En Naucalpan, Don Concho desconfía hasta de los policías; "ya no es como antes"

Naucalpan, Méx.- Ya no hay lugares seguros en Naucalpan, desde hace diez años dejó de ser un municipio tranquilo, narra don Encarnación Hernández un vecino de Cuartos Capulín, quien añade que a sus 83 años la delincuencia no lo perdona, "ellos agarran parejo, sin importar si son menores, mayores, jóvenes, hombres o mujeres".

Don "Concho" como prefiere que lo llamen, sentado en una banca del Parque Revolución de San Bartolo, disfrutaba paciente del sol de la mañana "medio mirando pasar a la gente, porque ya casi no veo", dijo al ser abordado.

Con lentes obscuros, que usa por recomendación médica, don Concho dijo que la inseguridad abunda, y se da por todos los rincones del municipio, "mire yo vengo seguido a este parque, vengo de Los Cuartos Capulín, por la zona de Izcalli Chamapa, pero cuando me voy a mi casa, lo hago con pendiente con pesar, mire que me ha tocado ya 3 veces, siempre se suben por Los Aceites en la avenida Colosio, nos quitan lo que traemos y se bajan de la combi".

Don Encarnación no sabe leer ni escribir, "nunca pisé una escuela, no aprendí a leer ni escribir, pero no soy tonto conozco bien la forma de las letras y distingo bien el letrero de la combi que me deja en casa, se el lugar donde salen y no tengo problemas para llegar a mi destino siempre que salgo".

Originario del estado de Hidalgo, "de allí de los limites entre el estado de México e Hidalgo por Apaxco, fue allá donde viví mi infancia, pero de joven me vine a vivir a Naucalpan por allí en los años 60s, cuando aquí en San Bartolo sólo había algunas casas y comercios. Yo ya trabajaba y ganaba mi buen dinero, aquí atrasito estaba la cantina La Lupita, cuántas historias. Podías andar paseando a cualquier hora en esta zona, por lo alrededores del mercadito que había cerca de esta plaza, pero ya nada de eso hay".

Foto Ilustrativa: Especial

Recargado en su bastón, don Concho describe los comercios que había alrededor de esta plaza Revolución, "había además de La Lupita, La Michoacana y otras dos cantinitas atrás, frente al seguro viejo, podía ir de un lado a otro a altas horas de la noche, y mire que nunca me pasó nada, antes no había maldosos, rateros como hay ahora".

Dijo ser desconfiado hasta de los policías, "allá en Chamapa llegan en patrullas y sólo porque los ven sentados en la banqueta o por el campo de futbol en la noche, los suben a las patrullas, o van caminando a veces a sus casas en la noche y también los suben a las patrullas, a veces les quitan su dinerito a los muchachos y los sueltan, pero a veces sus familiares tienen que ir a Palacio a sacarlos", explicó.

Don "Concho" dijo que a él, a estas alturas ya no le preocupa el quererse cambiar de lugar de residencia por la inseguridad, "mire yo no me meto con nadie y nadie se mete conmigo, pero eso de los asaltos a cualquiera le puede pasar. Yo ya hice mi vida aquí, cada mes recibo lo de mis pensiones que me alcanzan para comer y vestir, mis hijos ya hicieron su vida y yo ya estoy grande con mis 83 años, ¿a dónde puedo ir?. No, yo ya no me muevo de aquí, donde quiera vamos a encontrar inseguridad, lo escucho en el radio, porque ha de saber que aún conservo un Majestic de los años sesentas y aún sirve, allí escucho lo que pasa en otros lados y es igual donde quiera", finalizó don Concho.

BV