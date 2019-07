A pesar de violencia, Sheinbaum presume baja de homicidios en CDMX

El sol quemaba a plomo sobre la explanada de la plaza de las tres culturas en Tlatelolco. "¿Por qué no fue en el Zócalo?, aquí ya no cabemos", dijo una señora que caminaba lento y trataba de avanzar hacia el centro del lugar.

Minutos antes que iniciara el informe de Claudia Sheinbaum por sus primeros 200 días del gobierno de la Ciudad de México, en la Plaza de las Tres Culturas, ya no había espacio. "No más gente, no más gente", se escuchaba en las orillas. Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron 40 mil personas.

Pasadas las 11:00 horas sonaron las campanas que estaban abajo del escenario, anunciaban que la jefa de gobierno de la ciudad había llegado e iba a tomar la palabra. "Bajen las banderas y paraguas para podemos vernos", señaló Sheinbaum Pardo.

Antes de enumerar las acciones de gobierno, la mandataria local anunció a las alcaldesas y alcaldes que la acompañaron, así como diputados e integrantes de su gabinete.

"Ahorita que digan Cuajimalpa, gritan", dijo un hombre que estaba a un lado del memorial instalado "por los compañeros caídos el 2 de octubre de 1968". Así lo hicieron cuando se escuchó el nombre de esa alcaldía.

Casi durante las dos horas que duró el informe los asistentes estuvieron de pie y bajo el sol. Al igual que la jefa de gobierno y los alcaldes, que la acompañaron en el estrado.

Rebeca Hernández venía de la Gustavo A. Madero, asistió al informe de la jefa de gobierno para apoyar al alcalde Francisco Chigil, se quejó del lugar tan reducido.

"Le estaba comentando a mi compañera que fue un buen evento, pero el lugar fue muy reducido para la gente que vino. Mucha gente se quedó afuera. No hubo organización, porque todos quedamos muy apretados y había mucho calor. Faltó el detalle de poner algo de sombra", indicó.

Para el señor Ricardo Ramírez Reyes tampoco el lugar fue el más idóneo para realizar el informe de 200 días de la jefa de gobierno. "Fue muy incómodo, mejor hubiera sido en el Zócalo", señaló.

"Nosotros venimos de Cuajimalpa, cuando llegamos había ya mucha gente, no cabíamos. Además hubo un calorón, no pusieron sillas para sentarse. Tuvimos que buscar una sombrita en la parte de atrás", dijo Ramírez Reyes.

La jefa de gobierno también permaneció bajo el sol y sin sentarse. "A la doctora le gusta estar igual que la gente, si ellos no tienen techo ni silla, la jefa va a pedir que no le pongan nada de eso. Todos parejos", comentó un trabajador de su equipo.

Sheinbaum Pardo empezó su informe con la parte de la austeridad republicana. Se justificó por algunas acciones que su gobierno ha emprendido.

"Llegamos al gobierno de la Ciudad a realizar cambios profundos, para terminar con una política de privilegios, corrupción y abusos, que se impuso como forma de gobierno en contra de la voluntad popular, pero sobre todo llegamos al Gobierno para construir una ciudad más justa, con menos desigualdades y en la que ampliemos el acceso a todas y a todos a los grandes derechos".

Al inicio del discurso, los asistentes escuchaban atentos. Había quienes con humor respondían a las frases o acciones de la mandataria local. El sol aún no los incomodaba. Había niños que se hicieron un espacio en el suelo, entre todos los zapatos.

Entre las acciones que llamó la atención fue cuando Sheinbaum Pardo dijo que para ahorrar utiliza su vehículo. "Muy bien, es lo de menos", dijo un joven entre el público.

En materia de transporte, Sheinbaum Pardo anunció que en agosto iniciará obra de Cablebús y entrará en operación en el segundo semestre del siguiente año. También dijo que se lanzará la segunda línea del Cablebus y señaló que entrará len operación un trolebús de doble piso en Iztapalapa.

Luego de casi una hora y media de discurso, los asistentes ya pedían algo de sombra o que se acabara el evento. Mientras tanto, Sheinbaum Pardo hizo un llamado a los capitalinos a ser solidarios.

"El llamado es que seamos un pueblo solidario en que todos los días sea de una ciudad incluyente. El gobierno no rehuirá de su responsabilidades. Somos de las mejores ciudades del mundo. El gobierno se los aseguró está a al servicio del pueblo y construyamos", concluyó.

