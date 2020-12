En CDMX prometen 500 camas extra para enfermos covid

Abraham llega al Hospital General de La Villa, con dos bolsas, cuyo contenido son artículos de limpieza y una cobija para su papá, quien se halla hospitalizado desde el 2 de diciembre por la covid-19.

Son alrededor de las 6 de la tarde y está tranquilo porque su papá ya está internado. Pero un día antes sufrió para encontrar un hospital disponible en la ciudad, donde desde el mes pasado se han incrementado las hospitalizaciones.

LE BAJÓ LA OXIGENACIÓN

Todo empezó desde el domingo pasado, cuando su papá se hizo la prueba porque su esposa estuvo en contacto con alguien contagiado. Él resultado fue positivo.

Acudieron al médico y le dio indicaciones al papá del joven, para que se cuidara. Pero el miércoles el doctor le informó a Abraham que el estado del señor era alarmante y recomendó hospitalizarlo.

#Metrópoli | Desde el domingo el papá de Abraham se hizo la prueba porque estuvo en contacto con alguien contagiado y salió positivo. El miércoles comenzaron a buscar hospital pero había saturación, en el Hospital de La Villa sí lo aceptaron. #ephttps://t.co/lqrWKIKk3E pic.twitter.com/XD90crIe4B — La Silla Rota (@lasillarota) December 4, 2020

"Le estaba bajando mucho saturación del oxígeno, llegó a tener 85 de oxigenación y tenía puesto un tanque de oxígeno. Le pidió tomarse unas tomografías pero los laboratorios privados estaban saturados y hasta este 3 estarían listas las pruebas", explica Abraham, que acude al hospital con mascarilla KN95 y careta.

NO HABÍA DISPONIBILIDAD

Entonces llamaron al 911 que les contactó una ambulancia y los canalizó al 911 del Estado de México, ya que su papá vive en el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl y llegó una de la Cruz Roja que los llevó al Hospital de Zaragoza, porque les habían dicho que había disponibilidad, pero no era cierto, recuerda.

Luego se fueron al del autódromo Hermanos Rodríguez, donde sí había cupo. Pero se presentó una dificultad.

"Mi papá tomó dióxido de cloro y ahí no tienen aparatos para atender esas emergencias".

#Metrópoli | Los papás de Abraham resultaron positivos a #Covid y así comenzó su búsqueda de un lugar en que pudieran recibir atención. #ephttps://t.co/EK1CVmvOaE pic.twitter.com/6thkfWioEj — La Silla Rota (@lasillarota) December 4, 2020

Le avisaron a la familia la cual hizo llamadas y encontraron que en el hospital de La Villa sí había cupo.

"Nos recibieron muy bien, lo pasaron de inmediato y sin ningún problema".

Abraham y su hermano Mauricio se sintieron aliviados y aunque los pulmones de su papá están con complicaciones, confían en el seguimiento.

HOSPITALIZACIONES AL ALZA

El papá de Abraham es uno de los 3 mil 911 pacientes por covid-19 hospitalizados en la Ciudad de México hasta este miércoles 2 de diciembre, de acuerdo con el reporte que día a día ofrece la jefa de Gobierno en sus redes sociales.

Una hospitalización que desde hace tres semanas ha ido al alza y que en el caso del Hospital General de la Villa, comenzó desde hace tres semanas, dice a La Silla Rota una doctora que ahí trabaja.

Uno de los policías que abre la puerta de triage- cuya carpa está ubicada en el estacionamiento- donde atienden a los enfermos de covid que van a valoración para ver si son hospitalizados o no, señala a La Silla Rota que hasta las 6 de la tarde de este 3 de diciembre, habían llegado unas 10 personas, algunas con familiares.

ESPOSA E HIJA CONTAGIADAS

Otro de los que llegó ahí fue Rubén Vela Hernández, vecino de Cuautepec, quien llevó a su esposa y a su hija, ambas contagiadas de covid-19.

Ignora cómo pudieron contagiarse, pero el martes 1 de diciembre ambas tenían síntomas y acudió al macro quiosco que está por el reclusorio Norte y el resultado fue positivo.

#Metrópoli | Rubén llevó a su esposa e hija al hospital de La Villa. Ambas se hicieron la prueba en un Macroquiosco porque tenían síntomas de #Covid. Aunque no sé quedarán hospitalizadas, deberá recurrir a su familia para comprar las medicinas. #ep https://t.co/EK1CVmvOaE pic.twitter.com/AgcjqF8ZDQ — La Silla Rota (@lasillarota) December 4, 2020

Su hija tenía tos, mientras que su esposa tenía fiebre y vómito.

Primero llevó a su esposa, de 50 años, el 2 de diciembre y este 3 a su hija, de 21.

Ya su otra hija, la menor, de 19 años, en mayo resultó contagiada. Cree que lo fue en el transporte público. Aquella vez no había macroquioscos por lo que debió pagar por la prueba al laboratorio Hamburgo 2 mil 400 pesos.

#Metrópoli | Los medicamentos que les han recetado tienen precios elevados, no pudo comprarlos por falta de recursos, especialmente porque es un gasto doble. #ep https://t.co/EK1CVmvOaE pic.twitter.com/TlnfqHfs6Q — La Silla Rota (@lasillarota) December 4, 2020

Ahora ese gastó no lo hizo. Pero sí deberá gastar en medicinas, que no bajan de dos mil pesos cada una, y debe comprar para dos personas. Le preocupa más su esposa, que tiene el azúcar alta. Sus familiares no requirieron hospitalización.

DEBERÁ PEDIR DINERO

Prevé que tendrá que pedir dinero a su familia, porque hace unas semanas dejó de trabajar el taxi que manejaba, ya que había bajado mucho el pasaje y no le convenía.

Dice que tanto la vez que se enfermó su hija menor, como ahora, el sentimiento de impotencia y preocupación es el mismo. Lo expresa mientras lucha porque no se le salgan las lágrimas.

"Se siente feo".

#Metrópoli | Rubén considera que es bueno que puedan realizarse las pruebas en los Macroquioscos, además señala que la atención ha sido rápida. #ep https://t.co/EK1CVmvOaE pic.twitter.com/tClPfM3TSx — La Silla Rota (@lasillarota) December 4, 2020

Vuelve a sentir tristeza por la enfermedad que no sabe dónde agarraron su esposa y su hija.

Lamenta que haya gente que no use cubrebocas y que tampoco lo haga la autoridad.

SE COMUNICAN POR VIDEOLLAMADA

Otro caso es el de Elizabeth, quien llevó a su mamá al hospital de Xoco, en la alcaldía Benito Juárez.

Es vecina de Olivar del Conde, en Álvaro Obregón. Con su papá llegó al hospital el 2 y su mamá se quedó hospitalizada.

Dice que no le costó trabajo encontrar hospital. Qué vino al de Xoco porque ya había sido internado otro familiar por otra dolencia.

Su papá dice que no pueden hablar con su esposa, solo por videollamada.

CRECE OCUPACIÓN

De acuerdo con el reporte de Sheinbaum, hasta este 2 de diciembre había una disponibilidad de 40 por ciento de camas, pero mientras en los hospitales de la Secretaría de Salud capitalina el porcentaje era de 42 por ciento, en el IMSS era de 22 por ciento, en el ISSSTE de 32 por ciento y en la Secretaría de Salud federal 45 por ciento.

El detalle es que de dichos sistemas de salud, el IMSS es el que cuenta con más camas.

De acuerdo con esa información, la ocupación en la ciudad en general se encuentra en el 56.2 por ciento, en la antesala del 60, lo que significaría declarar el semáforo epidemiológico rojo.

A nivel del Valle de México ya se habría alcanzado el monto límite de camas ocupadas que estableció la jefa de Gobierno el 24 de julio pasado para volver a pasar al semáforo rojo. En aquella ocasión señaló que si se rebasaban las 5 mil 124 camas ocupadas se tomarían medidas drásticas.

HOSPITALES COVID SIN DISPONIBILIDAD

Hospital General de Zona 30 en Eje 4 sur, Plutarco Elías Calles 473, Santa Anita, Iztacalco. Operado por el IMSS

Hospital General de Zona 2ª, Añil 144, Granjas México, Iztacalco. Operado por el IMSS

Hospital de Zona 47, Campaña de Ébano s/n UH Vicente Guerrero, Iztapalapa. Operado por el IMSS

Hospital Regional Ignacio Zaragoza. Ignacio Zaragoza 1840, Juan Escutia. Operado por el ISSSTE

Hospital General de zona, Gabriel Mancera 222, del Valle Norte, Benito Juárez. Operado por el IMSS

Hospital de Especialidades de la Ciudad de México, Belisario Domínguez, avenida Tláhuac 4866, San Lorenzo Tezonco, Iztapalapa. Operado. Operador por la Secretaría de Salud capitalina (Sedesa)

Hospital Rubén Leñero. Salvador Díaz Mirón 344, Miguel Hidalgo, Sedesa.

Hospital General Ajusco Medio. Encinos 124-340, Miguel Hidalgo, cuarta sección, Tlalpan. Operado por Sedesa.

DISPONIBILIDAD MEDIA

Hospital General Matilde Petra Montoya Lafragua. La Turba 655, Villa Centroamericana I, Tláhuac. Operado por Sedesa

Hospital General Enrique Cabrera. 5 de Mayo 5170, Ex Hacienda de Tarango. Álvaro Obregón

AMLO AMPLIARÁ CAPACIDAD HOSPITALARIA EN CDMX

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la próxima semana habrá 500 camas nuevas de terapia intensiva para atender la covid-19 en la Ciudad de México, ante el repunte de contagios y hospitalizaciones en la capital del país.

Aseguró que la ampliación en la capacidad hospitalaria incluye la habilitación de ventiladores y el aumento de especialistas.

"Ya estamos en eso, vamos a ampliar, en el caso de la Ciudad de México, para la semana próxima yo creo que vamos a tener 500 camas mas para terapia intensiva, con ventiladores y especialistas", dijo este viernes en Palacio Nacional.

Recordó que en la capital mexicana, actualmente, hay una ocupación hospitalaria del 69% en camas de atención general, mientras que algunos otros estados han estado hasta en 90% de saturación.

Dijo que se está buscando convocar a nuevos médicos. "Vamos a seguir contratando médicos, formándolos, capacitándolos, tiene que haber relevo porque ya es mucho cansancio", apuntó.

También instó a la población a, si tiene síntomas, hacerse la prueba de detección del SARS-CoV-2, y pidió a la ciudadanía acercarse "pronto" al hospital si se siente enferma.





*Información de página de Datos Abiertos del Gobierno de la Ciudad de México





(Sharira Abundez)