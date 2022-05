En controversia el cierre del relleno sanitario de Xonacatlán; protestan recolectores

Recolectores de basura del municipio de Xonacatlán bloquearon ambos sentidos de la carretera Toluca-Naucalpan y tiraron desechos en la vía en protesta por la clausura de un relleno sanitario ubicado en San Miguel Mimiapan.

Este fin de semana, inspectores de Coprisem clausuraron el lugar por carecer de la documentación que permita su funcionamiento y se dio a conocer que la multa podría ser de entre 120 mil 275 y 5 millones 292 mil 100 pesos.

Al respecto, los recolectores señalaron que no tienen otro lugar para depositar la basura y que si no se permite que opere el tiradero, dejarán los desechos en las calles de Xonacatlán en los días subsecuentes pues el relleno sanitario más cercano está a aproximadamente 2 horas de distancia y no cuentan con los recursos para trasladarse al punto.

"La situación es el desborde de basura que ya tenemos, no solamente en Xonacatlán, sino en Temoaya, Otzolotepec, Jilotzingo, Huixquilucan, Lerma... ellos también están en la misma situación, sabemos que el problema de la basura es ambiental a lo cual nos dicen que vayamos a tirarla a otro lado pero no tenemos el presupuesto, no tenemos la capacidad para poder hacerlo, ni siquiera los permiso, debería haber una propuesta seria para darle solución a esta situación" , comentó Brandon Moreno, director de Servicios Públicos de Xonacatlán.

En las inmediaciones de la colonia La Jordana de Xonacatlán, ocho camiones del municipio y 24 empleados decidieron visibilidad su preocupación por el destino final de los desechos.

"Nuestras zonas muy comerciales, tenemos muchas afectaciones, tenemos gran población, entonces, tenemos que atender esa situación y es lo que nosotros le pedimos al gobierno del estado, soluciones claras, no solamente soluciones temporales o partidarias".

Al momento, el servicio de recolección en el municipio de Xonacatlán está suspendido porque no hay en dónde dejar la basura.

LA CLAUSURA

El domingo 29 de mayo, inspectores de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem), clausuraron un relleno sanitario ubicado en la comunidad San Miguel Mimiapan, en el municipio de Xonacatlán, que operaba en la clandestinidad.

En el sitio los trabajadores que se encontraban presentes no mostraron las autorizaciones por lo que se procedió a la clausura total.

De acuerdo con el Artículo 2.270 del Código para la Biodiversidad del Estado de México, este tipo de incumplimiento a la normatividad ambiental es sancionado desde mil 250 UMAS, equivalente a 120 mil 275 pesos, hasta 55 mil UMAS, equivalente a 5 millones, 292 mil 100 pesos.

En este basurero se depositan los residuos de los municipios de Otzolotepec, Xonacatlán, Temoaya, Huixquilucan e incluso Ciudad de México, por lo que recibe hasta mil toneladas de desechos diarios, sin embargo su capacidad era para 600.

Es por ello, que grupos ambientalistas promovieron un recurso legal que derivó en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara en abril del año pasado que debía clausurarse por no cumplir con la norma medioambiental o bien, contra con un plan de manejo y regulación, lo que no sucedió.

LIBERAN LA VÍA

Tras una mesa de diálogo, decidieron retirar el bloqueo aunque señalaron que las retomarán si no se llega a una estrategia eficaz para atender la demanda de recolección, aunque si no se llega a un acuerdo en el corto plazo, amagaron con dejar la basura en las calles.









