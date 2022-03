En Huitzizilapan viven sin el salario mínimo, pero agradecen tener trabajo

La pólvora comenzó a llenar el ambiente en San Lorenzo Huitzizilapan, una pequeña comunidad del municipio mexiquense de Lerma, donde ningún esfuerzo es diezmado para mostrar agradecimiento al Señor del Trabajo.

Durante una semana, justo antes Miércoles de Ceniza, los agradecimientos comienzan. Se ofrendan desde semillas hasta pirotecnia. El estruendo marca la fe.

Entre los devotos destacan los que están dedicados a la construcción, a la pirotecnia y en menor medida los agricultores, son pocos los que ganan más allá de salario mínimo, es decir, la mayoría ganan menos de 5 mil 186 pesos al mes.

(Foto: Fernanda García. La Silla Rota)

Entre la pólvora, los toritos y la gente con una chela en la mano, destaca Vicente. Este año, como los 25 que ha participado en el carnaval de Huizizilapan, se disfrazó de tlachiquero, reconoció para La Silla Rota que tiene mucho que agradecer, pues en medio de la pandemia de Covid-19, el trabajo, aunque poco, no le faltó.

"Uno viene con toda la fe, sí había miedo por la pandemia, más el año pasado, pero el Señor del Trabajo no me ha dejado solo.

"En una buena chamba, que me dure unos tres meses, porque me dedico a la remodelación de casas, puedo sacar hasta 20 mil pesos, ahora no estuvo tan buena, pero ¿qué le hacemos? En mi último trabajo estuve un mes y saqué como 4 mil pesos, eso me sirvió para darle de comer a mis hijos, estoy agradecido".

Vicente se puso a bailar no sin antes reconocer que la elaboración de pulque fue uno de los primeros oficios de esta región del alto Lerma, enclavada en el bosque Otomí, pero que se ha perdido. Ya pocos son los que labran la tierra. Este municipio se ha convertido en un semillero de obreros, de albañiles y plomeros.

La precarización del salario y del trabajo

Pese a que aumentó el salario mínimo hace un mes en el país, que pasó de 4 mil 251 pesos a 5 mil 186 este 2022, el incremento no se vio reflejado en la calidad de vida.

Para Lauro, vecino de Huizizilapan, quien decidió acudir a ofrendar a la imagen de Jesucristo en una de sus caídas, un poco de flores, el cambio simplemente no se notó.

"Trabajo en una fábrica, antes ganaba un poquito más del mínimo, ya no. Me pagan 5 mil pesos al mes, eso ya no alcanza pa´ni madr*s. Perdone las palabras, pero así es.

"Mi esposa le tiene mucha fe al Señor del Trabajo, así que venimos desde hace 10 años y espero que me haga el milagro, ya si no es de que me encuentre algo mejor porque soy mecánico, ya por lo menos que la cuesta de enero dejé de ser la de enero, febrero y, como se ve, la del resto del año. ¿Qué pago con lo que gano? Apenas los gastos de la casa, y eso que sólo tengo dos chamacos".

Aumenta el salario mínimo, también quienes sólo ganan uno

Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revelan que el número de mexicanos que ganan apenas un salario mínimo son ya 19 millones en enero, 5.3 millones de personas más (39%) que los 13.7 millones reportados al cierre de 2021.

Esto, según Lauro, porque se actualizó el salario mínimo, pero no los sueldos que antes estaban por encima de éste.

Pero igual bailó. Mientras en el atrio de la Parroquia de San Lorenzo Huizizilapan se presentaban las cuadrillas que realizaron sus toritos y los llevaban para recibir la bendición antes de quemarlos, en el predio contiguo a la iglesia, que se ve hacia abajo, cientos de personas bailaban en el último día del carnaval.

La tradición del Señor del Trabajo

Durante dos años estuvo suspendido el carnaval de San Lorenzo Huitzizilapan, una pequeña localidad perteneciente a Lerma, por lo que éste 2022, la euforia se desbordó.

(Foto: Fernanda García. La Silla Rota)

"Ahorita se ha vivido, a lo mejor, esta fiesta con todo y dolor, pero esperada, muy esperada por todas las familias para ofrecer y pedir eso, ¿no? Que se termine la pandemia, que ya pedimos que no se vuelva vivir lo que vivimos en año pasado", comentó José Antonio Jiménez Gutiérrez, mayordomo de la Parroquia de Huitzizilapan.

Así, durante poco más de una semana, entre toritos pirotécnicos y fe, las comunidades de Lerma vivieron una fe adaptada a las necesidades que ha dejado la Covid-19 e incluso el 19S, tratando de recuperar las tradiciones y pidiendo a Cristo que el trabajo no les vuelva a faltar.

"El nuevo hoy pues ha exigido más espacios grandes para esta fiesta porque anteriormente se quemaba aquí en el atrio, pero después del temblor del 2017, el centro INAH del Estado de México suspendió la quema, entonces, se buscó el espacio, ya se tenía, pero es mejor en la parte de allá abajo y ahorita vemos con mucha alegría que la gente ya lo disfruta más también".

Hasta que comience oficialmente el Miércoles de Ceniza, los juegos pirotécnicos arderán en Huitzizilapan, pues también el talento con pólvora es ofrendado y las sonrisas ante la baja de casos de la pandemia de Covid se disfrutan mejor.