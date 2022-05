"En Barrientos, si das dinero los reclusos viven cómodos, si no, los golpean"

Naucalpan, Méx.- La de hoy es una tarde fresca que se antojaría agradable y tranquila, pero para Rosa una vecina radicada en una comunidad cercana a la Catedral de Los Remedios parece no serlo, ella ahora tiene la preocupación de conseguir los 200 pesos que a su esposo, recluido en el Penal de Barrientos, en Tlalnepantla, le piden para que en esta semana pueda tener una estancia tranquila en el cantón (en su celda) sin ser golpeado.

De origen costeño, de Oaxaca para ser preciso, Rosa llegó a Naucalpan con sus padres y hermanos, se casó con un vecino de las inmediaciones de Loma Colorada, "por allá pasando los arcos, el acueducto", señala la mujer a quien acompañan su hermana y dos menores en una breve entrevista.

La mujer dijo que a su esposo lo detuvieron policías estatales con la presunción de que había participado en un asalto en transporte público, lo llevaron a Barrientos donde se encuentra en proceso penal, "es un lugar donde si uno tiene el dinero suficiente los internos viven cómodamente, sino es así son golpeados. Los familiares debemos depositarles en cantidades menores a una tarjeta, primero son 200 del derecho a permanecer en el cantón (en la celda)".

Refiere que si por alguna razón tienen que pedir prestado comida o algún accesorio de limpieza o de uso personal de la tienda que hay en el interior de Barrientos, es decir "subirse al barco" son obligados a liquidar sus adeudos en los tiempos que los jefes de cantón o custodios les marquen, si es que no pagan lo que deben en los tiempos que les dicen, les van aumentando exageradamente hasta hacer que la deuda sea impagable. Y es entonces que las familias afuera se endeudan.

Los abogados, explica la mujer, no son confiables, nadie de los de oficio, y afuera es difícil encontrar uno que verdaderamente trabaje por sacar a nuestro familiar, "somos víctimas también de los abogados que nos piden los mil, tres mil, cinco mil, que para promover amparos, que para revisar expediente, nunca falta, y nada resulta".

En grupos de redes sociales de familiares de presos del Penal de Barrientos, destacan la injusticia de que deban pagar por que sus internos duerman acostados en una cama con colchón, de lo que deben pagar una cuota, otra más por las faenas y otras hasta por conseguir un balde de agua.

De acuerdo con los familiares de las personas en reclusión, el Penal de Barrientos el primer nivel de celdas esta destinado para los de nuevo ingreso, y en medida de que van cumpliendo con el pago de cuotas los van moviendo del cuarto o hasta el séptimo nivel, y es en éste donde ya nadie los molesta, donde viven cómodamente, pero también donde pagan las cuotas más altas, estamos hablando de 10 a 20 mil pesos, pero allá nadie molesta, dicen.

Las tareas de limpieza, las faenas y dormir al lado del excusado o la regadera de cada celda lo dejan para quienes no pagan las cuotas solicitadas, "por eso es que debemos pagar cada semana, por que no molesten al familiar, porque no les peguen, ha algunos hasta los han picado y nadie interviene", dijo Rosa, quien pidió no ser fotografiada y declinó indicar en que celda se encuentra su esposo para evitar represalias.

Al respecto y en las puertas del penal de Barrientos se solicitó información al respecto, pero el personal de vigilancia indicó que esa únicamente la otorgan en Toluca.