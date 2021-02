En medio de pandemia, sismo deja sin hogar a 40 familias en la GAM

Con apenas lo esencial en sus manos y los pocos enseres que pudieron cargar en sus vehículos, alrededor de 40 familias de la Unidad Habitacional Lindavista-Vallejo, en la alcaldía Gustavo A Madero, desalojaron el edificio número 52 que quedó inhabitable tras el sismo de 7.5 grados que cimbró a la capital este martes.

El inmueble, que desde el sismo del 19 de septiembre de 2017 quedó con severas afectaciones, albergaba a cerca de 200 personas que en medio de la pandemia tendrán que reubicarse con familiares y amigos, mientras que los menos afortunados se instalarán en un albergue provisional que las autoridades capitalinas están por instalar en algún punto de la alcaldía, aún incierto.

Mientras espera la señal de elementos de Protección Civil que le permita el acceso a su departamento para tomar apenas lo necesario, Nayeli Limón, quien ha vivido los últimos años en el departamento 502 A, narra a La Silla Rota que tras el temblor del 19S, pese al riesgo inminente, permanecieron en el edificio 52 porque el gobierno de la Ciudad de México no resolvió si sería reacondicionado o si debía ser demolido para volverse a construir.

“Protección Civil ya nos había notificado que teníamos que desalojar, porque estaban haciendo estudios desde hace un mes para ver si se rehabilitaba o se tiraba y se volvía a construir. Ya nos había notificado desde el jueves que nos teníamos que salir, porque estábamos en un riesgo inminente, pero no nos habíamos salido porque no tenemos los medios y, bueno, ahora la naturaleza nos ganó y ya no podemos regresar a nuestras casas”, señala, al tiempo que intenta consolar a una vecina de la tercera edad a quién le acaban de permitir el acceso a su departamento.

Afectaciones previas

Helena Duarte es otra vecina de la Unidad Habitacional Lindavista-Vallejo que se ve obligada a dejar su vivienda en medio de la pandemia por covid-19, crisis que teme pueda retrasar aún más las resoluciones en torno al patrimonio de las 40 familias que hoy están en busca de un hogar temporal.

“Todo se nos junta, ahora no sabemos si por esto de la pandemia nos van a tardar más en resolver y a dónde nos podemos ir, porque al final de cuentas no todos tenemos la posibilidad de irnos con familiares por lo mismo de la pandemia. Esto definitivamente nos toma por sorpresa, porque pensamos que íbamos a ir desalojando poco a poco, pero ahora es un tema de hacerlo ya o perderlo todo”.

Helena asegura que desde antes de las afectaciones ocasionadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017, el inmueble tenía un severo problema de hundimiento que, aunado a la construcción del puente vehicular Eje Central-Montevideo, que inició su construcción en 2015 y fue inaugurado el 1 de marzo de este año, terminó por debilitar la estructura.

“Hasta que se construye este puente empecé a ver grietas en mi departamento, toda la pared, desde una punta hasta otra. De ahí para acá se ha venido inclinando más hasta que se convierte en una situación insostenible. Te vas definitivamente hasta adelante e incluso las puertas se cierran solas por el nivel de inclinación”, señala.

¿Albergue u hotel?

Cecilia Briones, quien hasta este martes habitaba el departamento 401 B, afirma que las autoridades capitalinas ofrecieron acondicionar un albergue para recibir a los afectados que no pueden ser recibidos por familiares o amigos, en tanto se resuelve si podrán recibir una ayuda mensual por 4 mil pesos para rentar otro espacio. La Alcaldía informó que los que no puedan reubicarse con algún familiar, serán enviados a un hotel.

“Ahorita parece que nos van a poner no en un albergue, los que podamos irnos con familiares lo tendremos que hacer mientras nos resuelven lo de los apoyos para poder rentar e irnos a algún otro sitio”, dice visiblemente preocupada, pues asegura que entre los afectados hay adultos mayores que no tienen a donde ir y para quienes un albergue representa un peligro de contagio en medio de la pandemia de covid-19.

“Queremos algo seguro, porque la mayoría de los vecinos son adultos mayores y eso es lo que más nos preocupa, que son personas muy grandes y por lo mismo de la pandemia no podemos estar encerrados en un mismo sitio, principalmente por ellos”.

Por su parte, la alcaldía Gustavo A. Madero confirmó que quien necesiten hospedarse será trasladado a un hotel. "En cuánto se tenga el número de familias que serán trasladas les informo hasta el momento tenemos el número de 40 familias".

En este sentido, se informó que 20 familias se trasladarían a hoteles, seis al Hotel Villa de Madrid y las restantes 14 al Hotel Cartagena.

Personal de Protección Civil acudió a revisar y a acordonar la zona, por lo que los vecinos están afuera de sus departamentos organizándose, recolectado víveres, algunos usando cubrebocas, caretas para evitar algún contagio por covid. A través de sus redes sociales los habitantes de esta unidad habitacional han solicitado de manera urgente lonas, extensiones, bancos, sillas, mientras esperan el reporte de las autoridades.

Daños en la GAM

Las autoridades de Protección Civil desplegaron los protocolos de emergencia sísmica para evaluar los daños en la Gustavo A. Madero, en donde encontraron 6 inmuebles daños a consecuencia del temblor registrado esta mañana.

1. Edificio 52 de la Unidad Habitacional Lindavista Vallejo, donde se reportó un edificio ladeado y 40 familias evacuadas tras los daños a sus viviendas.

2. Casa Habitación ubicada en Av. Juan de Dios Bátiz esquina Politécnico #2124, colonia Nueva Vallejo, en donde se reportó el desprendimiento en acabados de escalera.

3. Casa localizada en la calle Tixtla #241 esquina Tepotzotlán, colonia San Felipe de Jesús, se reportó daño estructural en la vivienda.

4. El Mercado Vicente Guerrero reportó hundimiento en el local #10.

5. El subconjunto “D” Unidad Habitacional Joyas Vallejo; las torres eléctricas sufrieron afectaciones, personal de Protección Civil acordonó el área.

6. El Hospital de Gineco Pediatría 3A del IMSS, solo reportó daños en los acabados.