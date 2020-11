En CDMX y Edomex, el crimen organizado recluta y violenta a menores

"Es una afrenta al Estado, se hace con la intención de hacerlo visible; si ellos lo quisieran ocultar como lo han realizado en otros casos también graves, no mandan a adolescentes a tiraderos a tirar los restos. Lo que están generando es terror. El tercer factor es que su difusión se traduce en mayor impunidad, en buscar mayor precio a la extorsión y cobro de derecho de piso y queda el mensaje de que no van a respetar nada y lo más sensible que las personas suelen decir que tienen son sus hijos. El atreverse a cruzar esa frontera y hacerlo con tal nivel de crueldad y exhibición pública es un mensaje", remarcó.