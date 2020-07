En CDMX existe hasta 3 veces mayor mortalidad por covid que la oficial

En virtud de que el número de muertes por covid-19 que difunden las autoridades de Salud es con base en las pruebas que sí se aplicaron a los pacientes y salieron positivas, la cantidad real de defunciones en la Ciudad de México es tres veces mayor. A ese índice se le llama "exceso de mortalidad" y es posible que se pueda aplicar esa misma proporción de muertes reales a todo el país, señala el experto epidemiólogo y exsubsecretario de Salud de nuestro país, Jaime Sepúlveda.

De acuerdo con los últimos datos disponibles para la CDMX, oficialmente hay 7 mil 817 muertes, por lo que en realidad habría casi de 23 mil 500. A nivel nacional, si se considera que hay más de 36 mil fallecimientos, en realidad habría alrededor de 110 mil defunciones.

Quien hoy es director ejecutivo del Instituto de Ciencias de la Salud Global de la Universidad de California San Francisco alerta sobre la necesidad de que las autoridades mexicanas ya estén tomando todas las previsiones presupuestales para la adquisición de las vacunas, cuando ya hayan sido aprobadas. Ello, "para no quedarnos al final de cola" de entre todas las naciones que van a querer comprarlas.

Estados Unidos, por ejemplo, ya hizo precompras de vacunas por 1,200 millones de dólares y lo hizo apostando no sólo a una, sino a cuatro farmacéuticas que podrían ser las primeras en contar con el inmunizante. Urge que ya se empiecen a tomar las previsiones presupuestales necesarias incluso en el presente ejercicio fiscal, enfatizó.

El doctor Sepúlveda, quien ha sido un fuerte promotor de la realización de un mayor número de pruebas para la detección de covid-19, subraya que esas pruebas se tienen que realizar también en el drenaje, como se hizo en las campañas contra polio y cólera, para anticipar la circulación del virus y evitar que llegue a poblaciones que actualmente no presentan la enfermedad.

Por otro lado, informó que la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020 va a tener un componente serológico, es decir, cuando se realicen los cuestionarios a la población se tomarán muestras de sangre para hacer pruebas y saber cuántas personas ya tienen anticuerpos.

Apunta que es "absurdo" pensar que se puede controlar una pandemia desde una oficina de la Ciudad de México y considera que las autoridades locales de la capital del país han estado actuando de manera más agresiva, independiente y con energía.

"SI EL DISCURSO POLÍTICO AL MÁS ALTO NIVEL MINIMIZA LA PANDEMIA IMPIDE ACCIONES MÁS EFECTIVAS"

- Doctor, estamos en una época muy difícil en la pandemia, con números récord de contagios. La Organización Mundial de la Salud (OMS) nos regaña por cómo hacemos las cosas. ¿Qué estamos haciendo mal?

JS: Viéndolo de una manera objetiva, ecuánime, es una situación mundial muy complicada. Y México se tardó en responder. Hubo avisos de que venía una epidemia muy fuerte. Tuvimos primero el episodio en China, en Europa, luego en Estados Unidos. Entonces el país perdió una oportunidad de tiempo pues hubo meses para prepararse.

- O sea, no hubo preparación en esos meses.

JS: No hubo la suficiente preparación en esos meses. Un segundo problema es que el discurso político al más alto nivel ha sido desde el principio de la epidemia de minimizar el problema y no había razón alguna para ello porque no es culpa de nadie. Tener una epidemia de esta magnitud es algo que afectó a todo el mundo. Tratar de minimizar el problema sólo conduce a que haya una menor preparación de parte de la sociedad, de las instituciones, de los organismos, de las empresas privadas, para contender con el problema. Con gran realismo tenemos que aceptar que esta es una epidemia de enormes proporciones a nivel mundial, por eso se llama pandemia, de la que México no está exento, y que hay que tomar las medidas de salud pública recomendadas por las autoridades internacionales. Eso es lo que hay que hacer.

ABSURDO PENSAR QUE SE PUEDE CONTROLAR LA PANDEMIA DESDE UNA OFICINA EN LA CDMX

- ¿Nos retrasamos en cuanto a ordenar el confinamiento?

JS: Yo creo que el confinamiento tiene que hacerse con un reóstato, que es algo que puede graduar la intensidad. No es un switch que prende o apaga, sino que puede modular la intensidad de la respuesta, de acuerdo con los indicadores epidemiológicos. Podría ser una especie de semáforo. La idea del semáforo es buena pero necesita alimentarse con información a tiempo e información de calidad.

- Es una crítica que usted hace, que el semáforo así como lo tenemos implementado, es como dar palos de ciego.

JS: Es una expresión que se ha venido usando. Yo quisiera ya cambiar la metáfora y señalar que es insuficiente la información que se provee a nivel local. Es importante que se maneje descentralizadamente. Suponer que se puede controlar una epidemia de esta magnitud centralmente, desde las oficinas de la Ciudad de México, es absurdo. Por eso se descentralizaron los servicios de salud desde hace muchos años. Porque es responsabilidad de las autoridades estatales y municipales contender con este tipo de brotes; claro, con una directriz federal pero la acción debe ser a nivel local. Por eso creo que la idea de un semáforo debe tener indicadores en la lógica a nivel local y por supuesto con suficientes pruebas y a tiempo.

- Pero eso de las suficientes pruebas parece que es la mayor utopía en nuestro país. Ni siquiera se dan abasto para los pacientes que tienen síntomas.

HAY QUE HACER PRUEBAS DE COVID EN LOS DRENAJES

JS: Sí ha habido una insuficiencia. Ignoro si obedece a una falta presupuestal o a una falta de disponibilidad en el mercado porque todo mundo está compitiendo por la adquisición de estas pruebas a nivel mundial. O quizá la combinación de estas causas, pero sí, las pruebas han sido insuficientes. Por decirle algo, en un día en Estados Unidos hacen el número de pruebas que México ha hecho desde el principio de la epidemia. La meta en EU es alcanzar un millón de pruebas diarias. México es uno de los países con menor número de pruebas por millón de habitantes en el mundo y por eso es difícil saber hacia donde se está dirigiendo el virus, si no hacemos pruebas también en personas que no personas síntomas.

Que quiero decir con perseguir al virus? Quiero decir que hay que hacer pruebas a personas a mucho, mucho mayor número de personas pero también pruebas a drenajes, en ciudades, municipios porque sí puede uno anticipar la circulación del virus en poblaciones que aún no presentan la enfermedad. Es una forma de anticipar, de perseguir al virus antes de que ocurra un brote epidémico. Esto lo hacíamos en la campaña de erradicación de polio. Monitoreábamos todos los drenajes y si había circulación de alguno de los poliovirus salvajes, inmediatamente íbamos a vacunar a esa población.

En el caso de cólera también hacíamos monitoreo de drenajes con unos que se llaman hisopos de Moore, que se deja en drenajes y se hacen cultivos y se identifica si hay embrión colérico, la bacteria del cólera. De forma semejante se puede hacer para el coronavirus y de hecho se está haciendo en Europa y en Brasil.

EN LA CDMX ES MUY CLARO QUE EXISTE HASTA 3 VECES MAYOR MORTALIDAD DE LA OFICIALMENTE REGISTRADA

- Nos dicen que en la CDMX ya van bajando los contagios pero hay un caos en cuanto a cuantificación de contagios y muertes. La Silla Rota publicó un documento del Registro Nacional de Población en el que se informaba sobre los certificados de defunción de covid, y en un día determinado había 18 mil muertes más de covid de lo que informaban las autoridades. ¿Estamos ante la politización de la información? Usted decía que había que evitarlo. ¿estamos politizando la información que se nos da?

JS: Quiero ser muy cuidadoso porque ya no quisiera yo avivar esta división tan marcada que se ha dado en la sociedad mexicana, que por cierto, también está ocurriendo en Estados Unidos. Yo lo que quisiera es proponer soluciones y ayudar con ideas, ya no tanto a apuntar dedos a culpables. Entonces sí creo que en México y en otras partes del mundo hay un subregistro muy fuerte de mortalidad. Esto que se conoce como "exceso de mortalidad" se ha venido midiendo en Europa; en Italia está muy claramente definido el exceso de mortalidad que ocurrió, ya sea por la muerte de personas por covid que no fueron identificadas como tal, o también porque no pudieron acudir al hospital por saturación. Ese exceso de muerte puede ser de 2 o 3 veces más según el país. En el caso de la CDMX es muy claro que existe hasta 3 veces mayor mortalidad de la oficialmente registrada y ese es el problema. Solamente se han reportado defunciones de personas que tuvieron acceso a una prueba y salió positiva. Entonces resulta una subestimación de la magnitud real de la epidemia, del número de defunciones.

- ¿Y a nivel del país?

JS: Es difícil saberlo pero probablemente se pudiera aplicar la misma proporción. Toda vez que la CDMX es la ciudad que mayor número de casos reporta, el mayor número de defunciones, entonces el subregistro de muertes posiblemente sea aplicable al resto del país. Es posible que hasta tres veces más, son estimaciones, no quiero darlo como una verdad absoluta.

DURANTE LA ENCUESTA NACIONAL DE SALUD SE TOMARÁN MUESTRAS DE SANGRE PARA HACER PRUEBAS SEROLÓGICAS DE COVID

JS: En México se va a hacer una encuesta nacional seroepidemiológica y van a detectar anticuerpos. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020 va a tener un componente de serología, para detectar anticuerpos contra el covid. Van a tomar muestras de sangre para hacer una prueba.

- Ahora que nos han estado regañando desde la OMS y la Organización Panamericana de la Salud ¿usted cree que debemos dar marcha atrás en la reapertura?

JS: No quiero hacer afirmaciones categóricas para toda una población. En EU hay 39 estados que tienen crecimiento en el número de casos y un crecimiento alarmante en las últimas cuatro semanas. Entonces la reapertura en esas condiciones no es deseable y y las repercusiones que ya vimos en Florida, en Texas, en Arizona, han sido muy dramáticas. Entonces para México se tiene que hace un buen uso del semáforo, insisto el semáforo es una buena idea para tomar decisiones de abrir o no, y qué abrir, porque no todas las actividades comerciales tienen el mismo nivel de riesgo.

- ¿En la CDMX como lo ve? Sé que está muy lejos pero está mejor enterado que muchos

JS: Lo que alcanzo a leer y a comentar con colegas es que la situación en la CDMX está muy complicada pero la autoridad local ha empezado a reaccionar en forma más agresiva a últimas fechas, con mayor independencia. Tengo esa impresión desde acá. La autoridad local ha estado actuando de manera más agresiva e independiente en la CDMX. Me refiero a Claudia Sheinbaum, está actuando ahora con mucho mayor energía.

NO DEBEMOS SER LOS ÚLTIMOS DE LA FILA EN LA COMPRA DE VACUNAS

- Ya vimos que al principio de la pandemia dejamos pasar muchos meses y nada más nos la pasábamos mirando lo que ocurría por allá lejos y como que no reaccionábamos. Ahora me pregunto qué estamos haciendo para que en caso de que ya haya vacuna la podamos comprar? ¿ya tenemos el dinero para la vacuna? ¿ya nos preparamos para estar en condiciones de comprarla o a poco nos la van a regalar?

JS: Nadie va a regalar nada. Al contrario, una de mis recomendaciones es hacer las previsiones presupuestales para adquirir la vacuna y no ser los últimos en llegar a la cola, a la fila, como siempre nos está pasando con pruebas o equipos de protección personal. Hay que hacer las previsiones presupuestales, hay que anticipar, hay que estar preparados. Estados Unidos hizo una precompra de 1,200 millones de dólares a varias compañías para ser los primeros en el abasto de la vacuna. Y no le apostaron a una compañía, le apostaron a 4 distintas. Brasil también ya hizo una compra anticipada. Sí creo que el Congreso tiene que hacer las previsiones presupuestales porque para que cuando salga un medicamento, para cuando salga la vacuna, hay que tener dinero si no, vamos a ser de nuevo los últimos en la cola.

-¿Tendriamos que esperar hasta el nuevo presupuesto? Estamos en julio, el nuevo presupuesto lo empiezan a analizar en el nuevo periodo en septiembre y se aprueba en noviembre. ¿Tendríamos que esperar a noviembre? O ya se tendría que estar haciendo en estos momentos las previsiones presupuestales o movimientos? ¿qué tendríamos que estar haciendo?

JS: Yo creo que entre más temprano mejor. Esa es la experiencia. Si se cubriera con el presupuesto actual, cuanto mejor. No creo que haya una vacuna antes de noviembre de todas maneras.

El doctor Sepúlveda finaliza diciendo que es un observador bien intencionado, con ganas de apoyar a México a salir de esta crisis, sin el menor interés político, sin la menor filiación partidista. "Mi único interés es apoyar, ejercer la crítica cuando hay que hacerlo pero no por un interés personal y mucho menos político".