En encuestas, PRD elegirá a candidato en CDMX

Raúl Flores, líder del PRD-CDMX, apuntó que a principio de año se realizarán tres encuestas a los militantes capitalinos del partido del sol azteca

SHARENII GUZMÁN 18/12/2017 11:45 a.m.

Elecciones CDMX (Especial)

CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).- Los precandidatos del PRD a jefe de gobierno de la Ciudad de México acordaron participar en tres encuestas que servirán para orientar la decisión del Consejo Electivo, el cual definirá al abanderado del Frente a más tardar el 17 de febrero.

Luego de un desayuno en el centro de la ciudad, el presidente del PRD local, Raúl Luna informó que las encuestas serán dirigidas a la ciudadanía y se realizarán en la primera quincena de enero.

El partido contratará a los despachos Covarrubias, Mitofsky e Ipsos para aplicar los tres ejercicios, cuyos resultados se contemplarán para el dictamen que la Comisión de Candidaturas tendrá que presentar al Consejo Electivo. Además se tomará en cuenta el análisis de trayectoria.

"El PRD no va a generar un tema de dedazos, de engañar a la opinión pública con encuestas que no sean confiables, o mecanismos que no sean conocidos por la sociedad", indicó Luna García.

El Consejo Electivo tendrá que seleccionar al aspirante más fortalecido y con más posibilidades en un "proceso transparente", señaló el dirigente del sol azteca en la ciudad.

"Vemos este abuso, sobretodo de Morena, no sólo de los tiempos sino de los recursos públicos. Nosotros hemos decidido una ruta de legalidad y transparencia. Queremos cambiar las rutas políticas qué es lo que se trata el Frente".

El dirigente perredista criticó el proceso de selección del candidato de Morena, el cual consideró que fue una pantomima.

Dijo que en las encuestas vendrá una combinación de preguntas y cuidarán que sea lo más equilibrado.

"Queremos que haya una ponderación de los estudios para que se presenten los resultados más certeros".

Aclaró que las encuestas no sustituyen al método de selección, sino que los sondeos serán un apoyo y orientación para que el Consejo defina quien es el mejor perfil.

En relación a la agresión a civiles y reporteros que ocurrió el viernes pasado en un mitin de Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador en Coyoacán, Flores García indicó que todo señala que fue una "celada".

"Nosotros lo que queremos es que la autoridad investigue, y decimos que el PRD no va a escatimar ninguna información, Lo que sí es que no había ningún dirigente de nuestro partido. El principal activo de Morena en la ciudad es la victimización".

El dirigente local aseguró que Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena, no tiene autoridad moral, luego de la tragedia del Colegio del Rébsamen, así como lo qué pasó en el Tec de Monterrey.

"Para mí, ella no tiene calidad moral, lo digo claramente, lo que diga Claudia Sheinbaum. Tiene mucho que explicar pues salió muy cobardemente de la delegación antes de aclarar lo sucedido".





