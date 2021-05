En debate por MC critican gestión de Paty Ortiz; ella pide no votar por el PRI

Este 6 de mayo se realizó el debate entre candidatos a la alcaldía de Magdalena Contreras y la candidata de la coalición Juntos Hacemos Historia, Patricia Ortiz Couturier fue el blanco de los ataques del resto de sus contendientes, quienes criticaron sus resultados en materia de seguridad y en el combate a la violencia de género.

Incluso, la candidata del Partido Encuentro Solidario, Alicia Sobrado, la acusó de intentar descarrilar su participación en el proceso electoral y de intimidar a trabajadores de la alcaldía, si no votan por ella.

La morenista, quien busca su reelección como alcaldesa y que representa además a los partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo, sólo le respondió al candidato priísta, Luis Gerardo Quijano, a quien le recordó que es parte del PRI del ex dirigente Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, actualmente prófugo y acusado de trata de personas.

Para Sobrado, la alcaldesa con licencia solo tuvo una sonrisa, que la candidata pesista le reprochó.

El debate, organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, no duró ni siquiera la hora y media programada. Sólo tres candidatos acudieron al foro de MVS, pese a que los conductores aseguraron que cuenta con las medidas sanitarias. Estuvieron presentes Quijano, la candidata de Movimiento Ciudadano, María de las Nieves Villalobos y León Dionisio Motte Chávez, de Fuerza por México.

ACUSACIONES

Sobrado acusó a Ortiz de haber inventado que tuvo covid-19 y que incluso fue desmentida por autoridades sanitarias, y que además "hizo una compra inconmensurable de equipo para atención y prevención de esta emergencia, contratos millonarios a modo y nunca vimos los contrerenses dónde se dio ese material", acusó.

A las acusaciones se sumó Quijano, quien dijo que la alcaldesa con licencia compró termómetros digitales por 4 mil 500 pesos.

#DebateChilango | Por segunda vez en el debate, la candidata del PES cuestionó a Paty Ortiz Couturier sobre los datos que presentó: "no mientas más a los contrerenses, Paty", dijo. #ep https://t.co/6tm5MwAQbo pic.twitter.com/blSY6MhypT — La Silla Rota (@lasillarota) May 7, 2021

#DebateChilango | "La Magdalena Contreras se cae por las adicciones", dijo León Dionisio Motte e hizo un llamado a los candidatos a hablar sobre esta problemática en la alcaldía. #ep https://t.co/6tm5MwAQbo pic.twitter.com/2rDV76G0af — La Silla Rota (@lasillarota) May 7, 2021

En el turno de la morenista, ella defendió su gestión y la atención a las adicciones y al alcoholismo, planteado por el candidato de Fuerza por México. Ortiz dijo que ambos problemas se atienden sin hacer juicios a las personas.

También aseguró que hay medicina preventiva para las mujeres porque son mayoría en la alcaldía y garantizó que las mujeres de la alcaldía se van a blindar del PRI Ciudad de México "cuyos integrantes están prófugos de la justicia".

La candidata del PES volvió a la carga y la cuestionó que por qué hablaba de violencia de género si en la Magdalena Contreras han aumentado las violaciones y por qué si protege a las mujeres, hay colaboradores suyos acusados de acoso y violencia.

DICEN QUE NO VIVE AHÍ

Cuando hablaron de sus propuestas contra la inseguridad, el candidato de Fuerza por México puso en duda que la alcaldesa con licencia tenga su domicilio en la Magdalena Contreras y dijo que el problema ha aumentado desde hace tres administraciones.

El ataque fue aprovechado por Quijano, quien dijo que coincidía con Motte y hasta la comparó con su compañero y candidato a alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, quien por cierto en el debate por su demarcación no acudió.

"Eso de ´tengo otros datos´ no aplica en Magdalena Contreras y 60 por ciento de los contrerenses se sienten inseguros. A diferencia de Cuajimalpa, solo 35 por ciento se sienten inseguros en la alcaldía gobernada por el PRI".

RECONOCE QUE HACE FALTA MÁS SEGURIDAD

Ortiz Couturier no contestó, pero aseguró que en una visita hecha a la colonia el Tanque, una mujer llamada Alicia Ortiz le entregó una carta y le dijo que confiaba en ella pero que necesitaban sentirse más seguras.

Quijano le dijo entonces que se necesitaban propuestas más concretas y propuso rehabilitar módulos de policía abandonados.

Por su parte la candidata pesista le dijo "qué bueno que te importen las mujeres Patricia, en mi has ejercido violencia política de género. No te funcionó querer bajarme de la candidatura y mandar dos emisarios para tratar de comprarme. Atiende también a tus empleados a quienes estás presionando para que voten por ti porque si no los vas a correr de la alcaldía. Te invito a que te conduzcas con honestidad y con verdad. No estás en condiciones de tener esa sonrisa delante de los contrerenses a los que has defraudado y lastimado tanto", criticó, mientras la candidata de Morena no perdía la sonrisa juvenil.

MENSAJE FINAL

Los últimos ataques se dieron en el mensaje final. Sobrado aseguró que va en tercer lugar" pese a lo que diga Ortiz.

Por su parte Quijano compartió que en sus recorridos la gente le ha dicho que los principales problemas son la inseguridad, la falta de agua, y la falta de cercanía de las autoridades.

"Dicen que van a resolver problema que en dos años y medio han sido incapaces de resolver, por ejemplo la inseguridad. Que justo cuando más se agudiza piden licencia para irse a campaña. Basta de intimidaciones a la base trabajadora y clausuras a comercios".

Por su parte Ortiz se dirigió al electorado panista de la alcaldía.

"El candidato del PRI no representa sus valores, pertenece al grupo de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, prófugo de la justicia acusado de trata de personas".

Afirmó que va en primer lugar y a pintar a Contreras de color Morena.

PROPUESTAS

Entre las propuestas planteadas por los candidatos estuvieron algunas como las siguientes:

Quijano propuso un hospital general en Magdalena que sea para urgencias, ya que no hay. La mayor parte de la población no tiene IMSS o ISSSTE y el seguro popular fue desaparecido.

#DebateChilango | Luis Gerardo Quijano del PAN, PRI y PRD prometió subir el sueldo de los médicos de la alcaldía pues actualmente "solo han pintado los hospitales sin mejorarlos". #ep https://t.co/6tm5MwAQbo pic.twitter.com/oZKSoa7s8O — La Silla Rota (@lasillarota) May 7, 2021

María de las Nieves Villalobos, de Movimiento Ciudadano y que inició con un mensaje de pésame para los familiares de víctimas por la tragedia de la línea 12, propuso reactivar el programa Médico en tu casa.

#DebateChilango | María de las Nieves de @MovCiudadanoMX habló sobre la necesidad de diagnóstico en la alcaldía para proteger la salud de todos y buscará reactivar el programa "Médico en tu casa". #ep https://t.co/6tm5MwAQbo pic.twitter.com/TXfFM2pD1v — La Silla Rota (@lasillarota) May 7, 2021

Miriam Hernández, candidata de Redes Sociales Progresistas y quien leía de manera dificultosa sus participaciones, ofreció más recursos para contratar policías, comprar luminarias para calles y avenidas donde sea necesario.

#DebateChilango | Al presentarse, Miriam Hérnandez de @RSPorgMX propone que todas las clínicas y centros de salud operen las 24 horas para garantizar el derecho a la salud de los contrerenses. #ep https://t.co/6tm5MwAQbo pic.twitter.com/Ml5Oap0h3O — La Silla Rota (@lasillarota) May 7, 2021

Por su parte Santiago Octavio Soltero propuso retomar la figura de Policía de barrio "en lugar de contratar a terceros que no son de la delegación".

fmma