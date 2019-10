En el AICM, tras 7 horas de bloqueos en terminales 1 y 2, reabren circulación

En el aeropuerto, taxistas concesionarios de la terminal aeroportuaria bloquearon los accesos con sus unidades y con autobuses de pasajeros desde las 10 de la mañana. Cientos de viajeros que arribaron por vuelos nacionales e internacionales están varados sin poder salir de la terminal.

Ante bloqueos en las dos terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Interjet y Aeroméxico anunciaron políticas de protección a pasajeros.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México notificó que la Terminal 1 en ambos sentidos está bloqueada por lo que se sugirió trasladarse desde la Terminal 2; sin embargo, también fue bloqueada

Concesionarios de las empresas Yellow Cab, Nueva Imagen, Sitio 300 y Porto sitio bloquean todos los accesos de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para exigir que se eliminen las concesiones otorgadas a empresas de transporte a través de apps, como Uber y Cabify.

Los manifestantes colocaron un plantón para pedir que sus exigencias sean atendidas y amenazaron con que el bloqueo podría ser permanente.

La circulación del Circuito Interior a la altura de las puertas 2, 3, 4, 5, 6, y 7 de la Terminal 1 está afectada, así como el tránsito procedente de Oceanía, de La Raza, de Zaragoza y del Eje 1 Norte.

En declaraciones a Milenio, un taxista dijo que los choferes de aplicaciones se estacionan hasta en cuarta fila se estacionan y "a ellos no les dicen nada, a ellos no les hacen operativo, a ellos no los detienen, ellos están estacionados aquí enfrente de las colonias aledañas y tampoco los sancionan, es por ello que lamentamos parar el aeropuerto, pero lo vamos a seguir haciendo todas las veces que sean necesario".

#AICMinforma la terminal aérea ha implementado un sistema de transporte complementario para el traslado de nuestros pasajeros entre terminales.



En caso de Terminal 1, en la puerta 1; y en la Terminal 2, a un lado de la glorieta ???? — AICM (@AICM_mx) October 7, 2019

#AICMinforma Presencia de manifestantes en glorieta de Terminal 2. Tome sus previsiones ???? https://t.co/sceHWChBxi — AICM (@AICM_mx) October 7, 2019

Carlos Tepale, representante de Nueva Imagen, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que atienda el asunto, ya que afirmó que la Ley de Caminos y Puentes de Transporte Federal establece que para que poder prestar el servicio de taxi en el Aeropuerto de la Ciudad de México se requiere un permiso otorgado por la Secretaria de Comunicaciones y Transporte.

Algunos automovilistas hacen maniobras para regresar en sentido opuesto a la circulación normal y salir de esta zona colapsada, mientras que decenas de usuarios del AICM caminan sobre el Circuito Boulevard Puerto Aéreo en busca de alternativas para llegar a sus vuelos, publicó Milenio Diario.