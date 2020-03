En hospitales de CDMX pacientes renales deben llevar sus medicamentos

Pacientes con insuficiencia renal que son atendidos en el Hospital de la Secretaría de Salud (Sedesa) de la Ciudad de México acusan que las autoridades del nosocomio les han pedido llevar su propio medicamento para que puedan realizar su procedimiento de hemodiálisis.

Los testimonios recabados por La Silla Rota, aseguran que esta modalidad empezó cuando el hospital comenzó a adquirir insumos, instrumentos y fármacos para atender la contingencia del coronavirus, pues en el nosocomio fue instalada un área para atender posibles casos de contagio.

Por esto, los afectados aseguran que por la adquisición de estos artefactos y equipamiento, el hospital se quedó sin recursos para comprar otros medicamentos, por ello, les han pedido que ellos mismos compren sus fármacos, como se les indicó a los pacientes renales quienes tiene que comprar heparina, medicamento que fue adquirido en malas condiciones por un hospital de Pemex en Tabasco, lo que provocó la muerte de al menos ocho enfermos.

Hospitales de CDMX piden a pacientes con insuficiencia renal que lleven sus medicamentos pic.twitter.com/Vt0CwKjQNi — La Silla Rota (@lasillarota) March 31, 2020

Una de las pacientes del hospital que se ha visto afectada por este medida que tomaron las autoridades del hospital, es Wendy, una joven de 21 años, quien sufre de insuficiencia renal terminal, por ello su vida depende de que lleve acabo la hemodiálisis para evitar que su estado de salud empeore.

Mediante un vídeo, la paciente solicitó ayuda a las autoridades para que le puedan ayudar a que el medicamento le siga siendo suministrado en el nosocomio de manera gratuita, debido a que por su condición no puede trabajar o realizar alguna actividad para generar ingresos para comprar el fármaco, que oscila en el mercado en un precio de entre 500 y mil pesos.

"Se me están pidiendo parches de heparina, lo cual ya le expliqué a la trabajadora social que no cuento con el material, ni el sustento económico para adquirirlo. Yo ya no orino, mis toxinas, mi cuerpo ya no aguanto sin un día de hemodiálisis. (..) no se me hace justo que por no tener dinero el hospital me deje morir", dice Wendy, en un vídeo que mando a este medio.

Esta no es la primera vez que la joven suplica a las autoridades que la ayuden, pues hace unos meses atrás denunció a un doctor de ese hospital por haberla presuntamente violado. Por este hecho el médico fue encarcelado y después dejaron en libertad tras ser vinculado a proceso solo por abuso sexual.

(Sharira Abundez)