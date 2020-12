En Azcapotzalco operan bandas pero solo actúan de vez en vez: alcalde

El alcalde de Azcapotzalco, Vidal Llerenas, reconoce que en la demarcación actúan pequeñas bandas delincuenciales que cuentan con armas de alto calibre "que de vez en vez tienen asuntos de ajustes de cuentas y otras cuestiones. Es algo que sí, de vez en vez sucede y que explica este tipo de cuestiones que nos preocupan". En su opinión, para combatir a la delincuencia sí afecta la colindancia con el Estado de México pues no es sencillo patrullar y poder dar servicios en los límites.

"No estamos ante la zona del Estado de México con mayor problema, pero sí es un reto. Deberíamos construir instituciones metropolitanas, que hubiera policías encargadas de patrullarlas. Tenemos contacto con otras alcaldías, con frecuencia hay operativos Doble muro, vemos parte de las cámaras del Estado de México, tomamos medidas en ese sentido y tenemos mucha colaboración con alcaldías y gobiernos".

Además, asegura que los delitos de alto impacto en Azcapotzalco han bajado alrededor de 40 por ciento.

Vidal Llerenas, a quien le gustaría reelegirse para estar al frente de la alcaldía otros tres años, señala que primero se tiene que plantear ante Morena. Por lo pronto debe enfrentar una situación complicada dado que por los recortes al presupuesto no se podrán hacer grandes obras públicas en 2021.

-¿Cómo prevén el recorte de recursos?

-Feo, va a haber una reducción importante y segura de obra pública. La consecuencia es que vamos a concentrarnos en servicios públicos básicos.

-¿Con recorte qué quedará pendiente?

-No habrá grandes obras, se hará lo fundamental de agua, drenaje, pero básicamente ahí se tiene que tener un margen, el resto no es posible.

Al alcalde le interesa mucho impulsar el proyecto de la zona industrial de Vallejo. Llerenas afirma que el proyecto de atraer inversiones hacia la zona industrial de Vallejo avanza y para ello su gobierno y el de la ciudad han invertido 700 millones de pesos, para mejorar la infraestructura.

YA HAY PROYECTOS POR 3 MIL 200 MILLONES DE PESOS EN VALLEJO

El plan, que consiste en acelerar trámites administrativos, tanto por parte de la alcaldía como de dependencias de la administración capitalina, ya logró proyectos que podrían significar 3 mil 200 millones de pesos. Pero además busca modificar cambios de usos de suelo para construir viviendas económicas para trabajadores, que así ya no tendrían que desplazarse. Para ello, es necesario que el Congreso de la CDMX apruebe el Programa Parcial de Desarrollo.

A ello se suma la próxima inauguración en diciembre de la planta de tratamiento de residuos sólidos, dentro de la zona industrial.

"Las metas son generar inversión en la industria, que haya más; generar inversión en viviendas y contribuir a tener una nueva modalidad en la que se trabaje, se estudie, se compren cosas, en esta idea de que las grandes ciudades lo pueden hacer. La meta principal es que Vallejo sea aprovechado para desarrollar el tipo de industria que se requiere, que esté dentro de la ciudad y los traslados cuesten menos", explica en entrevista con La Silla Rota.

VALLEJO ES EL CORAZÓN INDUSTRIAL DE LA CAPITAL

Aunque luego de las contingencias ambientales de fines de los 80, algunas empresas contaminantes y la refinería salieron de la zona, ésta no abandonó su vocación industrial. Pero su potencial no ha sido del todo aprovechado y eso es lo que buscan la alcaldía y el gobierno capitalino: explotarlo.

-¿Cómo va el proyecto?

-Vallejo no era el corazón industrial, sino que lo es, en el último censo así salió. Efectivamente cae después de la necesidad de tener empresas más limpias. Pero está de regreso, es la zona industrial que más produce del país. No es una zona en decadencia. Las grandes empresas como Procter and Gamble, Bimbo y Pepsico han seguido invirtiendo y han decidido quedarse. Es el corazón industrial de la ciudad.

-¿Qué ventajas tiene para invertir ahí?

-Muchas. Están los trenes muy bien ubicados, se puede llegar en transporte público. Es una zona donde se puede tener muchas actividades y el potencial es inmenso; y las ciudades están usando estas zonas para dar servicios y generar empleos. Ya está al 90 por ciento la planta que va a reciclar residuos de la ciudad. Es el ejemplo del tipo de actividad que se puede hacer, hay terrenos, se puede llegar fácil y puedes contratar gente.

Y para lograrlo, tanto la alcaldía como el gobierno central también han invertido.

"Es una zona que queremos acelerar con una inversión pública de 700 millones de pesos nuestros y de la ciudad. Estamos por inaugurar un tramo de concreto hidráulico que hizo la alcaldía en Poniente 150, que se suma a uno hecho por la ciudad en Ceylán y queremos que el sector privado invierta".

EL PLAN PARCIAL

Añade que otro tema es un plan parcial nuevo que permitirá que las empresas puedan emplear todo tipo de usos de suelo posibles relacionados con uso industrial. El objetivo es poder poner además del centro de innovación, otros de manufactura, oficinas, instalaciones para venta de medio mayoreo y de distribución, ya que en la zona se encuentra una gran cantidad de predios que no están siendo utilizados sino subutilizados.

"La combinación de promoción, inversión en infraestructura y un nuevo plan parcial va a permitir que la zona acelere estos procesos industriales".

De acuerdo con Janeth Luna, funcionaria de la alcaldía encargada del proyecto, éste inició junto con el actual gobierno y ya se hizo la rehabilitación integral de avenida Ceylán y de San Pablo Xalpa, calles importantes para las industrias de la zona.

"Ya está la iniciativa del programa parcial en el Congreso, esperamos que se apruebe pronto y ya está constituido el fideicomiso privado en el que las empresas pueden hacer aportaciones para invertir en infraestructura y servicios de la zona. Y ya está construido el nuevo centro de innovación donde se va a instalar la Agencia Digital de Innovación Pública para hacer el centro de datos más importante de la ciudad y esperemos entre en operación en 2021".

QUE NO SE DESPLACEN

Respecto a los planes de construir vivienda de interés social, el alcalde dice que es para que quienes trabajan en la zona ya no se desplacen .

"Hay unas 100 mil a 150 mil personas que vienen a trabajar a la zona. Queremos construir viviendas cercanas y accesibles a los trabajadores, básicamente sobre Avenida Vallejo. No se contrapone con trabajo industrial, está afuera. Ahí estamos planteando un esquema donde 40 por ciento de la vivienda tiene que ser menor a un costo de 1 millón 200 mil pesos , donde se pueden autorizar 6 pisos de entrada, pero pueden ser hasta 12 y esa diferencia se paga a la ciudad para financiar la infraestructura de la zona".

Agrega que es parte de los corredores que ha anunciado la jefa de Gobierno y lo que pretende es generar vivienda que se pueda pagar con Infonavit y Fovissste.

"Es construir vivienda más accesible de la que hoy se construye".

MUCHO TRABAJO POR LA COVID

A dos años de haber iniciado su gestión, el alcalde afirmó que en su administración se logró la revitalización del Centro Histórico de Azcapotzalco, se impulsó el tema de Vallejo, se ha invertido en infraestructura y un Centro de Desarrollo e Innovación, se ha invertido en la reparación de techos de 60 escuelas, una alberca, ciclovías, estacionamiento y el préstamo de bicicletas.

"Ha habido mucho trabajo en el tema de la covid, donde repartimos cerca de 25 millones de pesos en vales para gastar en establecimientos de la demarcación, más los comedores comunitarios de emergencia.

LOGROS Y RETOS

-Por la pandemia, ¿cómo han sido afectados?

-Como toda la ciudad, por suerte la industria tiene una actividad que ha salido bien librada, es más fácil tener el control y seguir recuperando. Hay otras varias actividades económicas que trabajan en sector servicios en las que ha habido reducciones de personal, que son importantes y eso no va a cambiar hasta que la pandemia pase; es ahí donde debemos dar apoyos alimenticios, comedores comunitarios

-¿Qué desafíos hay?

-Tenemos el de la recuperación urbana. Ahora tenemos un programa nuevo de sustituir luminarias. Es un cuento de nunca acabar, hay un problema serio en infraestructura de iluminación. La única solución es repararlas, cambiar el cableado de manera muy radical, es un tema muy serio que tenemos. En servicios urbanos, durante la pandemia ha sido complicado, porque tenemos menos personal de edad avanzada, necesitamos meterle más al tema. Seguimos invirtiendo en seguridad, tenemos 250 cámaras conectadas al sistema C5, son las únicas de una alcaldía conectadas al sistema de monitoreo y han ayudado a que los delitos de alto impacto hayan caído cerca del 40 por ciento, mes con mes, en relación con lo que encontramos.

EL PROGRAMA PARCIAL

Azcapotzalco espera que el Congreso de la CDMX apruebe en este periodo de sesiones el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Vallejo.

Este proyecto contempla la rehabilitación de las principales zonas habitacionales con mejoras en su mantenimiento, iluminación, senderos seguros y pinta de fachadas., como es el caso de la Unidad Habitacional Ex Hacienda Del Rosario, la más grande de América.

Dentro de este plan, ya fue concluido el Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica, en donde se ubicará el Centro de Datos de la CDMX, Industria 4.0, Laboratorio de Materiales, Laboratorio de Imágenes Satélites y Emprendimiento Tecnológico. Es un proyecto edificado por la alcaldía con un costo de 25 millones de pesos, y el equipamiento correrá a cargo del FOMIX Conacyt y la Ciudad de México, cuyos recursos por 97 millones ya fueron autorizados para ejercer el próximo año.

INVERSIONES

A la fecha, en la zona de Vallejo ya se consolidaron inversiones de empresas como Estafeta, Bimbo, Áximo y Honeywell; se encuentran en proceso las de Neolpharma y Alpla y están en planeación otras más de FEMSA y SEARS.





(Sharira Abundez)