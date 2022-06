En la Lupita Casas Viejas, los niños tienen sed de conocimiento aunque pocas oportunidades

La Lupita Casas Viejas es una pequeña comunidad enclavada en el bosque otomí, en el municipio de Lerma, en donde sus grandes árboles y sus senderos a medio hacer no dejan entrever a primer vistazo las carencias de sus habitantes. Arriba en el cerro están la primaria y la secundaria del Consejo Nacional del Fomento Educativo (CONAFE), apenas dos aulas la hacen de escuela para los 40 alumnos.

Los pupitres revelan su uso. La escuela tiene abierta 17 años pero sus condiciones se quedaron estancadas en la fecha de inauguración. Los pequeños que asisten a la escuela multigrado no reparan en sí tuvieron agua para bañarse o para beber, tienen sed de conocimiento pero saben, sus oportunidades son pocas.

La Lupita Casas Viejas tomó relevancia internacional cuando una de sus habitantes, Fátima Varinia Quintana Gutiérrez fue víctima de feminicidio a manos de tres de sus vecinos, a escasos 300 metros de su casa.

Ahora el fantasma de lo que le sucedió a la pequeña que tenía 12 años cuando la asesinaron, es un estigma en las niñas y jóvenes de la comunidad.

"Era mi prima, la verdad es que las niñas aquí sí tienen miedo porque las acosan, muchas no vienen a esta escuela, nos vamos a Las Rajas pero es caminar hasta 3 kilómetros en el bosque, es complicado. Hay mucho suicidio, tenía un compañero que se suicidó porque no quería ser una carga para su mamá, es horrible", relató Amber.

En las aulas las carencias son equivalentes al esfuerzo de sus estudiantes, así lo reconoce Karla Concepción, maestra de primaria, quien señala que además de conocimientos de cultura general, matemáticas y literatura, enseñan a través de estrategias socio-emocionales y familiares.

"Nosotros nos hemos tenido que enfocar en la parte emocional, en la parte emocional y en la familiar porque sabemos que si un un niño no tiene esa parte emocional estable, no viene a aprender, viene aquí a extremo dar el sentimiento, el dolor de lo que esté pasando, nos ha tocado a mi compañera y a mí, fungir como madres".

La Lupita Casas Viejas se encuentra a 27 kilómetros de la capital mexiquense, apenas a una hora de distancia sobre la Toluca-Naucalpan, sin embargo, la marginación que se vive en la alta montaña de Lerma es proporcional a cada metro recorrido.

Pero no es lo único que viven los habitantes de esta pequeña comunidad conformada por apenas 40 familias. Los pequeños y niñas que tienen la "oportunidad" de caminar 4 kilómetros en campo traviesa para ir a la escuela "formal" en Las Rajas, el pueblo vecino, viven bullying por las condiciones en las que viven.

"Hay niños que no se bañan en dos semanas no porque no quieran, sino porque no hay agua, el agua la tienen que ir a sacar de pozos y la que agarran, apenas una cubeta que cargan, la usan para beber, entonces les llaman ´apestosos´, los humillan por sus carencias", añadieron padres de familia.

Por ello, la urgencia de dignificar la escuela que tienen a la mano sus hijos e hijas, para lograr condiciones idóneas para que sean niños y dejen de jugar en un piso de tierra, que puedan recrearse sin necesidad de esta pendientes de la lluvia.

Hace un año, comenzó la edificación de tres aulas más en la pequeña escuela de La Lupita Casas Viejas pero apenas es un proyecto que da esperanza y no ha cambiado un ápice la realidad de los y las estudiantes, sin embargo, reconocen que ahí la deserción es poca, todos tienen un sueño: vivir tranquilos en el bosque, sin miedo a los feminicidios, a la depresión y al bullying.









