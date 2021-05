En debate por alcaldía de Azcapotzalco, se lanzan minipartidos contra Saldaña

Este 18 de mayo se realizó el debate entre candidatos a la alcaldía de Azcapotzalco, y el blanco de las críticas de los representantes de los minipartidos fue la candidata de la coalición Va por la Ciudad de México, Margarita Saldaña.

LE CRITICAN A SALDAÑA OPACIDAD Y ALIANZAS

La candidata de Movimiento Ciudadano, Yuritza Solís Ponce, recordó que la Escuela de Artes que Saldaña inició durante su gestión entre 2000 y 2003 -y que en entrevista con La Silla Rota la candidata de Va por la CDMX, conformada por el PAN, PRD y PRI afirmó que se retrasó por un litigio-, es un elefante blanco.

Solís Ponce también le recordó que hace dos legislatura la panista formó parte de la comisión investigadora sobre la Línea 12, sin resultados. "Queremos saber qué pasó en esa comisión", le dijo.

La representante de MC también afirmó, con base en una nota periodística y cuya copia llevó al debate, que Saldaña como presidente de la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados no informó sobre recursos asignados a organizaciones de la sociedad civil.

Pero no fue el único ataque que Saldaña recibió. La candidata del PVEM, Dinorah Guadalupe Salazar Batalla cuestionó que la candidata de Va por la Ciudad de México hablara sobre proyectos de obras cuando dejó inconclusa la Escuela de Artes y le pidió no echarle la culpa a otras administraciones.

Uno más que se sumó a los cuestionamientos fue el candidato del nuevo partido, Elige, Juan Antonio Salinas Almaguer, quien dijo llevar unas preguntas para la candidata, de parte de vecinos de la demarcación.

"¿Como pretende administrar, si llegara a ser ganadora? ¿Cómo repartiría la administración con el PRD y el PRI, pactará con Cuauhtémoc Gutiérrez (ex dirigente del PRI capitalino, actualmente prófugo por estar acusado de trata de personas), y ¿si vive en Azcapotzalco?".

También la candidata del partido emergente Fuerza por México, la ex asambleísta pesista y luego perredista, Luisa Yanira Alpízar, se dijo sorprendida de las promesas pues afirmó que sus gestiones han sido las peor calificadas y les pidió pedir perdón y no el voto a los chintololos.

"Qué casualidad que en las encuestas no me ponen y voy a concursar en un partido nuevo y voy a ganar, mis lonas están en casas, esos son votos para mí, ya no los queremos en Azcapotzalco. Invito a los demás partidos a unirse, ellos son los peligros, por eso esta Azcapotzalco así", pronosticó.

SALDAÑA RESPONDE

En una de sus últimas participaciones, Margarita Saldaña respondió a los señalamientos.

"Queda claro que están nerviosas algunas candidatas y algunos candidatos, claro porque soy la puntera en las encuestas, ¿por qué no salen en las encuestas? porque no están pintando", dijo.

"Qué lástima que vengan con portadas de periódicos que dicen una noticia pero que no vengan con la conclusión de esa noticia. Si supieran, si ya hubieran pasado por la Cámara de Diputados, sabrían que era parte de mi trabajo asignar el recurso. No lo hacía yo sola, lo hacían 500 diputados, que no digan mentiras", añadió.

En dicha participación, la candidata de Va por la CDMX hizo énfasis en la "falta de tiempo" para poder responder a los señalamientos que le hicieron, sin embargo pese a tener más oportunidades, no dio espacio a más réplicas.

"LA ALCALDÍA ESTÁ ABANDONADA"

Aunque fue en menor medida, las quejas hacia Vidal Llerenas también se hicieron presentes.

Luisa Alpízar no sólo atacó a Saldaña, sino al candidato que busca reelegirse como alcalde con la coalición Juntos Hacemos Historia, conformada por los partidos Morena y el del Trabajo, pues al igual que con la candidata de Va por la CDMX, dijo que era el colmo que aún contendiera si también fue legislador y ya fue alcalde.

En el caso del resto de los candidatos, aunque no hubo señalamientos directos a Llerenas, no faltaron los comentarios hacia el descuido que hay en la alcaldía.

Yuri Solís de Movimiento Ciudadano fue una de las que hizo comentarios sobre el descuido en Azcapotzalco, mientras que la candidata del Partido Verde, Dinorah Salazar señaló que hay que dar mantenimiento preventivo al alcantarillado para evitar inundaciones.

LAS PROPUESTAS

En cuanto a las propuestas, Margarita Saldaña señaló que es urgente dar mantenimiento a la alcaldía y que la infraestructura urbana no se rebase.

Asimismo, Saldaña dijo que las mujeres serán prioridad "no recibirán de nosotros un ya chole".

Por su parte, Llerenas hizo énfasis en promover el comercio local de Azcapotzalco y reforzar los proyectos que ya echó a andar durante su gestión.

La candidata del Partido Verde, promovió que haya mayor participación ciudadana y apoyo para mejoras en la alcaldía; Juan Antonio Salinas del Partido Elige Por su parte, Llerenas hizo énfasis en promover el comercio local de Azcapotzalco y reforzar los proyectos que ya echó a andar durante su gestión.

La candidata del PES, Connie Rosanely Alavez, dijo que busca un gobierno de cooperación entre los distintos niveles de Gobierno así como con la inversión privada. La candidata de Redes Sociales Progresistas, que tuvo problemas de señal durante todo el debate, habló sobre evitar que haya terceros que manejen los ingresos de tianguistas en cuanto al cobro de piso.

fmma