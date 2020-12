"En diciembre y enero podríamos lamentar muchas muertes más en Toluca"

"Los médicos ven con tristeza y gran preocupación el aumento de los casos de contagio, cómo se están complicando, el número tan alto de muertes y como es que no hay camas ni ventiladores disponibles en momentos de saturación, lo que ha limitado la posibilidad de salvar vidas, tenemos a mucho personal médico contagiado y lamentablemente han fallecido algunos de ellos, el personal de salud está agotado, no ha tenido vacaciones ni descanso, les pedimos de favor que honremos su esfuerzo, el temor de los médicos está en que, saturados los hospitales no sea posible recibir más gente que podría morir fuera de ellos, agregó el edil".