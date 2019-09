En informe, Sheinbaum celebra fin a gobierno clientelar... y reparten tamales afuera

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rindió este martes 17 de septiembre ante el Congreso capitalino el informe de su primer año de gestión en el cual, la jefa de Gobierno celebró el fin a un Estado de política clientelar; sin embargo en las afueras del Congreso fue repartida comida a los asistentes.

Así reparten paquetes de lunch a las afueras del @Congreso_CdMex a quienes observan el Primer Informe de Gobierno de @Claudiashein #PrimerInformeGobCDMX #1InformeSheinbaum https://t.co/fZJDioyvsD pic.twitter.com/gaCKxStHTg — La Silla Rota (@lasillarota) September 17, 2019

Cerca de las 7:15 horas, se encuentra cerrado el cruce de las calles Allende y Donceles, a partir de Eje Central Lázaro Cárdenas y República de Cuba, respectivamente. Para la movilidad por el Centro de la CDMX se señalan como alternativas viales a Eje Central Lázaro Cárdenas, Eje 1 Norte López Rayón, José María Izazaga, Dr. Río de la Loza.

09:03 #PrecauciónVial continúa cerrada la circulación en #Donceles a partir de Eje Central Lázaro Cárdenas y Allende desde República de Cuba por evento en el Congreso de la Ciudad de México. Consulte aquí #AlternativaVial@AnaPOrdorica@rivapa@CarlosLoret pic.twitter.com/N7B60nIlmG — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 17, 2019

Minutos más tarde, empleados del Hospital General de Tláhuac, así como habitantes de distintas alcaldías de la CDMX, comenzaron una manifestación de apoyo hacia Sheinbaum en las inmediaciones del Congreso de la Ciudad de México.

Los trabajadores destacaron que la jefa de Gobierno "ha estado checando hospitales para ver cómo está trabajando, ha estado checando que haya trabajadores y que haya insumos".

Alrededor de las 8:40 horas el senador de Morena, Martí Batres llegó al recinto legislativo de la capital. Se trató del primer invitado en arribar para la rendición de Sheinbaum. "Ha luchado contra todo lo que le dejó la administración anterior", manifestó el expresidente de la Mesa Directiva del Senado.

Posteriormente llegaron los funcionarios de la CDMX: Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; César Cravioto, comisionado de Reconstrucción; y la procuradora Ernestina Godoy.

Asimismo, asisten los secretarios de Movilidad (Semovi), Andrés Lajous; Turismo, Carlos Mackinlay; Finanzas, Luz Elena González; Trabajo, Soledad Aragón; Inclusión y Bienestar Social, Almudena Ocejo; y Héctor Villegas de la Consejería Jurídica.

#InformeCongresoCDMX | Ya se encuentran en el recinto de Donceles la presidenta de la Mesa Directiva, la diputada @IsabelaRosalesH, y el coordinador y vicecoordinador del grupo parlamentario de MORENA (@GPMorenaCdMex) @RicardoRuizSua2 y José @Luis_diazdeleon. pic.twitter.com/2dPduf4Yea — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) September 17, 2019

Por su parte, Jesús Orta, secretario de Seguridad Ciudadana, se dijo insatisfecho en materia de seguridad, pese a contar con avances.

"Hemos estado trabajando, hemos avanzado en superar varios rezagos con los que la policía y la procuraduría contaba y creo que se ha avanzado de manera importante. Hay más patrullaje, y más policía", aseveró.

En tanto, Sheinbaum arribó al Congreso desde donde rendirá su Informe de Gobierno cerca de las 9:15 horas, por lo que estará presente para los posicionamientos de todos los grupos parlamentarios.

Los posicionamientos

Fernando Aboitiz del Partido Encuentro Social, inició su posicionamiento destacando que desde el primer momento "hubo un cambio en la Ciudad de México" y que se ha hecho una revisión exhaustiva a los elementos policíacos para retomar el control de estos y restablecer la disciplina, el cual es un compromiso por parte de todos en la capital.

"Es también de reconocer que en movilidad se ha volteado a ver a los que menos tienen gracias al concepto de Cablebús con el que podrán recuperar horas de su vida", dijo y subrayó que su partido apoya la Cuarta Transformación.

#InformeCongresoCDMX | El diputado @faboitiz sube a tribuna para fijar el posicionamiento de la asociación parlamentaria del Partido Encuentro Social (PES) en la presentación del #PrimerInformeGobCDMX de la #JefaDeGobierno, @Claudiashein. pic.twitter.com/JZ9b4aiQL9 — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) September 17, 2019

Teresa Ramos Arreola del Partido Verde inició su discurso celebrando el primer año del Congreso de la Ciudad de México y la apertura al diálogo con todas las posturas políticas de este.

La diputada mencionó que en el caso de la violencia de género el Gobierno y los legisladores han puesto manos a la obra y que "espera la situación mejore" pues aún no hay los resultados esperados.

#InformeCongresoCDMX La diputada @TereRamosA (PVEM) señala que las cifras de tasas delictivas evidencian que lo hecho aún es insuficiente. "En agresiones a mujeres, estaremos más seguras derivado de programas puestos en marcha y reformas, como elevar penas contra los feminicidas" pic.twitter.com/l5riotHhHs — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) September 17, 2019

En materia ambiental, la legisladora dijo que se han implementado medidas nuevas para frenar el deterioro en el medio ambiente.

El diputado Guillermo Lerdo de Tejada del PRI mencionó que pese a las dos grandes transformaciones en México (por cambio de poder y de constitución en la capital) no hay cambios y la descomposición continúa por lo que "la Ciudad de México se encuentra en crisis".

"Por más que se intente hacer un balance positivo la realidad nos arroja un escenario de crisis en distintos frentes; lamentamblemente a un año los capitalinos pasamos del entusiasmo al escepticismo, al desencanto", dijo.

#InformeCongresoCDMX | "En Economía, el panorama tampoco es alentador. En Movilidad, nos quedamos con menos alternativas. en Medio Ambiente, no hay visión de largo plazo. En Derechos Humanos, basta con preguntarle a las mujeres", añade el diputado @GuillermoLerdo (PRI). pic.twitter.com/whwLQSx3bY — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) September 17, 2019

La diputada Lizette Clavel del Partido del Trabajo señaló que uno de los aportes más interesantes que los policías que cuidaban a altos funcionarios ahora trabajan para cuidad de la Ciudad en general.

"Hay que reconocer que tenemos un saldo pendiente con los ciudadanos pues una ciudad segura y transitable debe ser nuestro compromiso como funcionarios públicos", dijo.

#InformeCongresoCDMX | "Es importante retomar el avance en servicios médicos. Desde esta tribuna llamamos al abasto total de medicamentos", dice la diputada @lizette_clavel (PT) y pide al @GobCDMX reconocer el papel de la medicina tradicional. pic.twitter.com/nO7Vpo4Lni — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) September 17, 2019

Jorge Gaviño del PRD agradeció a la jefa de Gobierno su apertura a escuchar a la oposición.

"Aplaudimos que en el Informe se destaca que el Gobierno capitalino dejó de hacer compras por adjudicación directa pero en algunas dependencias esta práctica sigue".

El legislador destacó algunas cifras como la baja en empleos del sector construcción, el incremento de homicidios dolosos, el primer lugar en robo a transeúntes y trata de personas así como el segundo lugar en robo con violencia.

Gaviño pidió al Gobierno de la Ciudad para retomar la paz y buscar la seguridad para las capitalinas ante la creciente violencia de género.

#InformeCongresoCDMX | "La única manera de resolver la crisis de inseguridad es fortalecer las instituciones policiacas y dignificar su labor. No es cuestión de aumentar las fuerzas. No es con más policías, sino con mejores policías", apunta el diputado @jorgegavino (PRD). pic.twitter.com/eQNBCq76To — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) September 17, 2019

El diputado Christian von Roehrich del PAN inició su posicionamiento comentando que "no esperábamos que en 10 meses se resolviera todo, pero sí esperábamos que los problemas se atenuaran y no como han incrementado en realidad".

#InformeCongresoCDMX | Reconocemos que la #JefaDeGobierno evitó la tentación de meter las manos en la vida interna del Congreso: dip @Christianvonroe (PAN). "No esperábamos que en 10 meses resolvieran todo, pero sí que los problemas de la ciudad se atenuarán. Hoy se han agravado" pic.twitter.com/4qew19G9Yw — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) September 17, 2019

El diputado de Morena, Ricardo Ruiz Suárez fijó un posicionamiento a favor y en total apoyo al Gobierno de Sheinbaum Pardo.

"¿En dónde están esos datos que dicen que los ciudadanos están inconformes y están criticando", dijo el legislador en respuesta a los diputados del PRI, PRD y PAN que plantearon la alza en las cifras y les reclamó que no criticaran al poder antes.

#InformeCongresoCDMX | A nombre del grupo parlamentario de MORENA (@GPMorenaCdMex), el diputado @RicardoRuizSua2 sube a tribuna para fijar un posicionamiento respecto a la presentación del #PrimerInformeGobCDMX de la #JefaDeGobierno, @Claudiashein. pic.twitter.com/lN84i8EIv7 — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) September 17, 2019





INICIA EL INFORME

"Llegamos al Gobierno de la Ciudad de México a realizar cambios profundos, a construir una ciudad más justa con menos desigualdades, estoy convencida que el acceso a la salud, educación, cultura, medio ambiente sano, movilidad sustentable favorecen a una mejora en la seguridad", inició su discurso Sheinbaum quien destacó que desde un inicio se combatió la corrupción y contratos innecesarios.

"Se acabó el neoliberalismo, el partido de estado que buscaba la clientela política", dijo.

La jefa de Gobierno señaló que con excepción de los titulares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y PGJ, se eliminaron los escoltas para funcionarios públicos; asimismo, se reincorporó a mil 400 policías que acompañaban a ex funcionarios y a otras personas que no pagaban por el servicio.

.@Claudiashein destaca la desaparición del cuerpo de granaderos: no hay más persecución política #PrimerInformeGob https://t.co/fZJDioyvsD — La Silla Rota (@lasillarota) September 17, 2019

La mandataria capitalina afirmó que en este 2019, el presupuesto aprobado para la Ciudad de México en 2019 creció 3.2 por ciento respecto a 2018, pasando de 226 mil 851.9 millones de pesos a 234 mil 016.3 y se incrementó en términos reales la inversión pública en 32 por ciento, pasando de cerca de 29 mil millones de pesos a poco más de 40 mil.

Durante el primer trimestre de 2019 el Gobierno capitalino comenzó las actividades para la reconstrucción de la capital y se inició la atención a las viviendas unifamiliares las cuales "no fueron atendidas en la administración anterior".

"Con respecto a los derechos de las mujeres elevamos a Secretaría el Instituto de las Mujeres, se creó una red de abogadas y de mujeres para el apoyo en las zonas donde hay más violencia; se han atendido a más de 28 mil mujeres, se fortalecieron los centros de justicia y la Fiscalía de Feminicidios", dijo.

En cuanto a las audiencias públicas, la mandataria comentó que desde diciembre ha realizado 157 en las cuales atendió personalmente a 626 mil personas.

Sheinbaum comentó que entre septiembre y diciembre continuará el seguimiento para erradicar la violencia en contra de niñas, niños y mujeres.

"Quiero destacar que nosotros no nos oponemos a la alerta de género; en la actualidad hay 17 estados con alerta de género y no ha funcionado, nosotros no queremos simular; cuando en su momento los feminicidios eran catalogados como suicidios, todos callaron", dijo y agradeció que haya unidad para combatir la violencia de género.

"De acuerdo con datos del @Tu_IMSS, la CDMX fue la entidad con mayor crecimiento en empleos formales y según el @INEGI_INFORMA la derrama económica por turismo creció un 23%", subraya @Claudiashein en el #PrimerInformeGobCDMX https://t.co/fZJDioyvsD — La Silla Rota (@lasillarota) September 17, 2019

La jefa de Gobierno comentó que "se está acabando con la corrupción que llevó al desorden inmobiliario".

Asimismo, destacó uno de sus proyectos más ambiciosos a nivel educativo: centros PILARES, y mencionó que de los 300 centros de educación propuestos para fin de su gestión, se inauguraron 60 de los 150 que se prevén este año.

En materia de salud, la mandataria capitalina mencionó que hay un aumento en el abasto de medicamento en los hospitales de la Ciudad de México y que está en funcionamiento un sistema público de distribución de medicamentos; de igual forma, anunció para 2020 el inicio de la construcción del Hospital de Cuajimalpa, para esta semana el inicio de la licitación de la clínica TRANS en Miguel Hidalgo y la reconstrucción que va en marcha del Hospital de Topilejo.

"No queremos dar la sensación de que estamos satisfechos con lo que hemos hecho, nos falta muchísimo más", dijo Sheinbaum al mencionar que ya no hay maquillaje de cifras y que los homicidios disminuyeron 34% , los homicidios dolosos por arma de fuego un 45% y el robo de vehículos 27 por ciento.

?? #EnVivo: Primer Informe de Gobierno Constitucional, tercer Informe al pueblo de la Ciudad de México https://t.co/FkAPog03KF — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 17, 2019

fmma/djh