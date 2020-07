En Edomex aumentan contagios y muertes; bajan hospitalizaciones

A pesar de que, en los últimos 15 días, el Estado de México incrementó en 44.3 por ciento el número de casos positivos y en 115 por ciento el de defunciones ocasionadas por el covid-19, con respecto a los que se reportaron hasta el pasado 15 de junio, en este periodo disminuyó en ocho por ciento la demanda hospitalaria, al pasar de 70 a 62 por ciento en el uso de camas generales y de terapia intensiva, por lo que se estima que podría cambiar al semáforo naranja en las próximas dos semanas.

De acuerdo con el director de Epidemiología del Instituto de Salud del Estado de México, Víctor Durán Mendieta, el cambio en el semáforo epidemiológico está basado en cuatro indicadores a nivel nacional: la ocupación hospitalaria, el índice de positividad, la tendencia de infecciones respiratorias y el síndrome covid-19 que mide la relación entre sospechosos y positivos, todos ellos han registrado un descenso paulatino en las últimas semanas.

Señaló que, en el caso de la ocupación hospitalaria y de la cual radica el 50 por ciento de la decisión de si una entidad emigra o no a otra posición en el semáforo epidemiológico, las cuatro regiones en que fue dividido el Estado de México registran una disminución significativa, pues se encuentra en el 65 por ciento en promedio.

"Día con día ha sido evidente que se ha requerido en menor medida el uso de las camas de hospital o de un ventilador mecánico, lo que habla, de manera positiva, que la parte más crítica de la pandemia ya pasó; nosotros también lo medimos con las llamadas telefónicas que hacen cada vez menos pacientes con enfermedades respiratorias, por lo que estamos estimando que, si sigue este comportamiento, en una o dos semanas posiblemente pasemos al color naranja, aunque aún no hay una fecha definida", mencionó.

Hacen más pruebas de covid-19

Según el especialista, el índice de positividad en las pruebas de laboratorio que se les realizan a las personas sospechosas, también ha mostrado una disminución por debajo del 50 por ciento, incluso, llegando al 43.7 por ciento este martes 30 de junio; es decir, que seis de cada 10 pruebas del SARS-Cov2 resultan negativas en la actualidad en esta entidad.

Aseveró que esta baja en el índice de positividad se ve reflejado aun cuando la entidad comenzó a realizar el doble de pruebas por día a los pacientes sospechosos de covid-19 desde hace 15 días y este número de análisis de laboratorio volverá a crecer a partir de la siguiente semana, con el objetivo de identificar a un mayor número de personas contagiadas con el virus y poder aislarlas a tiempo, a efecto de evitar que se presente un nuevo brote de esta enfermedad.

"Iniciamos en un principio con 500 pruebas que era la capacidad del Laboratorio Estatal de Salud Pública, pero hace aproximadamente dos semanas incrementamos a 500 pruebas más diarias de lunes a viernes, con el apoyo de un laboratorio subrogado pero que tiene el aval del INDRe (Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos)", aseveró.

Víctor Durán Mendieta puntualizó que el criterio de enfermedades respiratorias, como es el caso de la influenza, neumonía atípica y bronquitis, entre otras, también disminuyó al 50 por ciento, lo cual representa un buen indicador con respecto al que se presentó al inicio de la pandemia, mientras que el del síndrome del covid-19 se ha mantenido horizontal y es el único que se ha encontrado estable, por lo que existen condiciones para migrar al color naranja.

Superan sus picos de contagios

De acuerdo con el informe diario sobre casos positivos y defunciones por covid-19 por municipio, en los últimos 15 días, el Estado de México pasó de 23 mil 726 a 34 mil 253 contagios en el territorio mexiquense; es decir que, en promedio, se detectaron 702 nuevos casos por día, con una tasa de propagación menor en 1.21 por ciento entre la semana del 15 al 22 de junio y la del 23 al 30 de junio. Se estima que ocho de cada 10 casos ocurrieron en el Valle de México y el resto en el Valle de Toluca y las zonas sur y norte del territorio.

En el caso de las muertes por este virus, el territorio mexiquense pasó de dos mil 005 a cuatro mil 312 fallecimientos reportados hasta ayer, lo que significa que cada día murieron en promedio 154 personas todos los días.

El director de Epidemiología, Víctor Durán Mendieta, explicó que la estimación sobre el pico de la pandemia en el Estado de México se movió por cerca de 10 o 12 días, de tal forma, que la Zona Metropolitana del Valle de México alcanzó su punto máximo de contagios el pasado 06 de junio, mientras que el Valle de Toluca y la Zona Norte lo enfrentaron entre la tercera y cuarta semana de junio, y la Zona Sur lo está viviendo esta semana, aunque, en esta región, la meseta no ha presentado una situación crítica como el resto de las regiones.

Sin embargo, reconoció que la entidad mexiquense presenta una tasa de mortalidad ligeramente por arriba de la nacional, al registrarse 12.6 muertes por cada cien infectados, mientras que, en el país, esta cifra es de 12.4 fallecimientos por cada cien contagios.

¿De qué mueren los mexiquenses?

Desde el inicio de la pandemia, el Estado de México ha registrado un fenómeno particular, ya que 41 por ciento de las personas que han fallecido a causa del virus, no tenían algún antecedente de comorbilidad; cifra que supera en 64 por ciento a lo que reportaron el resto de las entidades federativas, las cuales señalaron que apenas el 25 por ciento de las víctimas del nuevo coronavirus no padecían hipertensión, diabetes, obesidad o tabaquismo.

Las cifras de la Dirección de Epidemiología del Estado de México señalan que 67 por ciento de las víctimas mortales fueron hombres y 33 por ciento mujeres, principalmente de los grupos de edad de 55 a 59 años, de 65 a 69 y de 60 a 64 años, quienes, en su mayoría, padecían o tenían un antecedente de hipertensión arterial, con 31.2 por ciento; diabetes mellitus, 30 por ciento; y obesidad, con 18.9 por ciento de los casos.

Mientras que 60 por ciento de los contagios se han registrado en varones y 40 por ciento en féminas, especialmente, de los rangos de edad de 45 a 49 años, 40 a 44, 35 a 39, 50 a 54 y de 55 a 59 años.

Transición hacia el naranja

Este miércoles, el gobernador Alfredo del Mazo Maza informó que, durante las últimas dos semanas, el Valle de México ha tenido una disminución en su ocupación hospitalaria y ha bajado el ritmo de contagios, por lo que se avanza en la reactivación de las actividades de manera ordenada, planeada y responsable, para apoyar la economía de las familias mexiquenses.

Aseveró que este retorno solo será seguro si las familias asumen su responsabilidad y se siguen cuidando, con acciones como el mantener la sana distancia y usar siempre el cubrebocas en lugares públicos, al tiempo en que se continúa vigilando la salud de las personas enfermas y de los adultos mayores.

La Fase Naranja contempla la reincorporación de las actividades al 40 por ciento de su capacidad en hoteles, tiendas departamentales y centros comerciales, restaurantes y en la industria manufacturera y del 30 por ciento de su aforo en iglesias o espacios religiosos, mientras que los pequeños negocios como papelerías, tiendas de ropa o electrodomésticos, peluquerías, tintorerías, talleres, mueblerías, refaccionarias y jugueterías, entre otros, podrán reabrir sus puertas sin aglomeraciones.

(Sharira Abundez)