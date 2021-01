En medio de saturación hospitalaria por covid, familiares tienen esperanza

En los alrededores del Centro Médico Siglo XXI, familiares de personas contagiadas por covid sienten tranquilidad y esperanza porque otros pacientes les han dicho que la gente sí se recupera ahí.

Jorge es uno de los que han oído cosas buenas de los médicos y conoce casos de personas que se han recuperado en el hospital del IMSS, el cual hasta el pasado 4 de enero presentaba un 99.8 por ciento de ocupación de acuerdo con el Portal de Datos Abiertos de la Ciudad de México.

Él ingresó a su papá de 57 años hace una semana. Sin embargo, antes de que su padre fuera aceptado en ese lugar, ambos recorrieron varios nosocomios

Ahí en el Centro Médico, otros familiares de pacientes de covid-19 le han dicho que la atención es "buena" por parte de los médicos y que hay más casos de recuperación que de fallecimientos.

"En estos días que ese estado aquí varias personas me dicen que aquí si se curan, que porque hay buenos doctores. Que en otros hospitales se mueren más, pero que aquí es más probable que se alivien, me dicen", dijo Jorge.

Durante un recorrido que realizó La Silla Rota en las instalaciones del Centro Médico Nacional, se observó que en los diferentes accesos que tiene el hospital había poca presencia de personas, debido a que a petición de las autoridades médicas se les invita a los familiares a no quedarse cerca para evitar que corran riesgo de contagiarse.

Es por la puerta 3 del nosocomio que las personas que tienen síntomas o han dado positivo a coronavirus que ingresan para recibir atención médica. En ese lugar no hay puestos de comida, solo pacientes ingresando con un familiar.

En otros accesos del nosocomio sí hay puestos ambulantes, como en la puerta 2, donde Don Juan tiene un puesto de tacos, y donde según el propio dueño del local su mayor clientela es el personal del hospital.

Al seguir tomando fotografías y videos, así como al tratar de entrevistar a los pacientes de ese acceso, este reportero fue interceptado por una elemento de seguridad del hospital, quien señaló que se necesitaba un permiso para grabar.

A pesar de que indicarle a la guardia de que se trataba de un trabajo periodístico, la vigilante exigió que dejara de grabar y retirara del hospital porque molestaba a los pacientes.

Pero antes de que este altercado sucediera, este medio de comunicación logró constatar que los que llegan al acceso donde son atendidos los pacientes de covid-19, la gran mayoría traen su tanque de oxígeno.

También se observó la llegada del personal médico a través de servicios de transporte privado que se solicitan a través de plataformas. Desde camilleros hasta doctores, todos con caretas y cubrebocas. Eran pocos los que solo tenían uno de estos instrumentos.

Cabe señalar que al solicitar a una persona si desea dar su testimonio para este medio de comunicación, en todo momento es con respeto y cuándo las personas dicen que "no", se agradece la atención y no se exige más. Pues la intención es informar a nuestros lectores sobre la situación de cada lugar y no molestar a los pacientes, familiares, médicos y cualquier otra persona.

fmma