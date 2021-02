En menos de 24 horas 50 mil mexiquenses solicitan seguro de desempleo

TLALNEPANTLA.- Con fallas técnicas y alta demanda de solicitudes para ingresar al Programa de Apoyo al Desempleo "tronó" el sistema en menos de 20 horas; el gobierno del Estado de México reconoció que en pocas horas se inscribieron los 50 mil solicitantes, tope que se fijó para la distribución de 150 millones de pesos; el presidente la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización, el diputado Tanech Sánchez Ángeles, pidió que se inicie una investigación porque miles de solicitantes no pudieron inscribirse ni accesar al sistema.

De acuerdo con el legislador, el 9 de julio se publicó en la Gaceta de Gobierno del Estado de México las especificaciones generales del Programa de Apoyo al Desempleo, pero la convocatoria fue publicada el domingo 12 de julio en la página de internet de la Secretaría del Trabajo, solo durante 20 horas y con múltiples fallas para el registro.

Estableció que cada minuto se debieron de haber registrado más de 40 personas de manera simultánea en la plataforma para cubrir los números que dice el Gobierno del Estado, obviamente eso no ocurrió.

“A todas luces parece un tema muy accidentado, con una convocatoria muy corta, orientada a un sector numeroso, da mucha suspicacia, y con una plataforma digital con muchas inconsistencias, si una persona se tardaba 10-15 minutos en registrar, ¿cuántos se pudieron alcanzar a registrar?”, preguntó.

"USTED YA ESTA REGISTRADO": SOLICITANTES.

El cuñado de Ariana Salazar, le pidió que lo inscribiera como solicitante del Fondo de Apoyo al Desempleo, ya que él se dedica a vender muebles y por la pandemia pues no hay ventas; sin embargo, al ingresar a la página y tratar de obtener el registro "me dice el sistema que ya estaba registrado".

Ariana no se quedó con la duda y trato de inscribir a la esposa de su cuñada y la respuesta fue la misma "ya está inscrita".

Pero Ariana por curiosidad metió su propio número de CURP y pensó obtener otra respuesta, ya que ella sí tenía trabajo en el ISSSTE, pero la respuesta fue la misma.

Molesta porque consideró que era una burla, metió el CURP de su esposo, que también tiene trabajo, pero la respuesta fue la misma "También está registrado" y así siguió intentando con los datos de otras dos personas y el resultado fue el mismo.

Otros solicitantes del apoyo establecieron que después de seguir las instrucciones e intentar finalizar el tramite la página les arrojaba el dato "Oops... El usuario ya existe".

EN POCAS HORAS SE CONCLUYÓ EL REGISTRO

La Silla Rota buscó conocer las razones de los problemas presentados y Alejandro Colón, funcionario de Comunicación Social del gobierno del estado de México, informó que el sistema se detenía en alguna de las ventanas de requisitos, porque se tenían ya todos los registros.

El pasado 13 de julio, un día después de que se publicó la convocatoria de la Secretaría de Trabajo, el gobierno del estado de México informó que hubo "buena recepción de este programa implementado por el GEM ante la crisis económica causada por la contingencia sanitaria por covid-19" y que ya se tenían los 50 mil registros orientados a este programa estatal.

"Una vez concluido el trámite, los beneficiarios podrán obtener recursos económicos en dos fechas: una en julio y otra en el mes de agosto, para sumar un total de 3 mil pesos," indicó.

CONFUSIONES

"Esto es una farsa y quién cobra ese dinero!!", "La página tampoco cuenta con restablecimiento de contraseñas para darnos de baja", expresaron algunos de los solicitantes del apoyo.

Virginia Romero Pérez, una de las solicitantes que lograron el registro, expresó: "Qué pena que jueguen con la necesidad de la gente. Alguien sabe que podemos hacer para obtener la contraseña de los que estamos registrados. O de verdad es puro fraude".

Las personas que lograron el registro tuvieron el problema de ya no poder recuperar sus contraseñas para darle seguimiento al procedimiento, y saber de que manera recibirían el apoyo de los tres mil pesos.

"A mi me pasó igual, yo mande el un correo electrónico a la dirección de mail que estaba ahí pero hasta ahora no he tenido ninguna respuesta! Hoy hablé a la secretaria del trabajo y me comentaron que era por que la página se había saturado pero... y ahora que? ", fue otra de las dudas de otro solicitante que espera información de cómo cobrar sus tres mil pesos de apoyo.

PRESIDENTE DE COMISIÓN LEGISLATIVA PIDE UNA INVESTIGACIÓN

El presidente de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización, Tanech Sánchez Ángeles pedirá a este organismo que realice una revisión puntual sobre la ejecución del Programa de Apoyo al Desempleo, ya que hubo fallas en el sistema para el registro y "en numerosos casos al intentar ingresar sus datos aparecía notificación de que ya lo habían realizado cuando no era así".

Además, recordó que desde el pasado mes de abril, la bancada morenista planteó la urgencia de poner en marcha el seguro del desempleo en apoyo de los mexiquenses que se quedaron sin ingresos, debido a la pandemia por covid-19.

Recordó que la Ley de Seguro de Desempleo para el Estado de México aprobada en 2011, establece que el seguro no puede ser menor a los 30 salarios mínimos, lo cual ascendería a poco más de 3 mil 600 pesos mensuales, aunque hay que recordar que el alcalde de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa García -que promovió la ley en el 2011-, estableció que mínimo deben ser 6 mil pesos mensuales y durante seis meses.

Según el legislador Tanech Sánchez, en el estado de México 80 mil personas perdieron el empleo a consecuencias de la pandemia, pero otras cámaras empresariales aseguran que son más de 150 mil afectados en sus empleos, cifras que se contraponen ya que tan solo en Nezahualcóyotl, de acuerdo al alcalde, hubo más de 60 mil trabajadores que se quedaron sin empleo durante esta emergencia sanitaria.

fmma