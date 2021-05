En debate por la Cuauhtémoc, ataques se centran en Padierna y Sandra Cuevas

Este miércoles 5 de mayo se celebró el debate entre candidatos a la alcaldía de la Cuauhtémoc. Se llevó a cabo con ataques a Dolores Padierna, la candidata común de los partidos Morena y del Trabajo, y quien ya gobernó la demarcación. De parte de la exdiputada federal no hubo respuesta a ninguno de los cuestionamientos, uno de ellos hecho por el candidato de Movimiento Ciudadano, Marco Rascón, sobre si va a terminar su gestión, pues la primera vez que lo hizo dejó el cargo antes.

La candidata común de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, Sandra Cuevas también recibió cuestionamientos, en su caso por minipartidos, algunos de ellos de reciente creación, lo que llamó la atención. Uno de esos ataques fue hecho por la candidata del Partido Verde Ecologista de México, Angélica Bravo, quien la acusó de formar parte del grupo del senador de Morena, Ricardo Monreal.

A diferencia de Padierna, Cuevas respondió casi todos los ataques, menos el de la propia Bravo sobre el de representar a un partido, el PRI, donde su exdirigente capitalino, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, está acusado de formar una red de trata de personas.

Fue un debate donde todos los candidatos participaron y además 7 de 8 acudieron a las instalaciones de MVS para estar de manera presencial, sólo la candidata del nuevo partido Elige estuvo a distancia.

LOS ATAQUES A PADIERNA

Aunque Cuevas no mencionó el nombre de Dolores Padierna a lo largo del debate, en su participación final mostró una foto de la esposa de René Bejarano y aludió al exsecretario particular de Andrés Manuel López Obrador y el escándalo de las ligas usadas para apilar dinero que recibió del empresario Carlos Ahumada, como quedó plasmado en un video en 2004.

"Desliguemos a la Cuauhtémoc vecinos, voten por el PRI, PAN y PRD este 6 de junio, a Morena ya se va, se le acabó su tiempo", expresó mientras mostraba una foto de Padierna, con lentes oscuros.

Rascón también atacó a la candidata de la coalición Juntos Hacemos Historia. Para dirigirse a ella usaba la frase nuestra amiga Dolores Padierna o "mi estimada dolores. En su última participación cuestionó su pasado.

"La alcaldía Cuauhtémoc tiene memoria, hoy ustedes se presentan como opositores de su propia obra, no has gobernado 3 años anteriormente sino 15 años como grupo, como PRD tenían mala fama y ahora vienen a salvar a la alcaldía, no se puede pedir el voto con una cara y gobernar con otra. Este 6 de junio espera una sorpresa".

LOS CUESTIONAMIENTOS A CUEVAS

Aunque Sandra Cuevas no mencionó a Padierna, sí dijo que va a acabar con las ratas y grupos criminales que han tomado a la Cuauhtémoc de hogar, y que el crimen organizado va de la mano con Morena en la alcaldía.

Al respecto, no reaccionó la candidata de Morena, Dolores Padierna.

Sin embargo, de la nada, el candidato de Fuerza por México, Edgar Cerda, atacó a Cuevas y cuestionó sus logros académicos como ser maestra y doctora. Pero la candidata de la coalición PAN-PRD-PRI le contestó y afirmó que ella no dijo que era doctora, sino doctorante. Al contestar no usó el nombre del candidato, sino el del partido, Fuerza por México

#DebateChilango | "Checando datos públicos, Sandra Cuevas no es doctora ni maestra", dijo al finalizar su participación en el tema de seguridad Edgar Cerda. #ep https://t.co/Lw59afqxyf pic.twitter.com/Vs2DgHcwSm — La Silla Rota (@lasillarota) May 6, 2021

No sería el único ataque que recibió.

Después, Bravo retomó una frase sobre igualdad dicha por Cuevas y se dijo sorprendida de que hablara del tema "pues es del PRI y representa los intereses de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre", reprochó.

#DebateChilango | Angélica Bravo del Partido Verde cuestionó a Sandra Cuevas por hablar de equidad si forma parte de la alianza con el @PRI_Nacional en relación con el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. #ep https://t.co/Lw59afqxyf pic.twitter.com/uDGG3PUXIS — La Silla Rota (@lasillarota) May 6, 2021

Más adelante Cerda, quien en redes sociales ha sido acusado de no pagarle a brigadistas suyos, retomó su ataque y afirmó que la candidata de Va por la Ciudad de México, es violenta e intentó secuestrar a un niño, golpeó a una mujer y mostró una foto.

Cuevas respondió, pero no mencionó los nombres de ninguno de los atacantes.

"Fuerza México y PVEM, me da gusto que me estén atacando, eso significa que vamos bien en las encuestas. No me baso en chismes y videos editados por Morena, si tienen algún asunto contra mi háganlo por la vía legal, no en el debate", los desafió.

Ambos callaron un rato, pero después volvieron a atacarla, aunque ya aludidos por la propia Cuevas, quien expresó que todos sus compañeros "hablan muy bonito pero la realidad es que ellos no salen a caminar, nadie sale a decir que los comerciantes son los más golpeados" y la jefa de Gobierno fue a quienes más afectó y a los que más quitó.

"No digan que van a ayudar cuando son los más cínicos, corruptos y ladrones".

Fue entonces cuando el candidato de Redes Sociales Progresistas, Miguel Esaú Flores Tapia, la acusó de no ser ni siquiera de la Cuauhtémoc, sino de Azcapotzalco y Cuevas le reviró y lo cuestionó de que él no había hecho nada por los comerciantes. Afirmó que ella llegó a la Cuauhtémoc cuando tenía 4 años, que es hija de comerciantes y que sus padres vendían en Tepito y luego en Plaza Meave.

Pero la del PVEM volvió a atacarla y se burló del slogan de Cuevas de que acabará con las ratas del gobierno, pero le recordó que en diciembre dijo que se sentía orgullosa de ser parte del equipo del doctor Ricardo Monreal.

Cuevas le respondió y afirmó que Monreal no es su jefe y que si no era así, se lo demostrara con pruebas y no con chismes.

#DebateChilango | Tras los señalamientos de Esaú Flores y Angélica Bravo, Sandra Cuevas aclaró no habitar en Azcapotzalco al hablar de sus padres que son comerciantes; y nunca ha trabajado con @RicardoMonrealA: "si tienen papeles que me lo demuestren". #ep https://t.co/Lw59afqxyf pic.twitter.com/ioM83rLeMU — La Silla Rota (@lasillarota) May 6, 2021

Cerda cerró su participación con otro ataque a Cuevas, pidió no votar por ella porque se requieren ideas frescas "de ciudadano a ciudadano y de comerciante a comerciante y Sandra Cuevas lo sabe" y mostró una última foto no muy clara de ella.

PROPUESTAS

En materia de seguridad, Padierna propuso crear la policía comunitaria con 400 elementos, adquirir 50 patrullas, instalar botones de pánico, comprar más cámaras de seguridad, senderos seguros y aplicación de la ley de justicia cívica.

"La violencia a las mujeres será erradicada".

Por su parte Cuevas aseguró que no existirá un "ya chole" para las mujeres. "Existirá una línea violeta que contestaré de manera personal cuando una mujer sea violentada y contestaré y mandaré un grupo de reacción".

La candidata del PES, Itzel Viridiana Cabral Soto propuso desarrollar un programa de anfitriones de resguardo para hospedaje temporal a víctimas de violencia.

La de Elige, Norma Luz de la Concha Gálvez propuso erradicar los carteles del crimen organizado y otorgar mejores sueldos para la policía "haciendo contrapeso a la corrupción".

En materia económica, Rascón recordó que la Cuauhtémoc es la alcaldía de la ciudad que más aporta, pero sólo recibe 3 por ciento de presupuesto asignado. Por ello propuso obtener más recursos mediante el aprovechamiento del espacio público, como los parquímetros y el pago de derechos por uso de terrazas y mitigación de obras.

Por su parte Cerda coincidió en que los recursos de parquímetros se queden y que haya mercados móviles como en Europa.

#DebateChilango | "La alcaldía está quebrada y lleva décadas", dijo Edgar Cerda al mencionar la necesidad de una ampliación de presupuesto así como la creación de mercados móviles. #ep https://t.co/Lw59afqxyf pic.twitter.com/Fl8I2bSVKS — La Silla Rota (@lasillarota) May 6, 2021

En materia económica la candidata del PVEM propuso implementar el programa maestra en casa y retomar el programa Contigo en Educación.





fmma