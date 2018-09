En Coyoacán y Tláhuac, conflictos laborales por falta de pago e inseguridad

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 26/09/2018 09:52 p.m.

A unos días de que concluyan las actuales administraciones de las alcaldías de la CDMX, el 30 de septiembre, algunas han incumplido con los pagos a sus trabajadores o con la prestación de servicios. En Coyoacán, las autoridades han dejado sin pago desde agosto a trabajadores de casas de cultura.

Algunos empleados han pedido explicaciones sobre el retraso, pero no han recibido respuesta, ni su pago y temen que tampoco les paguen septiembre. Incluso, su disgusto por la falta de pago lo plasmaron en las redes sociales y crearon el hashtag #exigimospago.

"Los maestros de las casas de cultura de la @del_coyoacán #exigimospago por nuestros servicios", se lee en la cuenta de Twitter de la usuaria @yoltik.

En Tláhuac existe otra problemática. Ante la inseguridad y robos al interior como alrededor de las bibliotecas, y ante la inacción delegacional para brindarles protección, trabajadoras decidieron cerrar este miércoles distintas instalaciones y advirtieron que las reabrirían hasta el 1 de octubre, cuando empiece la siguiente administración.

LA SILLA ROTA buscó una postura de cada delegación sobre cada hecho. Coyoacán no respondió.

Respecto a Tláhuac, el área de Comunicación social confirmó que este 26 de septiembre hubo un robo en la biblioteca José María Morelos, ubicada en la calle Sebastián Trejo, en la Conchita-Zapotitlán. Unos ladrones se metieron y se llevaron pertenencias de la encargada, entre ellas el celular.

Entonces 12 de las 24 bibliotecas en solidaridad cerraron y personal fue a hablar con el director de Servicios Educativos de Tláhuac, Hugo Reyna, para manifestarle sus inquietudes por su seguridad o de los usuarios. De acuerdo con Comunicación Social, ya este jueves 27 reabrirán las bibliotecas, menos la José María Morelos, porque se hará la investigación. Además, en estos dos días hábiles que le restan a la delegación se reforzará la seguridad de las bibliotecas, pero recordaron que la seguridad no es facultad de las demarcaciones, aunque sí lo sería de las alcaldías.

EXIGEN PAGO A COYOACÁN

En Coyoacán maestros que prestan sus servicios en las casas de cultura de la demarcación se les debe su sueldo desde agosto.

Una de las trabajadoras de una de las casas de cultura, la maestra Viri, dijo a LA SILLA ROTA que lleva 9 años de trabajar ahí dando clases de artes plásticas y aunque ha vivido dos cambios de administración, una en 2012 y otra en 2015, nunca había pasado algo similar. Sólo se registraban retrasos de pago. Pero ahora con el cambio de gestión y la eventual llegada de otro partido al poder delegacional (actualmente es gobernada por el PRD, pero la situación podría cambiar, pues después de que Morena impugnó la elección que el PRD había ganado en julio, habrá otra elección) cree que eso pudiera afectar. Pero no tiene una explicación clara.

Explicó que pasado cada mes, les pagaban en los primeros días del siguiente mes, pero a 26 días de haber iniciado septiembre, aun les deben agosto.

"Es bien común que nos paguen cuando quieren. Preguntamos en oficinas de la casa de cultura donde trabajo, luego en la de Autogenerados (de donde sale su pago) en Coyoacán, pero no hay una respuesta, entonces nos dimos cuenta que no éramos los únicos y que en otras casas pasaba lo mismo, como en la Jesús Reyes Heroles, en la de Huayamilpas y vimos que era un problema de la delegación. Apenas ayer nos juntamos para ver qué hacer porque ya viene octubre y si no pagaron agosto pues quién sabe que pase en octubre, es entonces lo que estamos tratando de resolver. Nosotros intuimos que es por el cambio de administración".

Viri explicó que su sueldo depende del número de alumnos que se inscriben a sus talleres, por lo que a veces gana más, pero por ejemplo en diciembre cuando se inscriben menos personas a su taller, su ingreso se reduce. En promedio al mes su sueldo oscila alrededor de los cinco mil pesos. Aunque tiene más ingresos por otros empleos, al carecer de prestaciones, le urge que ya le paguen.

ROBOS EN BIBLIOTECAS

Otro caso es el cierre de bibliotecas por inseguridad en Tláhuac, a partir de este miércoles, debido a la inconformidad de trabajadoras por la falta de seguridad en las bibliotecas. Se trata de un problema añejo, ya que los guardias de seguridad fueron quitadas al inicio de la saliente administración, emanada de Morena. Las bibliotecarias se quejan de asaltos y de robo a libros considerados acervo valioso, como las colecciones de El Señor de los Anillos, de JRR Tolkien; Harry Potter, de JK Rowling, o Álgebra, de Baldor.

"Anteriormente teníamos vigilante, un policía pero entró la actual administración y en colonias como la Metropolitana, Olivo, Del Mar, y Zapotitlán hemos tenido asaltos dentro de las bibliotecas, entran los asaltantes con cuchillo o pistola en mano, incluso el acervo se llevan libros y uno no puede hacer nada por no exponerse a nada. A veces en la biblioteca de Zapotitlán se mantiene cerrada pero los rateros nos esperan en la puerta", dijo a LA SILLA ROTA Priscila, una empleada.

Pero como el problema no se ha resuelto, este miércoles 26 de septiembre decidieron cerrar las bibliotecas en colonias como La del Mar, Zapotitlán y otras, y esperar a que la próxima administración, también de Morena, cambie la situación.

"Hoy nos entrevistamos con el director de servicios administrativos, señor Hugo Reyna y dijo que haría gestión, que ha solicitado seguridad pero que no le han hecho caso, el acuerdo era que lo iban a solicitar en el acta de entrega, solicitando que se regrese la vigilancia que se tenía".

Además, advirtieron que así se mantendrán hasta que entre la siguiente administración, el próximo lunes.

