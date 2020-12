"En febrero 2021 sabremos el golpe económico de la pandemia en CDMX"

El secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Fadlala Akabani pronosticó que será hasta febrero del 2021 cuando se sepa el impacto económico de la pandemia en la ciudad de México y el número de empresas que cerrarán debido a ello.

Entrevistado por La Silla Rota, desestimó las cifras que dicen que ha habido 32 mil 500 cierres de micros, pequeñas y medianas empresas.

"Eso de que estamos viviendo una situación económica como dicen algunos (de cierres masivos), yo no lo estoy viendo".

De acuerdo con un cuadro enviado por el secretario, en lo que van del año van 13 mil 087 aperturas de establecimientos mercantiles.

Por eso es que consideró que febrero será clave para conocer el daño a la economía.

"Sí, porque los empresarios están haciendo su último esfuerzo, Buen Fin, Navidad, Reyes, entonces si ya no pudieron con este tipo de ventas y el encadenamiento comercial rescatar a sus negocios, ya no los pudieron rescatar, entonces hasta febrero se va a ver el daño económico a la ciudad".

-¿Le preocupa que con esas ventas se apoye a la economía, pero haya riesgo de contagio de la gente por salir a hacer sus compras?

-Sí hay riesgo de contagio en la calle, en cualquier parte si no te cuidas. Si llevas tu cubrebocas y guardas la sana distancia, pero no la puedes guardar en el transporte público, pero llevas cubrebocas, entonces reduces notablemente los contagios; si te lavas frecuentemente las manos y usas cubrebocas y guardas sana distancia claro que reduces los contagios, pero si sales a la calle sin cubrebocas y deambulando y llegas a tu casa y el resto de tu familia está sin cubrebocas, van a terminar todos contagiados -advirtió.

Akabani, quien se contagió hace unos meses, afirmó que ocurrió en su casa.

"Yo me contagié en mi casa porque mi familia se contagió unos días antes, yo después. Es descuido de uno, no de la autoridad. El responsable es uno, ya tenemos información para saber cómo comportarnos en esta pandemia y si aun así andamos sin cubrebocas y sin guardar la sana distancia, es responsabilidad de cada uno", consideró.

LA CAUSA MÁS COMÚN DE CIERRE: BAJAS VENTAS

Sobre el número de micros y medianas empresas cerradas, dado a conocer por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo Ciudad de México, que en octubre informó sumaban 32 mil 500, el funcionario dijo que se trató de una encuesta elaborada en mayo y que la dependencia que encabeza tiene otros datos.

De acuerdo con los datos proporcionados por el secretario, hasta noviembre se han cerrado mil 097 negocios en la ciudad de México.

La causa más común de cierre fueron las bajas ventas, y 355 negocios como casas de cambio, cafeterías y farmacias han cerrado por ese motivo. Por así convenir a sus intereses, 225 fondas, estacionamientos públicos, casas de cambio y artículos manufacturados en general.

Debido a la pandemia 178 negocios como cafeterías, estéticas y restaurantes cerraron. Otros 158 no manifestaron la causa de su cierre, pero en su mayoría son fondas o minisúper. Del total, 98 cerraron por terminación de su contrato de arrendamiento, que son por lo general estacionamientos, tiendas de abarrotes, de departamentos y de venta de celulares.

Por causas personales 53 negocios cerraron, en su mayoría cafeterías. Por falta de liquidez cerraron 23, y correspondían a minisúper. Por defunción de su dueño en negocios como estéticas, abarrotes y fondas, 7 bajaron sus cortinas definitivamente.

Noviembre es el mes que tiene la cifra más alta, con 157, octubre con 128 y septiembre con 124.

Pero enero y febrero, cuando aún no estaba presente la pandemia, tuvieron 103 y 109 cierres, respectivamente.

Respecto a las aperturas, la Sedeco informó el 25 de noviembre que se registró un crecimiento en todos los tamaños de empresa. Las unidades económicas de tamaño micro se incrementaron en 2 mil 962, las pequeñas en 316, las medianas en 545 y las grandes en 138.

70 MIL INFORMALES

Akabani también fue cuestionado sobre el número de empleos perdidos en la Ciudad de México.

-¿Cuántos empleos se perdieron?

-Se perdieron 220 mil y se han recuperado 70 mil formales, pero se han generado muchos informales. ¿Por qué? Porque la gente no se va a quedar cruzada de brazos. Que si hubo un retiro histórico de las afores, no fue para que la gente siga comiendo, sino que fue para abrir un negocio.

"Si ves en las calles un gran cúmulo de negocios de locales que diga se renta, pero yo estoy seguro de que los caseros fueron sensatos, ´si lo saco porque no me paga la renta, a quién le voy a rentar, en esta situación voy a tener que arrendar más barato´. Va a tener que acreditarse el empresario nuevo. Sabe que no irá a juicio largo y no dejará de pagar la renta.

"No vemos centros comerciales, negocios cerrados ni en el Centro Histórico, no hay un gran número de negocios cerrados, sí hay negocios cerrados, pero no es una situación de carácter masiva ni por sector, ni por giro, ni por calle".

CRISIS INÉDITA

Akabani da su visión de la crisis económica causada por la pandemia, que califica de inédita.

"Esto es algo inédito en el México moderno y ninguna economía en el mundo estaba preparada para una situación así y conforme se iba desarrollando la pandemia ya preveíamos medidas que íbamos a tomar primero en Europa y luego aquí. Era partir la economía en dos entre lo esencial y lo no esencial. Se cerró lo no esencial. No se cerraron 4 sectores: el sector financiero, farmacéutico, el de las telecomunicaciones y el de abasto. Luego se incorporaron el automotriz, el cervecero y el de la construcción.

"Si tomamos en cuenta estos sectores son 47 por ciento del Producto Interno Bruto, el restante 53 corresponde al sector terciario y al de servicios y es la que más empleos genera. El sector servicios, turístico y comercio porque la atención es personalizada es la que más genera empleo en el PIB de la ciudad".

Reconoció que el daño se produjo en el sector no esencial fue mayor.

"Fuimos abriendo paulatinamente los servicios del sector no esencial y generando una reapertura económica basada en el comportamiento social y de la pandemia. La apertura paulatina que permitió que no se genere un daño mayor, abrieron restaurantes, hoteles, que nunca cerraron para familiares de médicos, pacientes que venían a curarse, recibían a ejecutivos, personas en traslado, pero como el turismo no llegaba se cayeron los hoteles", explicó.

EL DAÑO NO LO PODEMOS CALCULAR

Luego se reabrieron otro tipo de negocios, como zapaterías, tiendas de deportes, estéticas y que fueron reactivando la economía.

"El daño no lo podemos calcular. Sabemos que hay un daño no lo podemos dar hasta semáforo verde, hasta ver qué empresas cerraron y a qué personas pertenecen. Quien haga un cálculo de daño de la economía de la ciudad no puede dar cifra fidedigna porque en este momento sigue impactando a negocios", resaltó.

Si bien 97 por ciento de las unidades económicas ya están abiertas, lo están bajo ciertas condiciones y protocolos que no les permite actuación económica plena. Hay horarios restringidos, hay condiciones en materia de salud que los obliga a hacer cambios estructurales en su operación, mayor ventilación, el aforo al 30 por ciento, sanitización permanente, cubrebocas al ingresar, lavado de manos y ahora el código QR que permite identificar a aquellas personas en contacto con positivas que se les pide se aíslen porque se requiere cerrar cadena de contagios.

"Los negocios no operan plenamente, aunque estén abiertos y la economía está contraída en forma natural, cuando estemos en semáforo verde, cuando las vacunas estén aplicadas en la mayor parte de la población según sus vulnerabilidades, entonces podremos calcular daño", reiteró.

"Soy optimista. No vemos calles con negocios cerrados, tampoco vemos sectores comerciales y de servicios cerrados, giros en la ciudad cerrados en su mayoría, ni sectores económicos que hayan claudicado ante la pandemia. No es el caso de la ciudad", afirmó.

VENTAJAS

Consideró que la capital tiene muchas ventajas, como la cantidad de población que lo convierte en fuerza consumidora importante y otra es que la propia pandemia y sus empresarios y visión emigraron del sector no esencial a esencial, personas que fabricaban colchones ahora fabrican cubrebocas o sabanas para hospitales o empresas químicas se dedicaron a fabricar gel que bajó de precio, pero el volumen da la ganancia.

"El sector de alimentos sufrió una transformación y las personas comenzaron a pedir por internet. Se desarrolló el comercio electrónico y capacitamos a empresas para que no se queden fuera. Quien diga que cerraron tantos miles de negocios y daño a monto determinado son cosas que se deben comprobar".

Cuestionado sobre las manifestaciones de meseros frente a Palacio nacional, reconoció que el sector para el que trabajan sí ha resultado afectado.

"Hay un 3 por ciento de unidades económicas cerradas: son los salones de fiestas, de eventos infantiles y sociales, los billares y los centros de espectáculos como foro Sol, la Arena Ciudad de México. En la ciudad hay mil 300 salones de fiestas, hay billares, los bares, los antros y discotecas y ese mundo que está cerrado corresponden al 2.5 por ciento de negocios de la ciudad, su aporte a lo mejor es un poquito más. Hablamos de CIE (corporación Interamericana de Entretenimiento), el hipódromo funciona, pero cerrado, las carreras se efectúan, pero las apuestas son virtuales. Pero el 97.5 por ciento de los negocios está abierto y es algo que ha logrado la jefa de gobierno.

-¿El sector de la construcción registró una baja de actividad y la tendencia venía desde antes de la pandemia?

-Hubo una decisión de revisar a las anteriores administraciones, ya hay dos edificios que se están demoliendo por permisos otorgados de manera indebida. Eso produjo que se revisara todo y muchos inversionistas decidieran no iniciar otros desarrollos, estamos trabajando con ellos, Desafortunadamente se atravesó la pandemia. Los permisos se están dando con mayor celeridad, no se cerró la ventanilla de la construcción y se siguen haciendo regularizaciones.

fmma