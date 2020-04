En emergencia por covid-19, CFE dejará sin luz a vecinos de Coyoacán

La Comisión Federal de Electricidad dejará sin electricidad a habitantes del conjunto habitacional Girasoles III, de 324 departamentos, durante 8 horas el 2 de abril, debido a un cambio de medidores para mejorar el servicio.

Lo anterior hace temer a los vecinos que algunos de sus víveres comprados para enfrentar la emergencia puedan echarse a perder, ante la falta de electricidad. Además, los más jóvenes se quedarán sin clases y algunas personas que hacen trabajo en casa ese día no lo harán.

Un caso es el del señor Andrés Ruiz, de 70 años, quien en un video grabado para La Silla Rota explicó que la comida que tiene en su refrigerador y que compró para enfrentar la contingencia, podría echarse a perder al interrumpirse la energía eléctrica.

"A mí no me parece que cambiar medidores sea una cuestión esencial y la CFE es una compañía estatal. Eso en primer lugar, y en segundo nos están pidiendo que estemos en nuestras casas. Muchos chicos en esta unidad toman clases a través de internet, muchos estamos trabajando y tenemos que usar nuestras computadoras para nuestro trabajo. Además otra cosa que quiero mostrar es que justamente cuando empezó la emergencia para no estar saliendo al mercado continuamente compré insumos para mantenerme este tiempo en casa y no tener que salir a las tiendas y estar confinado.

Vecinos de un conjunto habitacional en Coyoacán piden a @CFEmx no cambiar medidores de luz "muchos del edificio trabajamos y tenemos que usar las computadoras para trabajar en la cuarentena; además compré insumos para no salir" asegura Andrés Ruiz vecino del lugar. pic.twitter.com/wfelp1qyLm — La Silla Rota (@lasillarota) April 1, 2020

"Si van a parar durante 8 horas esto, ¿cuánto de esto se me va a descongelar en el refrigerador? Ya no lo voy a poder meter y ahí se me va una inversión, a mí no me sobra el dinero, es una inversión para comprar esos alimentos, entonces me parece incongruente, absurdo y es un dislate", criticó.

El oficio fue enviado por la CFE el 23 de marzo por la CFE. Se trata del PGCH/CONS/9400101066/002/2020, y avisa que para la prestación del servicio en condiciones de continuidad, eficiencia y seguridad, verificará los equipos de medición y retirará los que no permitan su ajuste, sustituyéndolos por los adecuados, y pide apoyo para realizar las modificaciones pertinentes para tal fin.

Para Montserrat Castells con este anuncio de cambio de medidores, la CFE no está acatando lo que pidió el gobierno federal al declarar la emergencia nacional por el covid-19.

"Gobierno, haz que cumplan las instancias de gobierno tus medidas; gobierno, ¿así nos apoyas para cumplir el no salir? Quedémonos en casa pero no nos violenten. Aquí estaremos pero no nos queremos contagiar, cumple con nosotros gobierno responde", dijo la también vecina de Girasoles III.

El conjunto habitacional está en la demarcación de Coyoacán. Se compone de 9 edificios de 36 departamentos cada uno, y en total suman 324, y fue una de las zonas golpeadas por el sismo del 17 de septiembre de 2017.

AJ