"En CDMX ya hay alerta pero la violencia de género es más extrema"

La violencia contra mujeres, traducida en feminicidios, ha ido en aumento, afirmó la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la cifra de mujeres asesinadas de enero a septiembre de este año es de 2 mil 874, y no ha bajado durante los últimos tres años, afirmó la activista. De esos casos, entre el 10 y 15 de por ciento son contra menores de 18 años y 724 casos son investigados como feminicidios.

A la gravedad del asunto, hay que sumar el aumento de desapariciones de mujeres, con un alto porcentaje de menores de edad.

"El tema de la violencia contra las mujeres se ha venido agravando. Si en 2016 se asesinaban a 6 diarias, hoy hablamos de 10 u 11".

Las mujeres desaparecidas son cada vez más jóvenes, por datos recabados, quienes están en riesgo de desapariciones son las menores de edad, de entre 13 a 16 años.

NO TIPIFICAN FEMINICIDIOS

Entrevistada por La Silla Rota, explicó que, aunque hay casos que se investigan como feminicidios, después los ministerios públicos ya no los acreditan así, para que las cifras no revelen que las autoridades estatales son incapaces de proteger a las mujeres.

Puso de ejemplo lo que ocurre en Guanajuato, donde de 300 casos, sólo se han tipificado 16 como feminicidio.

"No los están investigando, no significa que no haya feminicidios, prefieren decir ´es homicidio o que están ligadas al narco´, eso también ocurre en Jalisco y el Estado de México, cuando dicen que estaban implicadas con grupos delincuenciales y eso les da legitimidad a decir ´ellas se lo buscaron´", criticó Estrada.

CRECEN EN OTROS ESTADOS

Pero además de Guanajuato y los estados del norte del país, donde desde hace años se enfrenta la problemática de violencia contra mujeres, los feminicidios han comenzado a aumentar también en la Ciudad de México, Puebla, Guerrero y Veracruz.

"En la Ciudad de México se pidió la alerta de género, es una Ciudad donde los últimos años hemos visto violencia más extrema contra mujeres y más casos de desapariciones", alertó.

Aunque la Ciudad de México este 25 de noviembre cumple un año con la Alerta de Violencia de Género decretada, la coordinadora del OCNF criticó que en la capital no se desagreguen datos por edad, lo que impide saber cuántas tenían menos de 10 o 15 años.

"Es importante saber, no es lo mismo una bebé de 10 meses a una adolescente de 14, sí debemos saber para hacer la prevención del delito. La autoridad mañosamente no los tiene", criticó Estrada.

"El feminicidio se cruza con el problema de las desapariciones, nosotros tenemos 12 estados que nos dieron información sobre mujeres y niñas desaparecidas, entre enero y septiembre fueron 5 mil 223, esto es por vía acceso a la información por parte de las fiscalías. Dicen que mil 223 están sin localizar, que encontraron a la mayoría, y el 48 por ciento son menores de 18 años".

LOS FOCOS ROJOS

Cuestionada sobre cuáles son los principales focos rojos, explicó que en el país hay 21 declaratorias de alerta divididas en 18 estados.

"Antes solo eran en la zona norte ya fuera Chihuahua, Sinaloa o Baja California. En esta última entidad, en Tijuana es donde hay muchas desapariciones y la inacción de las autoridades. Nosotros somos peticionarias de al menos 10 alertas.

"Nos preocupa la Ciudad de México, se había avanzado, pero con el anterior jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera se agravó, tanto la desaparición como los homicidios. Si bien hay un problema de violencia sexual, lo más grave son los feminicidios y las desapariciones, por eso cuando ocurrió lo de la niña Fátima (a inicios de año) no funcionaron los protocolos y hubo negligencia".

En el Estado de México desde hace 5 años hay alerta de género, pero los crímenes contra mujeres no cesan y operan grupos delincuenciales en municipios no considerados dentro de la alerta y que son riesgosos como Tecámac y Texcoco.

"Las autoridades han hecho cosas, pero lidiamos con la impunidad", lamentó.

VERACRUZ, PERMEADO POR REDES CRIMINALES

Respecto a Veracruz, lo llamó "un foco rojísimo", en materia de trata, desapariciones, feminicidios. "Está permeado por redes criminales".

Otro caso terrible es Puebla, donde el acceso a la justicia es nulo, donde además a quienes denuncian desapariciones les amenazan. Además, la entidad forma parte de un corredor operado redes criminales de trata y que abarca a Tlaxcala y Veracruz y donde operan familias, y aunque las autoridades justifican que son usos y costumbres, en realidad son abusos que deben castigarse.

El caso más grave es Guanajuato. Es donde más asesinatos hay, es la misma entidad en la que hace años se decía que estaba maravilloso y por eso no se decretó la alerta y donde las redes criminales operan desde hace tiempo.

En Zacatecas las autoridades prefieren no investigar los asesinatos contra mujeres bajo el argumento de que están ligados al crimen organizado y eso es competencia federal. Aparecen los cuerpos de las mujeres torturadas y ya dicen que fue el narcotráfico y se desentienden, expresó.

De Sinaloa dijo que ahora se afirma que está todo bien, pero es una entidad cooptada por el narcotráfico.

A TAMAULIPAS NI ENTRAN

Otro caso es Tamaulipas donde no es que no haya casos, sino que, por los antecedentes de activistas asesinadas luego de hacer denuncias de la violencia criminal, las organizaciones deciden, por su propia seguridad, no entrar.

"No hay organizaciones que entren por el miedo de que las priven de la vida".

EL DATO

De acuerdo con el informe de actividades presentado el 30 de junio de este año por quien entonces era titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la violencia contra las Mujeres (Conavim), Candelaria Ochoa, hasta el 30 de junio se han declarado 21 alertas de violencia de género en 18 entidades, que abarcan 389 municipios por violencia feminicida y 293 en alerta por agravio comparado.

Todos los municipios de Zacatecas, Jalisco, Veracruz están en alerta, y del estado de México son 7 municipios, pero el motivo es por casos de desaparición.

