEGURAN

Cuestionado sobre las quejas de estas comunidades, el comisario Lázaro Gaytán Aguirre, aseguró que esta administración ha privilegiado el trabajo comunitario de la policía municipal, lo que ha permitido una buena relación de los elementos con los vecinos y posibilita que los elementos sepan quiénes viven en las localidades y puedan detectar la presencia de personas ajenas.

Justificó que este modelo de seguridad ha permitido bajar la incidencia delictiva en ilícitos como el robo de vehículos y las violaciones, las cuales presentan una reducción significante en comparación con las estadísticas de 2018; no obstante, omitió precisar en qué porcentaje han disminuido dichos delitos.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), Naucalpan se encuentra entre las seis ciudades con la peor percepción de seguridad del país; sin embargo, este sentimiento mejoró 0.5 puntos porcentuales entre marzo y septiembre de 2020, al pasar de 88.5 a 88.0 por ciento.

CREAN ENLACES DE SEGURIDAD EN LAS COMUNIDADES

La presidenta del Copaci de El Molinito, Reyna Espinosa, apuntó que otra problemática que están enfrentando los vecinos es que se ha conformado una nueva figura de enlaces de seguridad comunitarios, quienes se encargan de recorrer las calles para convencer a los ciudadanos de crear una red vecinal a través de WhatsApp, lo que implica el desconocimiento de las existentes y que, a decir de los vecinos, venían funcionando correctamente.

Esta situación también fue reportada hace un par de semanas por los regidores Angélica del Valle Mota, Anselmo García Cruz y Paulina Pérez González, ante sus compañeros de Cabildo, quienes señalaron el riesgo de que la seguridad se politice y que estos nuevos grupos vecinales sean usados con fines electorales para coaccionar el voto de cara al proceso electoral de 2021.

"Lo que queremos es que hagan bien su trabajo y que no estén recurriendo a prácticas que solo muestran que no están trabajando y que la seguridad se está politizando y que, al mismo tiempo, respeten la función las funciones de los consejos y de las delegaciones, porque nosotros sabemos la problemática que enfrenta cada comunidad", recalcaron.





(Sharira Abundez)