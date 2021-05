En debate por Tlalpan, candidata de Morena reconoce abandono de alcaldesa actual

En el debate entre candidatos a la alcaldía Tlalpan, la candidata de Morena, Gaby Osorio, no solo no defendió el trabajo de la alcaldesa también emanada de Morena, Patricia Aceves Pastrana, sino que se deslindó de ella.

"Quiero reconocer públicamente que la presente administración de la alcaldía ha dejado varios temas abandonados. Lo señalo abiertamente porque no voy a repetir los mismos errores", afirmó Osorio, diputada local con licencia y candidata común de la coalición Juntos Hacemos Historia, conformada por Morena y el PT.

#DebateChilango | "No voy a repetir los mismos errores", dijo Gabriela Osorio de Morena y PT en referencia a la administración actual en Tlalpan. #ep https://t.co/Dgtib5EiPM pic.twitter.com/eBijoUMzfE — La Silla Rota (@lasillarota) May 14, 2021

CUESTIONA ADVERSARIA DESLINDE

El deslinde no pasó desapercibido para la candidata de la coalición Va por la Ciudad de México, conformada por el PAN, PRD y PRI, Alfa Ileana González Magallanes, quien con una sonrisa comentó al respecto, luego de que los moderadores le preguntaron si la cantidad de personal de limpieza en Tlalpan es suficiente.

#DebateChilango | "Yo escucho un deslinde de la candidata de Morena, pero no hizo lo mismo cuando fue diputada", dijo Alfa Eliana González, candidata del PAN, PRI y PRD. #ep https://t.co/Dgtib5EiPM pic.twitter.com/DWgB1dKIjU — La Silla Rota (@lasillarota) May 14, 2021

"De hecho, ni el personal es suficiente ni el presupuesto para servicios urbanos. Esta falta de presupuesto se incrementa cuando se dan acciones como en esta administración de compras a sobreprecio, de excesos que no fueron denunciados por quienes ahora están aquí, aun cuando dicen que se deslindan de esas acciones. ¿Qué necesitamos en Tlalpan? Mayores acciones y sobre todo que dejen comprar croquetas para perro, gatos y patos y vehículos que no se pueden utilizar porque no tienen seguro. Escucho un deslinde de la candidata de Morena, pero no lo escuché como diputada, cuando por el contrario aumentó el costo del agua en 35 por ciento en plena pandemia".

CANIBALISMO

La actitud de deslinde de Osorio fue calificada como un acto de "canibalismo" por el candidato del Partido Encuentro Solidario, Javier Uriel Aguirre Valenciana, diputado suplente del ex coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar.

"Se me hace muy curioso y peligroso que sigan participantes que parece son el sabor del caldo y parece ya están enquistados aquí y en un afán de canibalismo el otro partido que gobierna ahora le está echando toda la leña a la pobre señora que ya se va", dijo.

#DebateChilango | "Parecen que son el sabor del caldo, pero son más de lo mismo", dijo Javier Uriel Aguirre del PES en referencia a los candidatos punteros en la alcaldía. #ep https://t.co/Dgtib5EiPM pic.twitter.com/m4ARcyjx9P — La Silla Rota (@lasillarota) May 14, 2021

LES QUEDÓ GRANDE LA SILLA

El gobierno de Aceves fue blanco de más críticas, como la del exjefe delegacional interino y candidato de Movimiento Naranja, Héctor Hugo Hernández, quien criticó la imagen urbana de Tlalpan con luminarias fundidas, fugas de agua que duran semanas, baches sin tapar durante meses.

"No tenemos gobierno, el gobierno de la alcaldía es el peor evaluado en la ciudad, a Morena le quedó grande la silla, es el peor gobierno de Tlalpan, nos gobierna gente que no es de Tlalpan ni lo conoce, no asume compromisos".

#DebateChilango | "Le quedó grande a Morena, es uno de los peores gobiernos en la historia de la alcaldía", dijo Héctor Hugo Hernández de Movimiento Ciudadano. #ep https://t.co/Dgtib5EiPM pic.twitter.com/GdD1LVfL7U — La Silla Rota (@lasillarota) May 14, 2021

ATAQUES CRUZADOS

También hubo ataques cruzados a la candidata de Morena como a la de la coalición Va por la Ciudad de México.

González Magallanes dijo que ella era la mejor candidata y no la que simulaba una transformación, en alusión a Osorio.

"Tlalpan es uno de los gobiernos peor calificados en todo el país, la irresponsabilidad de sus gobernantes nos ha dejado heridas que aún debemos sanar. Necesitamos en el gobierno de Tlalpan una persona que sea capaz de tomar decisiones y asumirla con responsabilidad, no alguien que sea una sucursal del gobierno central y mucho menos que se escude en la falsa transformación", dijo en una de sus intervenciones.

En otra, mostró una hoja en blanco y afirmó que esos eran los resultados de Osorio como legisladora. "Nada".

#DebateChilango | "Esto es lo que hizo la candidata de Morena mientras fue legisladora, nada", dijo Alfa González de PRI, PAN y PRD. #ep https://t.co/Dgtib5EiPM pic.twitter.com/O8fPG25FJb — La Silla Rota (@lasillarota) May 14, 2021

Aguirre Valenciana acusó que cuando él fue diputado suplente propuso que los asentamientos irregulares fueran llamados asentamientos humanos. Incluso en Tlalpan iban a sacar 21 asentamientos para regularizarse.

"Desafortunadamente nos comentaron que los seguiría habiendo, la diputada Gabriela Osorio ya no pudo hacerlo porque no tiene los conocimientos. Pero también estuvimos en Topilejo hace 15 días y nos dicen que sufren discriminación, en su campaña el equipo político de Morena dice que si son asentamientos irregulares no se va a reunir con ellos, por eso la gente ya no va a votar por Morena", pronosticó.

Osorio sólo tuvo una intervención donde se lanzó contra la candidata de Va por la Ciudad de México, que entre los partidos que la apoyan tiene al PAN.

"Proponemos un eje de trabajo llamado Lo hecho en Tlalpan está bien hecho. Vamos a implementar un plan emergente de reactivación económica y con ello generar empleos. No nos confundamos vecinos, nuestras propuestas van a las causas de inseguridad, a la prevención del delito. No podemos regresar a los días de la guerra, de las desaparecidas, no puede regresar el PAN y su corrupción, no puede volver el partido cuyo último secretario de seguridad está vinculado con el narcotráfico, la gente lo sabe", dijo en alusión a Genaro García Luna.

Por su parte el candidato del partido Fuerza por México y ex líder estudiantil en la UNAM, Adolfo Llubere, pidió votar a favor suyo y no que haya un Tlalpan dividido ni una vuelta al pasado.

PROPUESTAS

Entre las propuestas que plantearon los candidatos en el tema de manejo del servicio de limpia y basura y seguridad, así como de abasto de agua, están las siguientes:

La candidata Alfa González Magallanes, de Va por la Ciudad de México propuso contratar a 4 mil tlalpenses para avanzar en el mantenimiento de los servicios urbanos, cambiar 37 mil lámparas y prevenir inundaciones con la adquisición de vehículos vactor y mantenimiento de la red hidráulica.

La candidata de Morena y el PT, Gaby Osorio ofreció establecer un programa para clasificación de la basura en el hogar. También la detección al 100 por ciento de tiraderos clandestinos y organizar tequios para poner bonitas las calles de alcaldía.

El candidato de Movimiento Ciudadano, Héctor Hugo Hernández prometió que en caso de ganar, en seis meses mejorará la imagen urbana de la demarcación y que en todas las avenidas primarias y secundarias habrá jornadas nocturnas de servicio de limpia, y colocará luminarias en zonas de mayores índices delictivo. Se comprometió a cero clausuras a comercios y a otorgar empleos para tlalpenses. Además, dar a enfermos de covid tratamiento y oxígeno de manera completa.

El candidato del PES, Javier Uriel Aguirre se comprometió a acabar con las llamadas chelerías y a no condicionar el servicio de limpia si no hay propinas de por medio.

La candidata de Elige, Susana Granada Armas, propuso iluminar las calles tlalpenses para combatir la inseguridad y reactivar la economía en Tlalpan "va a ser la premura (sic)", expresó.

#DebateChilango | "Tlalpan es un basurero", señaló como mayor problema la falta de recolección de basura en la alcaldía, Susana Granada del Partido Elige. #ep https://t.co/Dgtib5EiPM pic.twitter.com/keSjWCmKnM — La Silla Rota (@lasillarota) May 14, 2021

Por su parte el candidato de Fuerza por México, Adolfo Llubere, se comprometió a resguardar las zonas boscosas, a mandar más pipas a las colonias que lo requieran y a quienes perdieron empleo, darles oportunidades a través de trabajo temporal y capacitación para el trabajo.

La candidata del PVEM, Paula Alejandra Pérez Córdova y el de Redes Sociales Progresistas, Juan José Rodríguez Pérez, no participaron.

fmma