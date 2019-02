En Edomex, Anita fue víctima del "cálmate mi amor"

FRIDA MURIEL MENDOZA ARRUBARRENA 31/01/2019 08:41 p.m.

Este 31 de enero se cumple un mes de un momento amargo en la vida de Anita, pues aunque "no llegó a mayores", la joven fue víctima de un intento de secuestro en la modalidad del "cálmate mi amor" en Multiplaza Izcalli, en el municipio de Cuautitlán Izcalli.

Anita acababa de salir del trabajo y se dirigía a ver a una tía pues eran los preparativos de la cena de fin de año.

Cuando salí del trabajo había unos hombres que me seguían y traté de ignorarlos pero uno de ellos intentó tomarme de la cintura y cuando me alejé y le dije que qué quería reaccionó sarcásticamente diciéndome ¿te vas a poner así?"

Anita intentó seguir con su camino pero el hombre comenzó a gritarle que si iba a ponerse así y varias personas miraron como si Anita y el hombre fueran pareja.

"Le dije al policía de la plaza que no era cierto que fuéramos novios, que me estaban siguiendo y como este notó el nerviosismo en mi voz, le dijo que me iría primero yo".

Debido a la fecha y a que quedó en un momento incómodo y un "susto", la joven no denunció.

No denuncié aunque me espanté porque iba caminando a ver a una tía, pero lo dejé como un susto. Si no hubiera sido año nuevo habría hecho algo", explica Anita.

Finalmente, en entrevista con La Silla Rota, la joven comenta que ahora comparte su historia porque desea que esto no sea normal para todos y espera que las autoridades hagan algo al respecto.

