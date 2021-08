En Atizapán, después de la tempestad... llegan los juegos

ATIZAPÁN DE ZARAGOZA.- Festejarán a su santo patrono en Calacoaya a pesar de la pandemia y los riesgos, ya que ocupan para la instalación de la feria y puestos de alimentos preparados, pan, bebidas y golosinas, la avenida Valle Escondido que el 5 de julio anterior se tornó en un torrencial río de agua de lluvia, lodo y desechos de madera que inundaron unas 20 comercios, casas y destrozaron una barda.

Desde las 6:00 horas de este viernes 6 de agosto, la iglesia del Divino Salvador de llenó, con menos gente, y tras la ceremonia litúrgica cantaron las mañanitas. Esta vez a diferencia de hace dos años, antes de la emergencia sanitaria por la pandemia de covid, o hubo coetones que despertaran a los vecinos, que como cada año se quejaban de los estruendosos ruidos.

Puestos de pan de feria, pan de Acámbaro, de elotes, esquites, fritangas, y bebidas comienzan a instalarse sobre el Camino Viejo a Calacoaya y Boulevard Valle Escondido, en espera de que este fin de semana los lugareños acudan a divertirse.

El Consejo de Participación Ciudadana del pueblo de Calacoaya, informó que no se tuvo la autorización para una celebración como cada año se hacía, antes la pandemia, "no se tendrán pirotecnia, peleas de gallos, carreras de caballos, encuentros de futbol, ni baile popular".

El lugar que ocupan los juegos mecánicos y puestos el 5 de julio se convirtió en un río que causó destrozos e inundaciones, "no se debió permitir, no se puede poner en riesgo a la población de esa manera, no sabemos si volvamos a tener otra lluvia tan intensa como la de esa fecha, y que pudiera causar desgracias", dijo Federico Vázquez Aguilar, vecino y líder social en Calacoaya radicado en la colonia Morelos de ese pueblo.

"Aunado al riesgo meteorológico por las impredecibles lluvias, no piensan los del consejo que estamos viviendo momentos difíciles por la pandemia de covid, y se debe propiciar reuniones masivas, ya que no hay forma de controlar los accesos, de mantener un control para evitar contagios", dijo Federico Vázquez.

Por parte del gobierno municipal no se tuvo pronunciamiento alguno al respecto, pese a consultar diversas fuentes.





fmma