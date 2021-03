En inicio de nueva jornada de vacunación, Cuauhtémoc destaca... por desorganización

Con el inicio de la sexta jornada de vacunación a adultos mayores, la alcaldía Cuauhtémoc destacó por las largas filas y desorganización mientras que en Benito Juárez y Álvaro Obregón todo transcurrió entre normalidad y alegría de los vacunados.

LARGAS FILAS EN LA CUAUHTÉMOC

La biblioteca Vasconcelos, un recinto de conocimiento fundado en la colonia Buenavista de la alcaldía Cuauhtémoc, cambió su propósito y se convirtió en una de las tres macro sedes para vacunar contra el coronavirus.

Sin embargo, la convocatoria que solo contemplaba a adultos mayores que la primera letra de su apellido iniciada con la letra A,B o C no fue respetada y al lugar se dieron cita cientos de personas a las que no les correspondía aplicarse la dosis este martes.

Esto ocasionó una desorganización en el sitio, que provocaron quejas y molestias por parte de los residentes de la alcaldía que si tenían cita y que a pesar de esto se tuvieron que formar en una fila kilométrica que le daba varias vueltas a la biblioteca.

#Metrópoli Francisco de 66 años, acudió a la biblioteca Vasconcelos a vacunarse contra #Covid. Mientras esperaba en la fila señaló que notaba un "poco" de desorganización en el acceso de los adultos mayores que llegaron al lugar. #jp https://t.co/5fiw3skNAn pic.twitter.com/GhXdQl3loz — La Silla Rota (@lasillarota) March 30, 2021

"Llevo una hora formada bajo el sol, hay desorganización y nadie nos da informes. Muy mal todo, de verdad. En la tele vi que en otros lugares ni fila hacían y aquí miré que larga está", dijo Martha de 60 años, quien llegó a las nueve de la mañana, ya que su cita era una hora más tarde.

Sin embargo al momento de ser consultada por este medio de comunicación la mujer se encontraba a la mitad de la fila que se formó para el ingreso al stand de vacunación. Conforme fue pasando el tiempo la fila fue creciendo hasta dar varias vueltas al interior de la plaza de la estación Buenavista y terminar sobre Eje 1.

#Metrópoli Desde temprano se ha presentado una gran afluencia de adultos mayores en la Biblioteca Vasconcelos, algunos se quejaron por la gran desorganización de las autoridades para la aplicación de la vacuna contra #Covid. #jp https://t.co/5fiw3skNAn pic.twitter.com/wLVB5n4jJA — La Silla Rota (@lasillarota) March 30, 2021

Cerca de las 11 de la mañana las autoridades capitalinas reportaban un aforo de cinco mil personas, entre las que había gente de la tercera edad con cita, los que no agendaron, los que pedían informes y los que venían de otras alcaldías.

#Metrópoli Adultos mayores se quejaron de la desorganización en la Biblioteca Vasconselos, donde inició este martes la jornada de vacunación contra el coronavirus para residentes de la alcaldía Cuauhtémoc. #ac https://t.co/5fiw3skNAn pic.twitter.com/ETr1jKGAyb — La Silla Rota (@lasillarota) March 30, 2021

Esto originó por un largo tiempo caos en el lugar, pero los empleados del Gobierno capitalino y de la Secretaría de Salud hicieron frente a esta situación y pasadas las dos de la tarde la larga fila fue desapareciendo, pero el panorama que se vivía dentro de la biblioteca era totalmente distinto, pues ahí en la zona de vacunación los gestos de enojo de los presentes cambiaba a sonrisas.

"¿Una palanqueta, madre ? Para que se alegre el día. Ya casi le ponen la vacuna", les decían los servidores de la nación a los adultos mayores que esperaban la dosis del laboratorio Astra Zeneca.

En cuestión de 50 segundos, aproximadamente, el personal de la salud colocó la vacuna a los mayores de 60 años .

#Metrópoli Se observa una gran concentración de personas mayores para recibir la vacuna anticovid en la alcaldía Cuauhtémoc, lo que generó descontento entre algunos asistentes. #ac https://t.co/5fiw3skNAn pic.twitter.com/d1K22tE2Yk — La Silla Rota (@lasillarota) March 30, 2021

Pero no todos tuvieron que hacer fila, pues como se ha hecho desde el inicio de la aplicación en la Ciudad de México, los adultos mayores que sufren alguna discapacidad entraban directo solamente mostrando el mensaje que confirmaba su cita.

Tal es el caso de Esperanza, una mujer de la tercera edad que está en silla de ruedas y quien segundos después de haber recibido la inmunización volteó su mirada al cielo y dio gracias por ser parte de las adultas mayores que ya recibieron la primera dosis.

#Metrópoli Así se llevó a cabo la vacunación de una persona adulta mayor en silla se ruedas en la biblioteca Vasconcelos que está en la colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc. #jp https://t.co/5fiw3skNAn pic.twitter.com/zsP5P64REs — La Silla Rota (@lasillarota) March 30, 2021

"Acá adentro es distinto, allá afuera no saben ni cómo se llaman, pero acá ya es otro trato, además creo que el sol nos pone de malas. Pero la verdad si hace falta organización al ingreso, ya después todo es mejor. Espero que en los próximos días sea mejor el acceso", señaló Laura, otra de las beneficiadas con la vacuna.

#Metrópoli Doña Esperanza, después de recibir la vacuna contra el coronavirus en la Biblioteca Vasconcelos, miró al cielo y dio las gracias. #jp https://t.co/5fiw3skNAn pic.twitter.com/LLmoXhihyT — La Silla Rota (@lasillarota) March 30, 2021

Fue en punto de las cuatro de la tarde que la fila desapareció de la biblioteca.

EN ÁLVARO OBREGÓN, SIN FILAS Y CON MÚSICA

Don Juan, quien vive en la alcaldía Álvaro Obregón, acudió al Estadio Olímpico Universitario para recibir su vacuna. Minutos antes de las 11 de la mañana, salió por la puerta principal por la que miles de aficionados al futbol acuden a ver a sus Pumas. Él no fue a un partido, pero salió contento porque obtuvo su inoculación contra la covid-19, la Astra Zeneca.

Entrevistado por La Silla Rota, agradece la atención de los jóvenes que ayudan a los adultos de 60 años y más a ingresar, a registrarse, a esperar y los conducen a las mesas donde personal médico les pide sentarse, descubrirse el hombro que no usan para escribir, y entonces los vacunan y les indican los cuidados que deben tener y a esperar media hora para ver cualquier reacción adversa. Todo rápido, dice don Juan.

"Llegué y había una fila de más de una cuadra, pero en 20 minutos ya estaba adentro y en 10 más ya me habían vacunado, entonces ya nada más espera uno el momento de la recuperación, le dan a uno su paquete para eso -una manzana, una botella de agua y una alegría- es rápido y muy organizado, con mucha seguridad; hay mucha vigilancia", explica.

Al preguntarle si sintió algo, responde que no tuvo dolor y que en la tele se ve más impresionante.

"No duele, se ve más aparatoso en los videos que pasan en la televisión. Le abren el frasquito delante de uno, lo llenan y se la aplican a uno. Me siento bien, además que traigo varias cosas atrasadas, pero me siento bien", añade entusiasmado.

#Metrópoli | "No duele, se ve más aparatoso en videos que pasan en la televisión. Le abren el frasquito delante de uno, lo llenan y se la aplican a uno. Me siento bien", dice Don Juan, quien vive en la alcaldía Álvaro Obregón. #ep https://t.co/DNlrcNAKvf pic.twitter.com/Z8oBCmybGB — La Silla Rota (@lasillarota) March 31, 2021

MÚSICA Y ALEGRÍAS

En esta sede no se registraron las largas filas como en la Biblioteca Vasconcelos, en la alcaldía Cuauhtémoc. La vacunación se llevó en el espacio aledaño al mítico estadio que fue construido para los Juegos Olímpicos de México 68, que es la casa de los Pumas y donde incluso jugó el sensacional Diego Armando Maradona en el Mundial de México 86, contra Bulgaria y en el que mostró su magia futbolística.

En la jornada de vacunación no hubo magia, pero sí orden y atención para los adultos mayores. Hubo una sección especial para quienes requieren silla de ruedas de manera cotidiana, una carpa donde entraban por separado, eran recibidos, registrados, vacunados, monitoreados 30 minutos y también tenían su propia puerta de salida.

#Metrópoli En el macrocentro de vacunación contra la covid del Estadio de CU, hay una zona especial para vacunar a personas que usan sillas de ruedas. Bajo la misma carpa se registran, son vacunados y esperan media hora para ver si tienen reacciones #jphttps://t.co/5fiw3skNAn pic.twitter.com/vk5y2TqrlA — La Silla Rota (@lasillarota) March 30, 2021

También hubo un trío de cuerdas, integrado por jóvenes del Instituto de la Juventud, que amenizó la espera de los adultos mayores, quienes agradecieron la música y personalmente se lo decían a los músicos.

Además, a cada uno se les dio un lunch compuesto por una manzana, agua y una alegría. También contó con la asistencia del secretario de Salud federal, Jorge Alcocer, que no fue a supervisar, sino a recibir su vacuna y fue de los primeros en formarse y vacunarse.

Atendió a medios de comunicación y expresó su satisfacción por cumplir como mexicano por ponerse la vacuna, y hacerlo el día que le correspondía.

VAN RELIGIOSAS

Pero hubo personas de índole muy variada: quienes iban en auto, los que llegaban en taxi, o caminando de la estación del Metrobús, acompañados por su esposa -como el secretario- o sus esposos, sus hijos, sus nietos.

O como Yolanda Bautista, monja integrante de la orden de las Religiosas de la Cruz, quien vive en un convento de San Ángel. Al preguntarle sobre si recomienda la vacuna, responde que sí.



#Metrópoli Monjas del convento de Religiosas de la Cruz, ubicado en San Ángel, acudieron al estadio Olímpico Universitario a vacunarse contra #Covid. Invitan a quienes tienen temor a la inoculación, a acudirse para cuidarse todos. #jp https://t.co/5fiw3skNAn pic.twitter.com/USXIV1OIk8 — La Silla Rota (@lasillarota) March 30, 2021

"Claro. No se siente nada y es para seguir cuidándonos a todos".

Al preguntarle si en el convento se contagió alguna monja, responde que no.

"Hermanas nuestras no, otras hermanas sí".

LA FASE 6 DE VACUNACIÓN

La Fase 6 inició este 30 de marzo y prevé vacunar a 858 mil 091 adultos de Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero e Iztapalapa. En las 3 primeras alcaldías la vacunación empezó este 30 de marzo, y en las restantes será el 2 de abril, Viernes Santo.

En Álvaro Obregón se calcula que serán vacunadas 128 mil 076 personas. El biológico que se les aplicará a las 858 mil 091 personas es la Astra Zeneca, la cual fue cuestionada hace unas semanas en Europa, debido a que hubo reacciones adversas en algunos vacunados.

De igual forma, en Benito Juárez se contempla vacunar a 99 mil 996 adultos mayores y en Cuauhtémoc a 110 mil 260.

Sin embargo, de acuerdo con información del gobierno de la Ciudad de México, el 18 de marzo la agencia europea de medicamentos (EMA) reiteró que "es una vacuna efectiva y segura y los casos de trombosis se han presentado en 25 personas entre alrededor de 20 millones de personas vacunadas en Europa".

Además, la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA, por sus siglas en inglés) del Reino Unido concluyó que los beneficios de la vacunación son mucho mayores que los riesgos de la aplicación de la vacuna.

Además, tiene la ventaja que puede mantenerse entre 2 y 8 grados centígrados durante 6 meses y hasta 6 horas a temperatura ambiente en el sitio de aplicación.

En Álvaro Obregón las sedes de vacunación se ubican en el Estadio Olímpico Universitario, Deportivo Plateros, Expo Santa Fe y la Universidad de la Policía.

En Benito Juárez se vacunó en el Pepsi Center, la Alberca Olímpica Francisco Márquez y el Centro Universitario México.

En Cuauhtémoc las macrosedes están ubicadas en la Universidad La Salle, Biblioteca Vasconcelos y la Escuela primaria Benito Juárez.

Continúa el Programa Nacional de Vacunación #COVID19 para personas de 60 años o más, con la coordinación del @GobiernoMX. Hasta el momento, este es el acumulado de cobertura en aplicación de dosis en 14 alcaldías.



Juntas y #JuntosVamosASalirAdelante pic.twitter.com/U8kBAvXZAZ — Gobierno CDMX (@GobCDMX) March 31, 2021

Asimismo, este 30 de marzo fue el último día de vacunación en las alcaldías Coyoacán y Tlalpan para las personas inicie con S, T, U, V, W, Y o Z.

(Ameyaltzin Salazar)