En gabinete de Sheinbaum predominan mujeres y académicos

El gabinete que acompañará a la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, estará compuesto en su mayoría por mujeres. Una de ellas será su secretaría de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, quien encabezó las secretarías de Desarrollo Social, la de Desarrollo Rural y de Equidad para las Comunidades en la administración de Miguel Ángel Mancera.

Ahora le tocará atender en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento las demandas que llegarán de organizaciones sociales, así como la interlocución con los partidos políticos locales, e incluso revisar el funcionamiento de los reclusorios capitalinos.

También habrá espacio para personas que trabajaron en las administraciones de los ex jefes de gobierno Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard. Marina Robles, quien será la próxima secretaria de Medio Ambiente, trabajó como directora Ambiental cuando Sheinbaum fue secretaria, y Carlos Mckinlay Grohman, próximo secretario de Turismo, ya ocupó el cargo con Marcelo Ebrard.

Además, habrá espacio para un ex presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en su representación de la Ciudad de México, José Luis Beato, quien ocupará la Secretaría de Desarrollo Económico, encargado de impulsar el crecimiento económico con programas de apoyo a las empresas, los mercados populares y los emprendedores.

Una mujer que tendrá una tarea titánica es Ernestina Godoy, quien será la próxima procuradora. La ex asambleísta perredista y posterior diputada federal y local por Morena, tiene el encargo de mejorar la procuración de justicia, en una ciudad lastimada no solo por los altos índices de violencia, sino también por la impunidad, y la desconfianza hacia la Procuraduría General de Justicia.

Una duda que prevalecerá es cuánto tiempo estará al frente, ya que la Constitución de la Ciudad de México mandata que se debe designar un fiscal para mayo de 2019 como parte del sistema anticorrupción.

Al frente de la Seguridad Ciudadana (antes Secretaría de Seguridad Pública) estará Jesús Orta Martínez, quien ha trabajado en el gobierno local y el federal, en donde enfrentó una acusación por la asignación de un Permiso Administrativo Temporal Revocable, pero quedó absuelto y recuperó sus derechos.

En la Secretaría de Finanzas, la que maneja los recursos del gobierno capitalino y negocia con el Congreso capitalino los recursos para cada dependencia el próximo año, estará al frente Luz Elena González Escobar. Se trata de una paisana de Andrés Manuel López Obrador, y durante el gobierno capitalino que encabezó el fundador de Morena, estuvo al frente de la Red de Transporte Público (RTP, ahora SM1).

En la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, estará Ileana Villalobos Estrada, quien fue subprocuradora y procuradora de protección ambiental en el gobierno capitalino que comenzó con López Obrador y concluyó su sustituto, Alejandro Encinas.

Será ella la que encabezará la dependencia encargada de diseñar, coordinar y aplicar la política urbana de la Ciudad de México, aprobar los cambios de uso de suelo, proteger y conservar el paisaje urbano y la promoción de la vivienda social autosustentable. Se trata de una dependencia que durante el gobierno mancerista fue cuestionada, porque se le responsabilizó de permitir el crecimiento ordenado y permitir el boom inmobiliario de la ciudad, traducido en crecimiento desordenado y en ocasiones ilegal.

La Secretaría de Ciencias también será encabezada por una mujer. Se trata de Rosaura Ruiz Gutiérrez, quien fue la primera mujer que encabezó la Academia Mexicana de Ciencias, y su nombre ha sonado como candidata en los procesos de elección de rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Quien ocupará la Secretaría de Pueblos Indígenas será también una mujer, Larisa Ortiz Quintero. La dependencia ocupará el lugar que dejará la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, la Sederec, la cual desaparecerá. Ortiz cuenta con una experiencia en el tema de los pueblos indígenas. Además, fue parte del Movimiento Zapatista, promotora del Congreso Nacional Indígena y directora del área de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

En el gabinete de Sheinbaum también habrá espacio para académicos. Es el caso de Andrés Lajous Loaeza, quien encabezará la Secretaría de Movilidad. Egresado del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), asesor en el tema de movilidad de Sheinbaum cuando fue candidata a jefa de gobierno, carece de experiencia como funcionario.

Un caso similar, de alguien que llega sin experiencia en el ejercicio de gobierno capitalino, es el de la próxima secretaria de Desarrollo Social, Almudena Ocejo Rojo. Doctora en Ciencias Sociales y Políticas por la UNAM, fundadora de CCiudadano, tiene más de 15 años de trabajo en diseño e implementación de políticas públicas de participación ciudadana.

El gabinete capitalino se verá reforzado con la participación del ex asambleísta José Alfonso Suárez del Real, quien será el secretario de Cultura. Periodista de profesión, en la Asamblea Legislativa fue presidente de la comisión de Cultura y en la campaña por la jefatura de gobierno fue el coordinador de campaña de Sheinbaum.

FICHAS DEL GABINETE

Secretaría de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez

La ex titular de Sedeso y Sederec es licenciada en Periodismo por la Escuela Carlos Septién García, con estudios sobre seguridad pública, seguridad nacional y gobernabilidad.

Tiene más de 20 años de experiencia en la administración pública de la Ciudad de México. Fue secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades de 2015 a 2018, y de Desarrollo Social de 2012 a 2015, y directora General del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores de 2009-2012.

Fue coordinadora General del Gabinete de Gobierno y Seguridad Pública en la Jefatura de Gobierno de 2006 a 2009. Se desempeñó como directora General de Concertación Política y Atención Social y Ciudadana en la Secretaría de Gobierno de 2000 a 2006 y coordinadora General de Comunicación Social de la Asamblea Legislativa, I Legislatura. Trabajó en Televisa Radio y los periódicos El Universal, La Afición y La Jornada.

Procuraduría General de Justicia, Ernestina Godoy

La ex coordinadora parlamentaria de la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, será la próxima procuradora de justicia, en tanto se resuelve quién ocupará la Fiscalía General de la Ciudad de México, como dispone la Constitución y cuyo plazo debería cumplirse en mayo de 2019.

Godoy, quien antes de ser diputada local morenista fue asambleísta perredista, trabajó en la primera administración de Clara Brugada al frente de la delegación Iztapalapa, cuando la ahora alcaldesa también era perredista.

Fue diputada federal, por Morena, donde se enfocó en temas de combate a la corrupción, fortalecimiento de los instrumentos de control legislativo al Poder Ejecutivo. También en el acompañamiento a los esfuerzos de familiares y organizaciones de las personas desaparecidas, así como en transparencia, y fortalecimiento de la autonomía de la Fiscalía General de la República.

Licenciada en Derecho por la UNAM, fue fundadora de diversos organismos civiles y plataformas de incidencia pública de la sociedad civil, como la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, Alianza Cívica, entre otros.

Secretaría de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta Martínez

Es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico de Monterrey y maestro en administración de empresas por la Universidad de Texas, Estados Unidos. En el gobierno del Distrito Federal fue Oficial Mayor, en el ocaso del gobierno de Marcelo Ebrard cuando fue jefe de gobierno.

En la Secretaría de Gobernación, cuando fue encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong, fue secretario general de la Comisión de la Policía Federal, y después director general de administración. Fue acusado ante la Secretaría de Función Pública de actuar con dolo en la suscripción de un Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR) y se le ordenó la inhabilitación temporal de un año, pero quedó sin efecto, luego de haberse declarado su nulidad por la Sala Superior del Tribunal de lo contencioso Administrativo de la ciudad de México, y el 29 de mayo del año pasado se canceló definitivamente la inhabilitación en el Registro de Servidores Públicos y se restituyeron sus derechos.

Secretaría de Finanzas, Luz Elena González Escobar

La ex directora de RTP es economista por la UNAM, egresada del programa de estudios avanzados "Leadership for Environment and Development" de El Colegio de México. Tiene una Maestría en "Gestión de la Ciudad" de la Universidad de Cataluña, además de cursos de actualización y especialización en administración pública.

En el sector público, cuenta con una carrera de más de 15 años en la dirección y operación de diversos proyectos de planeación económica y urbana. Entre los principales encargos que ha desempeñado ha sido subtesorera de Catastro y Padrón Territorial del gobierno de la Ciudad de México, directora General del Fideicomiso de Recuperación Crediticia; directora Ejecutiva de Integración de Políticas de la Secretaría del Medio Ambiente y coordinadora General de Desarrollo Educativo y Pedagógico de la Secretaría de Educación de la Ciudad de México.

Asimismo, en el ámbito Federal fue asesora del presidente del Instituto Nacional de Ecología y de la Subsecretaría de Planeación de la Secretaria de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca.

En la iniciativa privada, los últimos seis años ha dirigido diversos proyectos de servicios integrales, en administración, abasto y distribución de medicamentos e insumos para la salud en varias entidades del país.

Secretaría de Desarrollo Social, Almudena Ocejo Rojo

Doctora en Ciencias Sociales y Políticas por la UNAM. Es maestra en Administración y Políticas Públicas en la Universidad de Nueva York y es Licenciada en Humanidades por la Universidad de las Américas Puebla. Es profesora de asignatura en la Maestría en Políticas Públicas del ITAM, donde imparte la materia de "Gestión pública y participación ciudadana". En 2011 obtuvo el reconocimiento "Ashoka Fellow" en emprendimiento social, por su trabajo en el fomento de la participación ciudadana.

Cuenta con experiencia de más de 15 años de trabajo en diseño e implementación de políticas públicas de participación ciudadana, gestión de estrategias de vinculación comunitaria y alfabetización política, así como fortalecimiento de competencias ciudadanas para el involucramiento informado y responsable en asuntos públicos.

En 2007, fundó Cciudadano, construcción y articulación de lo público-CIESAS y fue su directora ejecutiva durante nueve años. De 2015 a 2017 formó parte del equipo asesor de la Alianza Global para la Auditoría Social del Banco Mundial. Antes de establecer Cciudadano, se desempeñó como Directora de Monitoreo Ciudadano en la Secretaría de la Función Pública federal.

Andrés Lajous Loaeza, Secretario de Movilidad

El especialista en movilidad es candidato a Doctor en Sociología por la Universidad de Princeton, Maestro en Sociología por la Universidad de Princeton, Maestro en planeación urbana por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), y Licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por el CIDE.

Ha trabajado como editor, periodista y analista político sobre la agenda de movilidad en varios medios de comunicación escritos y electrónicos, como la revista Nexos, El Universal, Televisa, y Animal Político.

Secretaría de las Mujeres, María Gabriela Rodríguez Ramírez

La especialista en temas de género y sexualidad es psicóloga educativa por la UNAM y Maestra en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). Cursó un diplomado de Evaluación de Programas en la Universidad de California en San Francisco.

Ha enfocado su trabajo en la planeación educativa y en el estudio del género y la sexualidad, especialmente de las y los adolescentes. Trabajó en el Centro de Investigaciones Educativas de la UNAM, en el Primer Programa Nacional de Educación Sexual del Conapo y desde hace 30 años, en organizaciones de la sociedad civil. Fue subdirectora de MexFam por 10 años y después fundó y dirigió la organización civil Afluentes S.C. la cual ha estado enfocada a la investigación y capacitación en salud sexual y prevención del embarazo de adolescentes.

Ha publicado 15 libros y más de 30 artículos académicos. Ha sido consultora del Fondo de Población de las Naciones. Fue Diputada de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, encargada de redactar la primera Constitución de la Ciudad de México.

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez

La primera mujer en ocupar la presidencia de la Academia Mexicana de Ciencias ha sido candidata a la rectoría de la UNAM. Realizó estudios de Licenciatura en Biología, Maestría y Doctorado en Ciencias Biológicas en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Desarrolló su estancia posdoctoral en la Universidad de California y ha sido profesora invitada en dicha Universidad y en la del País Vasco.

Ruiz es integrante del Sistema Nacional de Investigadores. En la UNAM ha ocupado diferentes cargos, fue titular de la Dirección General de Posgrado, de la Secretaría de Desarrollo Institucional; directora de la Facultad de Ciencias y Coordinadora de Proyectos Académicos Especiales de la Secretaría General. Actualmente continúa su labor docente como profesora de carrera en la Facultad de Ciencias y es miembro de la Junta de Gobierno.

Ha publicado artículos y libros; por su labor académica y compromiso con la educación y la difusión científica ha obtenido diversos reconocimientos.

Secretaría del Medio Ambiente, Marina Robles García

Fue directora de Educación Ambiental cuando Sheinbaum fue la titular de la Sedema.

Doctora en Medio Ambiente y Desarrollo por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Investigadora y coordinadora de proyectos en el Centro de Especialistas en Gestión Ambiental.

Fue asesora del Instituto Nacional de Ecología; fue investigadora en el área de Ciencias Naturales del Museo Regional de la UABC; y coordinadora de la Maestría en Educación Ambiental en la Universidad Pedagógica Nacional.

Editora de la revista "Investigación ambiental. Ciencia y Política Pública". Docente de instituciones académicas como la UNAM, Iberoamericana, UABC y la Universidad de Colima.

Secretaría de Desarrollo Económico, José Luis Beato González

Ex presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la Ciudad de México. Es ingeniero en Energía con especialidad en Energía Solar, Medalla al Mérito Universitario por la UAM. Cuenta con una especialidad en Finanzas y estudios de maestría en Administración de Proyectos por la Universidad Panamericana.

De 1993 a 2016 fue directivo de Coparmex, donde presidió siete comisiones de trabajo diferentes: Ecología, Seguridad e Higiene, Protección Civil, Energía, Desarrollo Empresarial, Membresía y Afiliación.

Se desempeñó como Coordinador del Programa de incubadoras de la Ciudad de México en el Instituto Nacional del Emprendedor.

Secretaría del Trabajo, Soledad Aragón González

Es Doctora en Sociología por El Colegio de México, con estancia doctoral en el Centro de Estudios Sociológicos sobre la Vida Cotidiana y el Trabajo, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es Licenciada en Sociología y Maestra en Estudios Laborales por la Universidad Autónoma Metropolitana.

Durante siete años trabajó en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) México como investigadora asistente en temas laborales. Ha sido asesora académica en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en el Programa de Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos. También ha colaborado en organizaciones de trabajadores como asesora en materia de formación de cuadros sindicales.

En su labor como consultora, a lo largo de más de 10 años, tuvo como principales líneas de investigación las de mercado de trabajo y grupos vulnerables, sindicalismo, formalización del empleo, género y trabajo.

Actualmente, se desempeña como Oficial Nacional de Formalización del Empleo en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Oficina para México y Cuba, donde coordina el proyecto sobre formalización laboral en México, promoviendo el Trabajo Decente. Desde ese cargo, brinda asistencia técnica al gobierno federal, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; al gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo; así como a organizaciones de empleadores y de trabajadores.

Secretaría de Obras y Servicios, Jesús Antonio Esteva Molina

Ingeniero Civil con Maestría en Estructuras por la UNAM. Inició su trayectoria en el servicio público como Asesor Técnico de la Dirección General de Obras Públicas del Departamento del Distrito Federal y Director de Obras de Infraestructura. Entre sus labores estuvieron la construcción de puentes vehiculares, vialidades primarias, establecimiento del primer sistema de gestión de pavimentos, construcción de las primeras intersecciones de flujo continuo y la primera vialidad secundaria permeable.

Fue director de Planeación y Evaluación de Obras en la Dirección General de Obras y Conservación en la UNAM, donde trabajó en la integración de los Criterios para Edificación Sostenible.

También se ha desarrollado como empresario en los campos de la construcción, coordinación y supervisión de obra. Ha impartido cátedra en licenciatura y posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y diversos cursos y conferencias de temas relacionados con la Ingeniería Civil.

Participó en diversas organizaciones gremiales como el Consejo Directivo de la Sociedad de exalumnos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, Vocal de la Mesa Directiva de la Asociación Mexicana de Ingeniería en Vías Terrestres y Vocal de la Mesa Directiva de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica.

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Ileana Villalobos Estrada

Fue procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial durante el gobierno del sustituto de López Obrador al frente del gobierno capitalino. Socióloga por la UAM, Maestra en Políticas Públicas Comparadas y la Especialidad en Política y Gestión Energética y Medioambiental por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

Es egresada del Programa de Estudios Avanzados en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de El Colegio de México, y ha colaborado en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio.

Fue directora de Impacto Ambiental y Riesgo en la Secretaría del Medio Ambiente. Colaboró en la Dirección General de Desarrollo Urbano de las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Urbano y Ecología; en la Dirección General de Centros de Población de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas; y en el Instituto Nacional de Ecología y la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

Secretaría de Cultura, José Alfonso Suárez del Real

Ex coordinador de campaña de Sheinbaum. Es licenciado en Periodismo y ha obtenido dos veces el Premio Nacional de Periodismo.

Fue diputado Federal por el PRD en la LX Legislatura, en la que fungió como presidente y secretario de la Comisión de Cultura. Promotor de la reforma constitucional a los artículos 4° y 73° que consagran, como parte integrante de los derechos humanos y de las garantías individuales, el derecho de acceso a la cultura, el respeto a la diversidad cultural y la libertad creativa.

Diputado local en la VII Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, donde fue promotor de la ley de derechos culturales de los habitantes y visitantes de la Ciudad de México y promotor de la Ley Constitucional de Alcaldías de la Ciudad de México.

Fue subdirector general jurídico y de seguridad institucional del Sistema de Transporte Colectivo Metro en el gobierno de López Obrador, y jefe delegacional sustituto en Cuauhtémoc, luego de que el cargo lo dejó Dolores Padierna, en 2003.

Secretaría de Turismo, Carlos Mackinlay Grohman

Ex titular de la secretaria en el último tramo del gobierno de Marcelo Ebrard. Es economista, con Licenciatura en Ciencias Económicas y Maestría en Economía del Desarrollo por la Universidad de Grenoble, Francia.

Fue catedrático–investigador del CIDE en el área de Economía de América Latina, y colaboró en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, en el tema de Economía Internacional.

En 1995 inició sus emprendimientos en turismo, como director de una agencia de viajes de turismo receptivo y como guía de turistas. A lo largo de 12 años, ocupó en la secretaría de Turismo cargos como Director General de Promoción Turística, Director Ejecutivo de la Oficina de Congresos y Convenciones y finalmente, como su titular.

Secretaria de Salud, Oliva López Arellano

Médica y Maestra en Medicina Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, Doctora en Ciencias en Salud Pública por el Instituto Nacional de Salud Pública. Médica comunitaria en programas de extensión de cobertura en la Huasteca Potosina y Chiapas. Epidemióloga de los Servicios de Salud del entonces Distrito Federal y del Estado de Michoacán. Profesora-investigadora de la UAM Xochimilco.

Investigadora sobre las temáticas de políticas y sistemas de salud; condiciones de vida y salud en ámbitos urbanos y regionales y derecho a la salud. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

Participa en organizaciones como la Asociación Latina de Análisis en Sistemas de Salud, la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, el Observatorio Iberoamericano de Políticas y Sistemas de Salud y el World Justice Proyect.

Secretaría de Pueblos Indígenas (antes Sederec), Larisa Ortiz Quintero

Ex constituyente e integrante del Movimiento Zapatista. Abogada por la UNAM y Maestra en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. Cuenta con estudios de posgrado en Ciencias Antropológicas por la UAM, así como con diversos diplomados en Derechos Humanos e Indígenas.

Desde hace 29 años es promotora y defensora de los derechos humanos. Es académica de la UNAM, integrante de la Red Nacional Indígena y de la Red de Abogadas Indígenas.

En 2016 recibió la medalla Omecihuatl por 26 años de trayectoria social. Fue asesora de la Asamblea Constituyente, y se desempeñó como directora de área en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Consejería jurídica, Héctor Villegas Sandoval

Fue director jurídico del Metrobús. Licenciado en Derecho por la UNAM, Maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Iberoamericana y Doctorante en Derecho Laboral por el Instituto de Posgrado en Derecho.

Cuenta con más de 20 años de experiencia en la administración pública local, iniciando su participación como asesor jurídico en la Coordinación General de Participación Ciudadana y Gestión Social, en 1997.

Fue director de Servicios al Transporte en la Secretaría de Transportes y Vialidad; director de Vigilancia y Control de los Recursos Naturales en la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural; y director Jurídico del Metrobús. En la Secretaría de Gobierno se desempeñó como Director de Asuntos Jurídicos en la Dirección General de Gobierno; y Director Jurídico y Supervisor Legal en la Dirección General de Asuntos Agrarios. También fue Director General Jurídico y de Gobierno en la Delegación Milpa Alta.

Participó como consultor jurídico en la Reforma Política del Distrito Federal en la Secretaría de Gobierno, asesor del Banco Mundial y formó parte del grupo que elaboró la Ley de Catastro para el Distrito Federal y su Reglamento. Se desempeñó como Coordinador de Asesores de la Jefatura Delegacional en Tlalpan.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Esthela Damián Peralta

Ex perredista y ex constituyente. Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero, y Auditora Gubernamental certificada por el Colegio de Contadores Públicos de México.

Fue diputada local en dos ocasiones, presidiendo las comisiones de la Contaduría Mayor de Hacienda, y de Presupuesto y Cuenta Pública. Como diputada federal encabezó la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Fue diputada constituyente de la Ciudad de México, siendo secretaria de la Comisión de Buen Gobierno, Combate a la Corrupción y Régimen de Responsabilidades de los Servidores Públicos, e integrante de la Comisión Carta de Derechos. Fue coordinadora de campaña a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

