En la incertidumbre y sin rembolso, asistentes a Feria de Texcoco

TEXCOCO.- En la incertidumbre viven los miles de compradores de boletos para los espectáculos que se realizarían en la Feria Internacional del Caballo en Texcoco, la que se canceló ya dos veces a consecuencia de la pandemia, pero a pesar de que el Patronato del evento, aseguró que todos el boletaje sería válido para cuando se pueda realizar el festejo, la gente quiere reembolso de su inversión.

A esta feria asisten cada temporada que inicia con la Semana Santa, cerca de un millón de personas para disfrutar de los diferentes espectáculos, pelea de gallos, corridas de toros y de la presencia de caballos.

DOS VECES SUSPENDIDA

Sin embargo, por la pandemia, el ayuntamiento de Texcoco a cargo de la alcaldesa Sandra Luz Falcón Venegas, por la emergencia sanitaria suspendió el primer evento en marzo y el segundo en julio, quedando en "veremos" una nueva fecha que bien podría ser hasta el 2021.

Los organizadores de la Feria Internacional del Caballo aseguraron que los boletos vendidos "serán válidos para la siguiente edición".

Sin embargo, varios compradores de boletos establecieron que no les interesa acudir a una nueva edición, sobretodo porque "no hay fecha".

Pero, los encargados de la feria, establecieron: "daremos a conocer en tiempo y forma en cuanto se reprograme, informando los mecanismos y dinámicas bajo las cuales se realizará".

"QUEREMOS REEMBOLSO"

Ana Karen, Tere, Miguel y Manuel, entre otros afectados formaron un grupo en Facebook que llamaron" Palenque Texcoco 2020 reembolso".

Los más de 600 participantes en este grupo intentaron en diversas formas de recuperar su dinero por la compra de boletos para los diferentes espectáculos.

Hay algunos que solo invirtieron unos mil pesos, pero otros adquirieron boletos en forma grupal cuyas cantidades fluctúan entre 80 mil a 200 mil pesos, de acuerdo al espectáculo.

Entre las estrategias de los afectados para exigir la recuperación de su dinero, está el de colocar mensajes en las cuentas de los artistas que participarían en esa feria del caballo.

Así como también llamar la atención de la alcaldesa de Texcoco, Sandra Luz Falcón Venegas, con tal de que ayude al reembolso del dinero de los compradores de boletos.

Los participantes del grupo "Palenque Texcoco 2020 reembolso" hasta intentaron acudir a realizar una manifestación a la alcaldía de Texcoco, pero por la pandemia y el miedo al contagio de covid-19, lo suspendieron.

Algunos de los compradores han acudido a las instalaciones de la feria que se ubica sobre la carretera México - Veracruz, en el límite de Texcoco y Chiconcuac, pero los vigilantes sólo dicen que los boletos serían válidos en la próxima edición de la feria texcocana.

FALTA DE ATENCIÓN PARA LOS AFICIONADOS A LOS CABALLOS

No existe un módulo para atención a los clientes o número de teléfono en donde el personal de la Feria internacional del caballo pueda atender los reclamos.

Algunos buscaron al organizador de la feria, Jorge Cortés, pero no responde a llamadas del público y mucho menos se sabe dónde ubicarlo porque no reside en Texcoco sino en la ciudad de México.

Angélica, una de las participantes del grupo "Palenque Texcoco 2020 reembolso" informó que ni la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) puede registrar una queja contra la feria, ya que " el evento aún no tiene el estatus de cancelado, sino que pospusieron el evento, y está no es imputable al proveedor sino que fue derivado de la pandemia y las indicaciones del Gobierno, por lo cual ante ellos no procede nuestra solicitud".

Entre los que quieren recuperar el costo de sus boletos planean la contratación de abogados, pero Angélica también, explicó que "en caso de que lográramos el reembolso, solo sería por el costo de la entrada, los cargos por servicio o envío no entran en el reembolso, eso considérenlo los que quieren buscar un abogado, todavía se vería más mermada nuestra devolución.

SÚPER BOLETOS SE LAVA LAS MANOS

Mary, otra de las personas que compraron boletos, dijo que se logró comunicar con la empresa de Súper boletos, uno de los que vendieron entradas a los espectáculos, pero indicaron que mientras que el patronato de Texcoco no cancele a los artistas no habrá devolución ya que son ellos los responsables y organizadores del evento de la feria.

Por este motivo, Súper boletos se deslindó de toda responsabilidad ya que ellos son solo una empresa que se encarga de la venta y distribución de boletaje.

Además, el único responsable del reembolso de efectivo lo debe de autorizar el Patronato de Texcoco, "estos personajes se deben de localizar y hacerse cargo de cancelar dicho evento para la liberación de los efectivos".

"Si el artista cancela será más rápida la devolución", estableció Mary Nova.

A los cadetes de Linares, Mary Nova, le envió esta petición: "Por favor cancelen fecha para recuperar reembolso, recuerden que es una emergencia sanitaria y que ese dinero lo podemos invertir en familiares que están padeciendo de Neumonía Atípica y Covid-19.

EL ORIGEN DE LA FERIA DEL CABALLO

El torero Silverio Pérez, originario de Texcoco, fue uno de los artífices de la feria del Caballo, junto con Antonio Ariza, de una empresa vinícola, se organizaron para que en 1978 de realizará la primera edición.

Los eventos principales en los primeros años de la feria fueron el palenque, la corrida de toros, los espectáculos ecuestres y la exposición de artesanías.

Con los años, la afición fue creciendo con la presentación de artistas de prestigio en el país.

La feria se realizaba en la avenida Jiménez Cantú, pero pronto la plaza fue rebasada y el gobierno del Estado de México donó en 1987 los terrenos del Rancho El Consuelo, ubicado en la carretera Texcoco - Tepexpan o México - Veracruz.

En 1990 se consolidó como feria internacional, ya que era una de las más relevantes en el país y que llegó a registrar asistencia de más de medio millón de personas por temporada.

PETICIÓN AL AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO

Los solicitantes del reembolso de su dinero también le han enviado peticiones a la alcaldesa de Texcoco, Sandra Luz Falcón, para que interceda con el patronato de la Feria del Caballo y de certeza en la devolución del dinero, pero tampoco hay respuesta.

Rodrigo Solana, otro de los afectados, lanzó una petición a través de change.org para que las autoridades "nos puedan apoyar para solicitar el reembolso de los boletos adquiridos para los palenques en la Feria Internacional del Caballo 2020, ya que por la situación actual se canceló dicha celebración y los eventos no se llevarán a cabo este año".

Agregó: "Hay muchas personas afectadas, ya que por la situación de covid-19, necesitamos ese dinero y es injusto que no quieran devolver lo que pagamos. Así como nosotros pagamos en su momento por un servicio o un evento el cual este año ya no será posible, exigimos nos devuelvan nuestro dinero.

"¡SOLO BUSCAMOS JUSTICIA!"

Además piden a los artistas involucrados que entiendan la situación de sus fans y pidan la cancelación del evento para que se proceda la devolución del dinero.

Hasta el momento, 400 personas han firmado esta petición ante la incertidumbre de perder su dinero por la suspensión de la Feria Internacional del Caballo de Texcoco cuyo patronato no ha dado la cara.

Mario Delgadillo, otro de los afectados, propuso una demanda colectiva al Patronato de Texcoco, para lograr la devolución del dinero a las personas que adquirieron boletos.

fmma