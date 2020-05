En Milpa Alta, creemos que el contagio llegó de la Central de Abastos

El Señor de las Misericordias se quedó sin su fiesta patronal. El día de la Santa Cruz tampoco hubo cohetes, alcohol ni celebraciones. Y los carnavales se quedaron como parte de los recuerdos. Así vive Milpa Alta la fase tres de la emergencia sanitaria por el coronavirus, y según su alcalde -Octavio Rivero-, esta y otras medidas son las que les permiten ubicarse en el lugar 14 de 16, como una de las demarcaciones con menor número de contagios por covid en la #CDMX.

"Se suspendieron todas las fiestas patronales, el día del señor de las misericordias solo se transmitió la misa religiosa por Facebook con los párrocos y cinco mayordomos. También suspendimos el día de la Santa Cruz que es el día de los albañiles ¡Y mira que tenemos barrios con ese nombre! Fuimos los primeros en concientizar a los pueblos originarios la suspensión de fiestas tradicionales como medida para reducir los contagios por covid", explica el político de Movimiento Ciudadano a La Silla Rota.

"Desde el inicio tomamos medidas: cerramos los Cendis, gimnasios, casas de cultura. La primera alcaldía que aplicó la ley seca para evitar las fiestas, cancelamos eventos masivos porque en marzo y abril teníamos carnavales por la vecindad con Semana Santa pues son fiestas muy grandes que pueden reunir hasta 15 mil personas", enlista. Entonces ¿Cómo fue que el covid llegó a este punto tan distante de la ciudad? La clave, parece estar en las verduras y no es broma, pues Milpa Alta es uno de los principales productores de nopal en la capital del país.

"Ahí es donde empezó a generarse un gran número de contagios", considera Rivero, "no lo descartamos, porque hay una cantidad de personas que ha manifestado que se contagió en la Central de Abastos y los más de 300 mercados de la CDMX porque en todos, hay alguien de Milpa Alta vendiendo. Tan solo en la Central de Abastos hay una parte importante de productores de nopal o mole sea porque van a vender sus productos o a comprar insumos, chiles, especias, para el mole, en fin".

En esta demarcación las cifras oficiales que proporciona el alcalde, señalan que hasta ahora solo contabilizan 21 decesos, aunque por casos no registrados, dice que la cifra puede aumentar a 30. "No tenemos crematorio así que quienes desean incineración van a Xochimilco", precisa el funcionario. "Respecto a fosas para inhumación aquí se rigen por usos y costumbres; para apoyarlos publicamos un decreto para que no se les cobre el pago de derechos por inhumación que son como mil 500 pesos".

En cuanto al número de milpaltenses contagiados, afirma "aquí se han hecho alrededor de 600 pruebas y tenemos 353 personas contagiadas. De estas algunas ya fallecieron, otras se recuperaron. Y de los que siguen enfermos solo 80 solicitaron formalmente un apoyo de cinco mil pesos que estamos brindando a quienes dieron positivo en la prueba covid con estudios confirmados por una de las instituciones pública de las que señaló el gobierno federal".

Según esto, los enfermos o bien un familiar, pueden hacer su solicitud de registro para este apoyo por medio de una plataforma; o designar algún familiar para realizar su trámite. "Es un depósito bancario en una sola entrega solo para los enfermos que estén en casa, no hospitalizados, esto les ayudara para comprar alimentos y medicamentos durante su cuarentena de resguardo para su recuperación. Por ahora solo tenemos 80 solicitudes formales, los demás no lo han solicitado", dijo.

En el escenario de que se otorgue este apoyo a estos 80 enfermos, se calcula un presupuesto de casi medio millón de pesos. ¿De dónde salió el dinero? "Retomamos algunas partidas presupuestales que se suspendieron por la cancelación de eventos masivos como el ritual de la primavera, de día de las madres, festivales del día del niño, entre otros Y ese dinero se redirigió a estos programas de apoyo por la pandemia", señala.

Milpa Alta, advierte el alcalde "tiene una característica muy productiva, mucho del nopal que se consume en la CDMX se produce aquí, entonces los productores siguen trabajando porque tenemos que darle de comer a la ciudad. Se sigue trabajando el nopal y el mole, con las medidas de sana distancia. En los centros de acopio (que equivalen a una pequeña central de abastos) terciamos las ventas de los productores porque todos estaban muy hacinados. Entonces un día uno y otro día otro y así, porque era una cantidad grande de productores vendiendo. Con eso controlamos el tema porque aquí se surten algunas alcaldías vecinas y algunas zonas de Morelos".

"Al inicio pensamos que esto del coronavirus sería un tema aislado por nuestra geografía. Pero la realidad es que fue un tema fuerte porque mucha gente, familias completas que se contagiaron por estar haciendo fiestas, seguir en la calle sin protección. Ha habido decesos lamentables. De hecho, aún hay un grado de temor pero todavía hay inconscientes de la gente que no quiere creer ¿verdad? Y de aquí al 31 de mayo ¡Nos falta todavía! Por eso empezamos un plan de apoyos a mil negocios establecidos, tres mil pesos a comerciantes. A mercados públicos, 2 mil por comerciante porque si esto se amplía hasta el 15 de junio como dijo la doctora Sheinbaum o más, tendremos que buscar más opciones".

-¿Y cómo saber alcalde si estos apoyos van condicionados solo a los comerciantes que estén con su partido?, preguntó La Silla Rota.

-La pandemia no está para que hagamos política, enfatizó. Sino para responderle a la gente.

(Sharira Abundez)