En aumento contagios covid en Valle de México; Metepec adquiere 12 mil pruebas

Aún y cuando siguen creciendo el número de casos positivos de covid-19 entre la población del Valle de México, no todas las alcaldías han tomado medidas ante este nuevo repunte para evitar que continúen los contagios entre la población que sigue abarrotando hospitales, clínicas y consultorios en busca de pruebas rápidas de detección del virus pandémico.

Te puede interesar "Que sean libres de plagas y de pandemias" así bendicen a gallinas y perros

Sin embargo, en Metepec, ante este panorama el gobierno local con recursos propios adquirió pruebas para la detección de la covid.

COMPRA DE PRUEBAS COVID POR ESCASEZ

Debido a la escasez de pruebas, no se han reactivado los módulos para la detección del SARS-CoV-2, es por ello que el municipio de Metepec decidió adquirir con recursos propios 12 mil pruebas de antígeno, con las que se obtienen resultados en 10 minutos.

"Sólo con información clara podremos hacerle frente a esta pandemia. Son 12 mil pruebas para que los vecinos sepamos nuestra condición de salud y tomemos decisiones. Estaremos aplicando en coordinación con el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) y el DIF municipal", así lo dio conocer el presidente municipal, Fernando Flores.

Las pruebas se realizarán a toda aquella persona que desee saber si es o no portador del SARS-CoV-2, aunque por las limitaciones de la prueba, no se podrá detectar qué variante ha infectado al paciente.

Los módulos serán colocados en la Plaza Juárez, Parque la Loma de Infonavit San Francisco, en el Kiosco de San Bartolomé Tlaltelulco, en las canchas de San Lucas Tunco, en el kiosco del Parque de Casablanca; desde este martes y hasta le viernes 21 de enero en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Hasta el momento el resto de los municipios Del Valle de Toluca no tiene contemplado replicar la medida, aunque están a la espera de las indicaciones de la Secretaría de Salud estatal.

SE DESENTIENDEN ALCALDÍAS DE ACCIONES PREVENTIVAS EN EL VALLE DE MÉXICO

El fin de semana anterior en el país se registró uno de los más altos repuntes de contagios con 47 mil 113 casos positivos nuevos de covid-19, una de las cifras más altas documentadas desde el inicio de la pandemia en México, según la plataforma de Datos Covid del CONACyT.

En el Estado de México hasta la noche del lunes 17 de enero de 2022, se lleva un récord de contagios de 411, 739 casos positivos, siendo las alcaldías con más casos las de Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Toluca, Nezahualcóyotl, Tecámac, Tultitlán, Atizapán de Zaragoza y Cuautitlán Izcalli.

Pese a lo anterior, en Atizapán de Zaragoza, continúan realizando actos públicos como en Cuautitlán Izcalli, Tultitlán. Naucalpan tampoco tiene restricciones, como se observa en las largas filas de personas para el pago del predial que se hacen en la explanada municipal, donde sólo en el acceso a la carpa se les pone gel y toman temperatura.

Tlalnepantla parece ser la única alcaldía, donde realizan acciones más concretas. El viernes anterior conformaron el Comité Municipal de Salud para tomar determinaciones con el fin de inhibir los contagios.

Como parte de esas acciones, este lunes fueron sanitizadas distintas sedes de la Administración Pública local, como el Palacio Municipal, la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito, el Organismo Público Descentralizado (OPDM) y el Sistema Municipal DIF tanto en el interior de sus instalaciones, como al exterior.

Además, informó el gobierno municipal que se desinfectaron todos los inmuebles y sus alrededores, es reforzar las medidas de seguridad e higiene en beneficio de la ciudadanía, así como de los servidores públicos que laboran en estas dependencias.

Para proteger a la ciudadanía, el gobierno local informó que suspendió desde la semana pasada, todo los eventos masivos, recreativos, culturales y artísticos, como medida preventiva, y continuará reforzando las medidas sanitarias.

AUMENTAN CONTAGIOS Y PERMISOS POR COVID

El pico de contagios que se vive a nivel nacional de la variante denominada Ómicron del SARS-CoV-2 se ha visto reflejado en la solicitud de permisos de ausencia por covid ante el instituto Mexicano del Seguro Social, pues desde que se anunció que se podían tramitar a través de la APP IMSS Digital, se han recibido más de 500 solicitudes en la delegación Edomex Poniente.

De acuerdo con Elizabeth Mejía, jefa de Departamento de Supervisión de Prestaciones Económicas IMSS Edomex Poniente, la escasez de pruebas y la rapidez con la que se esparce ómicron, han llevado a tomar la decisión de la solicitud online del permiso sin necesidad de presentar una prueba positiva.

"Lo que veíamos antes cuando inició la pandemia, hace dos años, precisamente, llevamos a cabo. Este programa, en aquél entonces requeríamos una prueba para poder realizar el premiso, ingresar tus datos y demás, actualmente, con el relanzamiento del permiso covid, derivado del sistema tan diferente o síntomas, mejor dicho, diferentes, se hace un relanzamiento del permiso covid".

Durante 2020, se expidieron 34 mil 337 incapacidades por la covid 19 en la delegación Edomex Poniente del IMSS, durante el año pasado fueron 46 mil 148 y durante los primeros 14 días de este 2022 fueron 7 mil 922.

"Ahorita de lo que llevamos a la fecha, en permisos covid por plataforma llevamos 589 permisos, entonces, la verdad es que sí es preocupante cómo se está propagando el virus, entonces, es importante que todos los trabajadores por síntomas, la mayoría hemos escuchado ´yo no tengo ómicron, yo no tengo chova, es gripe, a mí solamente me duele la garganta, tengo tos, tengo gripe, pero ya me dijeron que no es ómicron´ ¿no? Entonces, con la finalidad de que esto ya no se propague, sí le sugerimos a todos los trabajadores que si tienen algún síntoma, se aíslen".

El permiso covid es sólo efectivo por siete días si el trabajador no presentó síntomas que comprometieran su salud y la recomendación es a ser prudentes con 602554ste tipo de permisos pues dependen de la honestidad de quienes lo solicitan.





(SAB)