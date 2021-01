En fiesta clandestina joven es víctima de violación en Tláhuac

Pese a la petición de que no se realizarán fiestas durante año nuevo por la pandemia del coronavirus, en un domicilio de la alcaldía Tláhuac se celebró una reunión. Más allá del riesgo que corrieron los asistentes de contagiarse, el encuentro terminó en una tragedia, pues una joven de 24 años fue violada.

Laura narró al Ministerio Público que el primero de enero acudió a la casa de su amiga Fernanda a una fiesta que organizó por el inicio de año. A la reunión solo asistieron "amigos" de la organizadora, pues no quería que gente extraña llegara a su hogar, ubicado en la Unidad Habitacional La Draga.

Los jóvenes comenzaron a bailar y a ingerir bebidas alcohólicas. Lo que llevó a Laura a sentirse mareada y a querer recostarse. Por esto, ingresó al cuarto de su amiga y se acostó en la cama. Al día siguiente una llamada a su celular la despertó, momento en el que notó que estaba desnuda.

Junto a ella estaba un hombre identificado como Emilio "N", quien también no tenía ropa. La joven le preguntó con lagrimas en los ojos, "qué pasó", a los que el sujeto se limitó a decirle que "si no sabía tomar ya no lo hiciera".

El individuo se vistió y se retiró, mientras que Laura, esperó a que se fuera para poder contarle a su amiga lo que había sucedido. Ambas se presentaron hasta esta semana a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) para denunciar los hechos.

La propietaria del inmueble confesó que al principio no querían interponer la querella, pero debido a que el responsable no mostró remordimiento, y ante el temor de que Laura halla quedado embarazada, decidieron presentarse ante las autoridades.

Las declaraciones quedaron asentadas en la carpeta de investigación 49/01-2020. Cabe señalar que el nombre de la víctima fue cambiado en este material periodístico.

Hace apenas unas semanas, Ernestina Godoy fiscal General de Justicia de la Ciudad de México informó que la violación fue el único delito de alto impacto que incrementó en 2020 en comparación al año anterior. El ilícito aumentó un 3.9 por ciento.

"La violación es el delito que no ha observado disminución a lo largo de este año. Como sabemos, la mayoría de los casos denunciados son hechos que producen dentro de los hogares y los responsables son personas conocidas", afirmó la fiscal.

Durante su primer informe de labores al frente de la FGJ, señaló que para combatir este delito de forma integral se creó la Unidad Especializada de Combate al Delito de Violación.

"Nuestra meta para este 2021 es duplicar el número de casos judicializados por este delito. Para lograrlo continuaremos perfeccionando los métodos de trabajo y reforzando el personal de la Fiscalía Especializada", puntualizó.

También detalló que durante el año pasado, se remodelaron y dignificaron las agencias para la atención de delitos sexuales y se abrieron tres más en los centros de justicia para las mujeres.





(Sharira Abundez)