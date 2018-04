CAMPAÑA POR LA ALCALDÍA

En Iztapalapa, Karen Quiroga promete patrulla rosa y acabar con escasez de agua

La aspirante a la alcaldía inició con una marcha por la equidad de género; promete que el desarrollo y seguridad de la población femenina serán su prioridad

REDACCIÓN 29/04/2018 08:46 p.m.

Karen Quiroga recorrió calles de Iztapalapa y promete regularizar servicio de agua potable y seguridad

La candidata de la Coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano a Alcaldesa por Iztapalapa, Karen Quiroga, arrancó su campaña respaldada por más de 15 mil iztapalapenses - el 70 por ciento mujeres - con quienes realizó una marcha por la "Equidad de Género", en cuya conclusión aseguró que su gobierno garantizará la seguridad de la población femenina con el modelo Patrulla Rosa para intervenir en cualquier acto de violencia y la creación de la Unidad de Género, cuya titular será seleccionada conforme a su capacidad y experiencia en el tema.

Acompañada por la candidata de la Coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, para la Jefatura de Gobierno, Alejandra Barrales, Karen Quiroga dio prioridad a las mujeres durante el inicio de su campaña, pues Iztapalapa es donde más hogares hay que son encabezados por señoras. Además, conforme a la encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016, Iztapalapa ocupa el segundo lugar, después de Cuauhtémoc, en incidencia de violencia hacia las mujeres, fenómeno que es necesario frenar y "lo haremos con las mujeres al frente del gobierno", enfatizó.

Frente a cerca de 11 mil mujeres jóvenes, adultas y adultas mayores, más de cuatro mil hombres, la ex diputada local afirmó que el modelo Patrulla Rosa consistirá en establecer un grupo de policía entrenada y especializada en intervención ante casos de violencia hacia las mujeres y la violencia en la familia, con el propósito de brindar un apoyo integral, tanto jurídico, psicológico como en la protección de su integridad. "A partir de que asuma el gobierno, quien maltrate a una mujer se las verá conmigo", advirtió.

También anunció que en su gobierno creará una Unidad de Género, cuya titular será nombrada mediante una convocatoria en la que se evaluará de forma abierta y transparente su capacidad, experiencia y propuestas en materia de género, pues esta área tendrá la misión de de diseñar las políticas y programas de la alcaldía en materia económica, política, social y cultural.

También planteó establecer un pacto por el agua entre el gobierno federal, el de la Ciudad de México y la alcaldía, así como los Poderes Legislativos Federal y Local, a fin de destinar un fondo de 5 mil millones de pesos para llevar agua a cada una de las casas de Iztapalapa y resolver este problema, que quienes son ahora la oposición no pudieron ni quisieron resolver cuando fueron gobierno.

Posteriormente, dio paso al mensaje de Alejandra Barrales quien llamó a las y los asistentes al inicio de campaña a regresas a sus colonias, a sus calles y sus casas para informar a sus vecinos y familiares quienes son las candidatas y candidatos de la Coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano y cuáles son los programas que implementarán en la delegación, a fin de obtener los votos que dejen en claro el triunfo del pueblo iztapalapense.

En materia de seguridad, afirmó que los delincuentes comunes y el narco no son bienvenidos en Iztapalapa ni en la Ciudad de México.

"Los queremos fuera de aquí y de la Ciudad. Nosotros no vamos a decir que no podemos con el crimen, no los vamos a perdonar. No vamos a premiar a quienes se relacionan con la delincuencia como sucede con el delegado de Tláhuac, a quien le dieron una candidatura plurinominal a diputado, para que sin que nadie vote por él obtenga fuero", condenó.

