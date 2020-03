En aumento, criminalización del aborto en Estado de México

Por FrojiMX / La Silla Rota

A sus 16 años de edad, Pamela, quien entonces estudiaba la preparatoria y vivía en Nezahualcóyotl en el Estado de México, descubrió que estaba embarazada. Su primera sensación fue de pánico y angustia. "Sí fue un panorama de desolación de qué voy a hacer, no puedo tenerlo, estaba muy chica, incluso pensé en quitarme la vida", recuerda en entrevista para La Silla Rota.

Decidió abortar, y acudió con un ginecólogo que le recomendaron que realizaba la interrupción del embarazo de manera clandestina en el Estado de México. El médico le dio pastillas para el procedimiento, pero le pidió que no dijera dónde las había adquirido.

"Me dijo si te llegas a poner mal no puedes decir dónde las compraste, o con quién las compraste, porque a mí me metes en un lío", le dijo el doctor.

Así que regresó a su casa y en un día libre tomó los medicamentos.

Conforme pasaron las horas empezó a sentirse un poco mal y a sangrar. En esas horas sintió miedo de que algo saliera mal, o de que pudiera terminar procesada legalmente pues en el Estado de México el Código Penal en su artículo 248 señala de 2 a 8 años de prisión la condena por aborto.

Pero Pamela empezó a sentirse más mal y decidió llamar al médico que la atendió pues tenía dudas sobre lo que estaba pasando.

"Me dijo si te sientes peor ve a tu clínica, no vayas a decir que te hiciste el procedimiento. Yo quería que fuera él la persona que me auxiliara pero sí se lavó las manos".

Cuando a una niña violada también le han impedido su derecho a abortar

Para Rosa, originaria de Tlalnepantla, el infierno comenzó en casa pues su agresor era su padre.

A sus 14 años, mientras estaba en tercero de secundaria, vivía constantemente los abusos de su padre y a causa de ello, la actitud de la menor cambió y dejó de salir a la calle e ir a la escuela. La madre de la menor hizo que fuera al médico donde le hicieron un ultrasonido y descubrieron que estaba embarazada, con 16 semanas de gestación.

Fue así como Rosa le contó a su madre los abusos de su padre y acudieron juntas a denunciarlo.

En el Ministerio Público les dijeron que, por lo avanzado del embarazo no podrían interrumpirlo.

Rosa se acercó en la Ciudad de México al Grupo de Información de Reproducción Elegida quienes la asesoraron para poder interrumpir su embarazo pues además este implicaba un alto riesgo a su salud.

Luego del aborto, Rosa acudió a terapias psicológicas, logró regresar a la escuela y venció el miedo de salir de casa, pese a que su agresor, su propio padre se encuentra en libertad.

En el caso de Rosa, dado a conocer por el GIRE, las leyes del Estado de México violaron su derecho a la salud.

Afortunadamente, tanto Pamela como Rosa salieron bien del proceso y no tuvieron consecuencias ni problemas legales. Sin embargo otras mujeres sí.

Persecución del aborto vs persecución del feminicidio en Edomex

Según datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, en 2019 el Estado de México registró 122 carpetas de investigación por aborto, un aumento considerable si se observa que en 2018 fueron 107; 2017 41, en 2016 42, y en 2015, 39. En enero de 2020 se abrieron procesos contra 12 personas por aborto.

Al respecto, La Silla Rota y FrojiMX consultaron a Oriana López, vocera del Fondo de Aborto para la Justicia Social MARIA (Mujeres, Aborto, Reproducción, Información y Acompañamiento) y a Vanessa Jiménez Rubalcava de voces de mujeres en acción y la Red Necesito Abortar, desde Nuevo León.

"La actividad de controlar, criminalizar o prohibir el aborto tiene que ver con una cultura misógina machista que busca controlar a las mujeres", explica Oriana.

En ello, coincide Vanessa pues asegura que como culturalmente es más común la criminalización social contra una mujer que abortó que el caso de un feminicidio en cualquier lugar, las cifras en varias entidades puede ser similar.

"La misoginia es terrible; muchos hombres hacen burla y no dudo que las carpetas tengan una relación con cómo se ve estos casos culturalmente. Me parece muy indignante que socialmente se persiga más a quien abortó y sea más criminal ella que un feminicida", detalla Vanessa.

En julio del año pasado, las diputadas mexiquenses Nancy Nápoles, María de Jesús Galicia, y María del Rosario Elizalde, de Morena, emitieron una iniciativa para modificar la legislación y permitir el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Sin embargo sólo quedó en propuesta.