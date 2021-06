En la incertidumbre, 300 familias afectadas por inundaciones en Atizapán

ATIZAPÁN DE ZARAGOZA.- Unos 100 trabajadores de Grupo Tláloc de la CAEM y del organismo de agua potable local SAPASA continúan colocando costales con arena para contener las posibles bajadas de lluvia pluvial que se pudieran generar de manera extraordinaria en el Río Chamacuaero, en el norte de San José El Jaral, donde el martes anterior se desbordó y causó afectaciones e inundaciones en 300 viviendas de 17 calles.

No obstante, permanece la incertidumbre entre los vecinos pues las precipitaciones pluviales continúan y dudan que los costales sean suficientes para contener las corrientes que pudieran provocar lluvias extraordinarias que pudieran generarse en fechas siguientes de esta temporada de huracanes

El martes 22 de junio una fuerte y extraordinaria precipitación pluvial provocó el desborde del Río Chamacuero, inundando decenas de viviendas y causando daños en cientos más luego de que un muro de contención se venciera ante la fuerza de la corriente del agua residual y pluvial.

El señor José Martínez quien tiene su vivienda en la calle Flor de Lima, adjunta a la vertiente colapsada refiere en entrevista: "El agua se metió a mi casa por la puerta principal y en minutos llenó el interior hasta más de un metro tuvimos que subirnos al segundo piso y con el susto de ver el que todo afuera y adentro estaba inundado".

El vecino, dijo que para nada se sienten seguros, la colonia no tiene cárcamos que pudieran ayudar en caso de inundación, esos costalitos pueden no contener nada, la naturaleza no avisa y como paso el martes anterior puede volverse a dar y perderíamos los pocos bienes que nos quedaron".

Sobre la calle de Clavellinas en el número 20 el señor Juan Manuel Valdivia Fragoso con dos de sus familiares, aún realizan labores de limpieza de la vivienda de "la abuela" como le llaman cariñosamente a la propietaria del inmueble que desde hace ocho días se inundó.

Explica Juan Manuel que la semana pasada aún recibían apoyo: "no se de quien, pero nos traían alimento preparado. Pero desde el fin de semana se olvidaron que existimos. Hoy no tenemos aquí ni dónde preparar comida, ni recursos para comprar, se perdió todo hasta a estufa, refrigerador, comedor, todo se perdió", dijo.

Ambos vecinos coincidieron en que nadie se ha acercado al menos para levantar un inventario de los bienes perdidos, informaron que tampoco han tenido alguna jornada de salud para que los atiendan y eviten enfermedades posteriores, ya que están en contacto con un foco de infección.

Personal del Grupo Tláloc de CAEM y los de SAPASA continúan poniendo costales con arena en lo que fue el muro de contención derribado

Por su parte el Gobierno Municipal a través de un comunicado informó que tras la inundación canalizaron 300 trabajadores de la administración para atender la inundación, contener el agua residual y apoyar a los vecinos damnificados con la limpieza de sus casas.

La ruptura del muro de contención del Río Chamacuero afectó cuatro vialidades, donde el tirante de agua alcanzó 1.20 metros de altura y domicilios de las calles de Flor de Lima y Roble.

También resultaron con afectaciones las calles Noria, Clavelina, Lirio, Girasol, Tecoloapan, Flor de Liz, Ciruelos, Flor de Lima, Siempre Viva, Ciprés.

El anterior 25 de junio de 2021, el Gobierno municipal informó en otro comunicado que ya había concluido con la instalación de la barrera con costales de arena para atajar el agua en los 80 metros lineales del muro de contención del Río Chamacuero que colapsó debido a la tormenta que se precipitó el martes pasado en Atizapán de Zaragoza.

En el comunicado se añadió que Esteban Quiroz Aguilar, director del organismo de agua, detalló que en el lugar fueron colocados 3 mil 500 costales de arena, gracias a la participación de 80 elementos de SAPASA, 10 de la Guardia Nacional y 20 del Grupo Tláloc, del gobierno estatal.

No obstante, a 8 días de ocurrido el siniestro el personal del Grupo Tláloc de CAEM y los de SAPASA continúan poniendo costales con arena en lo que fue el muro de contención derribado.

Los vecinos sólo esperan que las lluvias no vuelvan a derribar los muros provisionales de costales, lo que los hace vivir con la zozobra en esta temporada de lluvias.





(SAB)